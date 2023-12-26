Важные поручения Токаева в 2023 году, которые качественно изменят жизнь казахстанцев

Zakon.kz продолжает подводить итоги 2023 года. На этот раз мы собрали важные поручения президента Касым-Жомарта Токаева, которые качественно изменят жизнь казахстанцев.

Коммунальный кризис и холодные батареи зимой

2023 год для казахстанцев был очень насыщенным на новости и события как хорошие, так и не очень. "В наследство" от предыдущего года стране достался коммунальный кризис: череда аварий, начавшаяся с Экибастуза в ноябре 2022 года, продолжилась в начале 2023 года в Рудном и Риддере.

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Итогом всех этих событий стало поручение президента Касым-Жомарта Токаева провести аудит всех ТЭЦ в Казахстане, для последующей их модернизации. Заместитель председателя Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики Илья Рожков 11 декабря сообщил, что на ремонт ТЭЦ выделен большой объем финансирования – в этом году было потрачено порядка 146 млрд тенге, в том числе около 16 млрд средств собственников ТЭЦ и порядка 20 млрд выделено из резервов правительства.

Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр напомнил, что перед правительством президент поставил задачу к 2029 году снизить износ инженерной инфраструктуры и теплоэнергоисточников как минимум на 15%.

Все лучшее – детям

Многие поручения президента носят общенациональный характер и направлены на улучшение благосостояния казахстанцев, независимо от того, касается ли это экономики, политики, инфраструктуры или социальных вопросов. Большинство из них он озвучил 1 сентября на открытии очередной сессии парламента. Но наиболее резонансными стали поручение запустить проекты "Нацфонд-детям" и "Келешек".

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Обе инициативы направлены на обеспечение доступности высшего образования для юных казахстанцев и решение жилищного вопроса. В рамках первого – каждому ребенку в Казахстане до 18 лет будет отчисляться на спецсчет 50% от ежегодного инвестиционного дохода Национального фонда без права досрочного снятия.

Вице-министр финансов РК Даурен Темирбеков на брифинге в СЦК сообщил, что первые начисления в рамках проекта поступят уже 1 февраля 2024 года.

"Программа запускается с 1 января 2024 года, после месяц потребуется для проведения расчетов – для выявления суммы на одного ребенка. Это простая арифметика: 50% инвестиционного дохода за 18 лет делится на количество участников – детей до 18 лет, тем самым выявляется сумма на одного ребенка. И это начисление будет производиться 1 февраля следующего года. Сумму мы можем сказать только в следующем году, когда проведем расчеты. Для этого нужно точное количество детей на тот период", – сказал он тогда.

Вице-министр также рассказал, что средства, полученные по проекту, можно будет использовать на обучение в вузах и колледжах.

Что касается Единой добровольной накопительной системы "Келешек", которую поручил внедрить Касым-Жомарт Токаев, то она должна будет охватить детей с пяти лет.

"Эта программа должна предусматривать стартовый образовательный капитал от государства, ежегодную выплату государственной премии, инвестиционный доход. Данные накопления вкупе со средствами, сформированными в рамках проекта "Национальный фонд – детям", позволят им получить качественное образование", – пояснил президент.

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек на брифинге в правительстве 5 декабря 2023 года сообщил, что по программе "Келешек" на сегодняшний день принимаются законодательные изменения.

"Если же ребенок поступит на грант образовательный, по программе "Келешек" все что накопится, можно будет использовать на покупку жилья, либо передать другим детям в этой семье, которые тоже копили, но денег не достает. То есть мы даем максимальную гибкость родителям, чтобы обеспечить доступ к высшему образованию", – сказал тогда Саясат Нурбек.

Пересмотр МЗП коснется 1,8 млн человек

Важным социальным поручением президента стало с 1 января 2024 года повысить размер минимальной зарплаты до 85 тысяч тенге. Оно направлено на то, чтобы увеличить доходы граждан. Данная мера позитивно отразится на благосостоянии около 1 миллиона 800 тысяч граждан, включая 350 тысяч бюджетников.

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"В первую очередь повышение МЗП коснется низкооплачиваемых работников. Во-вторых, работодатели, которые при установлении уровня зарплаты используют показатель МЗП, также будут пересматривать заработную плату других категорий работников с учетом межразрядной системы квалификаций", – сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК

На пенсию в 55 лет

Еще порядка 37 тыс. человек, занятых во вредных условиях труда, только в 2024 году смогут претендовать на получение спецвыплат. Всего на сегодня в таких условиях работают более 490 тысяч казахстанцев.

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Такое поручение президент дал 1 сентября. Он тогда заявил, что "учитывая значимый вклад в развитие отраслей и степень урона здоровью, таким работникам еще до достижения пенсионного возраста, в частности, уже с 55 лет, будет выплачиваться специальная социальная выплата".

Позже министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова рассказала, кто сможет претендовать на эти выплаты.

"Мы говорим о том, что на данные выплаты будут иметь право в 55 лет лица, имеющие перечисления от работодателя обязательных пенсионных профессиональных взносов не менее за 84 месяца. Это семь лет участия в этой системе. Они будут иметь право. К тому же было принято решение, что не только те, которые сегодня у нас работают и будут уходить на пенсию, но и те, кто не смогли работать и ранее покинули эту работу, но при этом соответствуют этим критериями – то есть им уже за 55 лет и у них есть семь лет участия стажа перечислений, они тоже могут претендовать", – сказала глава Минтруда и соцзащиты населения.

Авто нуждается в легализации

Продолжение в 2023 году нашла акция по легализации авто. Так, если в 2022 году по поручению президента были легализованы иностранные автомобили, то с 5 мая 2023 года в Казахстане официально разрешили легализовать и так называемые автомобили-конструкторы.

Долг платежом красен

В 2023 году также по поручению Президента был разработан и принят закон по возврату государству незаконно выведенных активов. Документ был подписан 12 июля.

Премьер-министр Алихан Смаилов в кулуарах Сената 23 ноября отметил, что работу по возврату незаконно выведенных активов проводят в соответствии с законом и в рамках реформ, которые проводит глава государства.

"По результатам – на сегодняшний день уже возвращены активы на сумму порядка 1 трлн тенге и в пути порядка 600 млн долларов из-за рубежа. Эта работа продолжается. Что касается конкретных людей, то я отвечал, что мы пока не можем про них говорить, потому что есть принцип презумпции невиновности. Но по мере того, как будут результаты, мы будем информировать", – сообщил глава кабмина.

Эти средства можно инвестировать в нужные стране проекты, влияющие на рост благосостояния граждан.