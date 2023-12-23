Орнаменты, фотозоны и резиденция Аяз аты: как в регионах Казахстана готовят праздничное новогоднее оформление

Как готовятся к Новому году регионы и чем отличается праздничное оформление в городах и областях страны в этом году, рассказывают корреспонденты Zakon.kz. Отметим, что в некоторых регионах чиновники по-хозяйски сохранили новогодние атрибуты с прошлогоднего праздника и разумно сэкономили.

Но где-то все же не поскупились на оформление и выделили кругленькую сумму на новогодний наряд города.

Костанай

Несмотря на то, что в 2023 году на украшение Костаная из бюджета выделили средств меньше, чем в прошлом году, центральная часть города получилась даже наряднее, чем это было год назад.

Фото: Zakon.kz/Таисия Колевид

Фото: Zakon.kz/Таисия Колевид

На площади возле областного акимата и в Центральном парке появилась не только традиционная горка, елка и ледяные фигуры Деда мороза и Снегурочки, но и новые сюжетные и фигурные иллюминации, а также несколько красивых фотозон для костанайцев.

Фото: Zakon.kz/Таисия Колевид

В этот раз для создания праздничного настроения людей активно использовалась цветная подсветка на фигурах. Так, символ 2024 года, сделанный изо льда, подсветили ярко зеленым цветом: и фигуру видно издалека, и смотрится оригинально.

Фото: Zakon.kz/Таисия Колевид

Причем дракон стал не единственным, здесь же на площади расположились и остальные 11 символов восточного гороскопа, которые тоже подсветили изнутри. А ледяная горка для детей и вовсе окрасилась сразу в пять цветов.

Фото: Zakon.kz/Таисия Колевид

Фото: Zakon.kz/Таисия Колевид

По информации отдела ЖКХ Костаная, на украшение города направили 27 млн тенге, в 2022 году эта сумма была почти на 10 млн больше.

Фото: Zakon.kz/Таисия Колевид

Фото: Zakon.kz/Таисия Колевид

В этот раз в центре города появились сразу три фотозоны: арка с оленями с подсветкой, большие светящиеся цифры 2024 и самая большая композиция - это сани с оленями, ее размер составил 7,5 метров. Еще одна фотозона с двумя большими светящимися оленями появилась в одном из новых микрорайонов, где также установили 23-метровую ель и залили каток.

Фото: Zakon.kz/Таисия Колевид

На аллее Байтурсынова костанайцев будут радовать яркие герои мультфильмов.

Фото: Zakon.kz/Таисия Колевид

А новогоднее настроение костанайцам в центре города по вечерам поднимает яркий тракторный кортеж с Дедом морозом и Снегурочкой во главе, из динамика которого звучат новогодние песни.

Уральск

В Уральске на оформление города к Новому году власти затратят свыше 22 млн тенге. Сразу после празднования Дня независимости в Уральске началась подготовка к Новому году.

На установку праздничных мигающих конструкций на световых опорах, обмотку деревьев гирляндами, создание фигур из светодиодной ленты, праздничную подсветку домов и административных зданий компания получила из бюджета более 15 млн тенге.

На центральной площади имени Абая в старой части Уральска устанавливают светящийся короб в виде подарка – 3х3 метра – для новогодних селфи и фото с друзьями или семьей.

Фото: Zakon.kz/Светлана Макарова

Фото: Zakon.kz/Светлана Макарова

Зеленый бульвар по улице Сырыма Датова, при въезде в город со стороны республиканской трассы Самара-Шымкент, украшен подсвеченной аркой. Здесь же украшают аллею из 8 живых елей гирляндами.

Но отметим, что погода в областном центре во время установки праздничного оформления 22 декабря 2023 года была совсем не новогодняя. Прямо под елями лежит не снег, а зеленеет трава. На улице – плюсовая температура.

Фото: Zakon.kz/Светлана Макарова

Нарядно украшенные елки появятся и в ближайшем пригороде Уральска – на центральных площадях в скверах и парках поселков Зачаганск, Деркул, Круглоозерное. Устанавливать их будут своими силами акиматы этих поселковых округов. В Зачаганске акимат отчитался, что при оформлении будет использовать прошлогодние украшения и гирлянды, и не затратит из своего бюджета на приобретение новой новогодней мишуры ни одного тенге.

В Деркуле акимат к Новому году изготовил световую надпись 2024, но, как утверждают в отделе ЖКХ, денег на это дополнительно не расходовал – в работе использовали прошлогодние гирлянды. В гирлянды здесь оденут к праздникам 56 деревьев на центральных аллеях округа.

Главную елку Уральска на площади первого президента в эти дни устанавливает городской отдел культуры.

Фото: Zakon.kz/Светлана Макарова

Руководитель отдела Серик Кайрлиев рассказал, что на организацию новогоднего празднества из бюджета они получили 7 млн тенге. На эти деньги отдел культуры организует в Уральске детские новогодние утренники для детей с инвалидностью и детей из малообеспеченных семей. Также в эту сумму входит новогоднее оформление площади первого президента, монтаж-демонтаж главной елки, организация и проведение праздничного концерта в новогоднюю ночь.





Серик Кайрлиев поделился, что высота главной елки Уральска – 24 метра. Конструкция разборная, ежегодно на ее установку уходит не менее трех дней – монтаж железного каркаса, сварочные работы, украшение. Полностью нарядной перед уральцами эта елка предстанет не раньше 25 декабря.

Конструкция не новая – ей более 7 лет. В 2022 году из бюджета дополнительно были выделены несколько миллионов тенге, чтобы сделать ее реставрацию – улучшить форму, а также закупить новые искусственные хвойные ветви, гирлянды, световые игрушки.

Также власти Уральска не планируют на концерт в новогоднюю ночь приглашать артистов из числа казахстанских звезд. Но фейерверк в 23:00 у Главной елки города в честь прихода нового года запустить должны.

Как в Талдыкоргане готовятся к празднику

Зима в Талдыкоргане вступила в полную силу, Новый год не за горами, а к праздничному убранству улиц и площадей только приступили. По данным городского акимата, на новогоднее оформление областного центра из бюджета выделено свыше 35 млн тенге.

В настоящее время заканчивается монтаж и украшение елки в парке "Жастар". Она и будет главной зеленой красавицей города. Там же пройдет 15-минутный салют в честь наступления 2024 года. Фейерверки озарят ночное небо, когда куранты пробьют полночь.

Фото: Zakon.kz/Лариса Штоппель

Вторую елку устанавливают на набережной реки Каратал. Она будет по-скромнее, но к убранству набережной добавятся световые малые архитектурные формы.

Фото: Zakon.kz/Лариса Штоппель

Фото: Zakon.kz/Лариса Штоппель

Центральная площадь, где по традиции всегда устанавливали главную ель Талдыкоргана, в этом году останется без нее. Но без убранства площадь перед областным акиматом, конечно, не будет. Уже сейчас там появились конструкции с новогодней тематикой.

Фото: Zakon.kz/Светлана Макарова

Фото: Zakon.kz/Лариса Штоппель

Какие-то формы заимствованы с прошлого года, что-то сделали новое. К примеру, малая архитектурная форма "2024" впечатляет размерами. Есть даже трон Деда Мороза, только пока без самого сказочного персонажа.

Фото: Zakon.kz/Лариса Штоппель

Между тем, по данным пресс-службы акимата Талдыкоргана, в городе должны будут установить 3 новогодние елки и несколько десятков новогодних малых архитектурных форм (МАФов). На новогоднее оформление города в 2023 году выделено 35 402 966 тенге. Установка новогоднего оформления продлится по 25 декабря 2023 года.

"Елка на Центральной площади прошла полный ремонт: зачищена от ржавчины, покрыта полимерной краской, добавлены фермовые элементы конструкции. На реставрацию прошлогодних новогодних МАФов в количестве 54 штук потрачено 5 888 800 тенге. Изготовление 16 новых новогодних форм обошлось бюджету в 9 888 888 тенге", - сообщили в пресс-службе Талдыкорганского городского акимата.

Фото: Zakon.kz/Лариса Штоппель

Фото: Zakon.kz/Лариса Штоппель

Фото: Zakon.kz/Лариса Штоппель

Павлодар

Здесь не поскупились на новогоднюю атрибутику и вложили в праздничное убранство города более 100 млн тенге. В областном центре установили новую главную ель, построили ледовый городок и обновили праздничную иллюминацию. Уже 22 декабря новогодний антураж во всей красе представили жителям и гостям города.

30-метровую зеленую красавицу украсили национальными орнаментами, для подсветки использовали 534 метра морозостойких неоновых лент и более 3 тыс. лампочек в гирляндах, образующих узоры. По данным акимата, искусственную ель привезли из Алматы, подрядчик дал гарантию модульной конструкции на 5 лет.

Фото: Zakon.kz/Ирина Адылканова

Изюминкой гуляний станет ледовый городок с лабиринтом, горками и фотозонами. Его строительство – традиция, которую решено поддерживать, несмотря на тенденцию к повышению зимней температуры. Для надежности наряду с ледяными кирпичами применили и другие материалы, которые точно не растают, например, стеклопластик.

Фото: Zakon.kz/Ирина Адылканова

Также в городе обновили праздничную иллюминацию, добавив имеющимся элементам новые световые формы. Например, шанырак и беркута. Деревья украсили снежинки и звезды.

Фото: Zakon.kz/Ирина Адылканова

Фото: Zakon.kz/Ирина Адылканова

Фото: Zakon.kz/Ирина Адылканова

Многие из них разместили на набережной Иртыша – центральном месте для гуляний. В новогодней тематике оформили парки и скверы всех городских микрорайонов.

Фото: Zakon.kz/Ирина Адылканова

Фото: Zakon.kz/Ирина Адылканова

Фото: Zakon.kz/Ирина Адылканова

Фото: Zakon.kz/Ирина Адылканова

По данным акимата города Павлодара, общие расходы на атрибутику превысили 100 млн тенге. Из них на закуп, установку и украшение ели выделили из бюджета 52,6 млн тенге, на сооружение ледяного городка – 53 млн тенге.





Усть-Каменогорск

В Усть-Каменогорске идет активная подготовка к Новому году, причем в этом году будут задействованы новые места, появятся новые фигуры и фотозоны.

Фото: Zakon.kz/Кира Мороз

Главный символ Нового года – 20-ти метровая елка была установлена на днях, а вот украшать ее начали 22 января. На пушистую красавицу повесили яркую световую гирлянду и орнамент в национальном стиле с неоновой контурной подсветкой.

Фото: Zakon.kz/Кира Мороз

Кстати, в прежние годы именно это украшение вызвало много споров среди горожан, но большинство усть-каменогорцев затем сошлись во мнении, что именно орнамент придает пушистому символу Нового года изюминку и отличает от остальных елок.

Фото: Zakon.kz/Кира Мороз

Фото: Zakon.kz/Кира Мороз

"Здесь же, на центральной площади, деревья украшены гирляндами, уже установлен комплект новогодних цифр "2024". Кроме того, в этом году будет оформлено много новых фотозон – например, на Арбате уже появилась скамейка в окружении украшенных игрушками елей. А в парке "Металлург" перед входом установлена фотозона "Новогодние зайчики", - сообщили в акимате города.

Фото: Zakon.kz/Кира Мороз

По всему городу деревья украсят новогодними гирляндами и световыми снежинками, а в районе любимой многими прогулочной зоны у реки Комендантки зальют каток, будет установлена ель, горка и аттракцион для детей.

Фото: Zakon.kz/Кира Мороз

Фото: Zakon.kz/Кира Мороз

Однако главным сюрпризом для горожан в этом году стало открытие резиденции Аяз Аты в Левобережном парке. Здесь уже установлен его дом, где дети торопятся написать письма со своими пожеланиями, по всему парку залит каток прямо дорожках и украшены гирляндами деревья.

Фото: Zakon.kz/Кира Мороз

"Последние три года, как дети немного подросли, мы все выходные стараемся проводить именно здесь – в парке. Больше всего мне нравится, что дорожки парка превратились в каток, поэтому, катаясь по ним, можно проехать внушительную часть парка. Особенно красиво здесь вечером – деревья все подсвечены гирляндами, поэтому от них светло и нарядно", - рассказала жительница города Светлана Сизова.

Фото: Zakon.kz/Кира Мороз

Фото: Zakon.kz/Кира Мороз

Конечно, главным на празднике стало само появление седобородого старца. К ожидающей его толпе детей и взрослых он прибыл в окружении огромных батыров, общался с ребятней, пел, танцевал, а также фотографировался с ними.

