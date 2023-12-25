Юрист рассказал, с кого требовать компенсацию за жуткое ДТП с автобусом в Алматы

Юрист дал инструкцию, с кого требовать материальный ущерб пострадавшим в ДТП с участием автобуса в Алматы и как быть, если виновник неплатежеспособен, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК, за девять месяцев этого года в Казахстане зарегистрировано более 9,8 тысячи ДТП, в результате которых пострадали 14 тысяч человек, погибли – 1,6 тысячи. Однако, несмотря на то, что общественный транспорт периодически попадает в аварии, отдельно в открытый доступ выносить статистику надзорный орган не стал.

Самочувствие пострадавших

22 декабря 2023 года в Алматы произошло жуткое ДТП: автобус въехал в группу людей, которые стояли на остановке. В результате погибли три человека, столько же в настоящее время находятся больнице.

Попавшей под горячую руку дебошира женщиной-водителем оказалась 36-летняя горожанка Ермек Шукибаева. У нее 10-летний стаж управления общественным транспортом. Она воспитывает двоих детей. Это информация из Сети. Подтверждать ее и рассказывать о самочувствии сотрудницы руководство ТОО "Думан транс" не стало, ссылаясь на то, что в настоящее время ведется служебное расследование и по его результатам будут даны ответы.

Однако о том, что женщина-водитель оправляется от шока и приходит в себя, проинформировало Управление общественного здравоохранения Алматы.

"Водитель автобуса, женщина 36 лет, находится на лечении в отделении нейрохирургии с диагнозом ЗЧМТ. Ушиб головного мозга легкой степени. Ушиб мягких тканей лица. Состояние стабильное. Получает консервативную терапию". Управление общественного здравоохранения Алматы

Также известно состояние других пострадавших. 50-летняя пациентка переведена из реанимации в отделение политравмы. Ее состояние все еще тяжелое с положительной динамикой, у нее множественные переломы. А 55-летний мужчина с диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма".

"Ушиб головного мозга легкой степени. Ушибленная рана мягких тканей затылочной области, мягких тканей головы и с растяжением связочного аппарата шеи находится на лечении в отделении нейрохирургии. Состояние стабильное", – добавили в горздраве, комментируя здоровье мужчины. Управление общественного здравоохранения Алматы

Все пациенты получают всю необходимую медицинскую помощь в полном объеме.

Водитель – опасная профессия

Только в ТОО "Алматыэлектротранс" больше 1900 водителей, из них женщин – 79. Перед приемом на работу им выставляется главное требование: наличие категорий, опыт работы, стаж управления транспортными средствами, относящимися к категориям "D1", "D" не менее трех лет и право на управление транспортными средствами категории "D". Несмотря на то, что ежегодно улучшаются условия труда, водитель остается не самой востребованной профессией. В компании перечисляют основные причины этого: достаточно продолжительный рабочий день, большая ответственность, стресс, который переживают водители в течение рабочего дня.

"На дорогах бывают различные ситуации. Конфликты с пассажирами – не редкость. Это наибольшая опасность для участников движения. У нас в компании есть правило, мы просим пассажиров по всем имеющимся вопросам обращаться на телефон информационной поддержки либо к диспетчеру. График маршрута, а также правила пассажирских перевозок – все это имеется в виде информации в салоне. Важно не беспокоить водителя за рулем, в первую очередь, по причине безопасности. Он не должен отвлекаться от дороги", – пояснили в пресс-службе компании.

По словам перевозчиков, последнее крупное ДТП с участием автобуса в Алматы показало, насколько водители не защищены от неадекватных пассажиров. Они просят помнить, что за рулем сотрудник всего лишь выполняет свою работу и отвлекать его от дороги может стоить жизней.

С кого взыскать ущерб

Юрист Сергей Уткин назвал случай вопиющим. Он признался, что впервые сталкивается с тем, когда в трагедии виновен пассажир.

"Инцидент ужасный, пассажир, ударивший водителя, безбашенный. Бить и не оценивать, к каким последствиям это может привести. Часто бывает, что водитель виноват: где-то превысил скорость, проскочил, не уступил. Да и конфликты, наверное, каждый день бывают. Но так, чтобы вырубить водителя, и чтобы неуправляемый автобус въехал в толпу людей, стоящих на остановке, – это страшно". Сергей Уткин

Юрист поделился профессиональным мнением, какое развитие может получить событие.

"С точки зрения ответственности и возмещения вреда я начал рассуждать со стороны людей, которые стояли на остановке. Кто-то погиб, у них есть близкие, кто-то травму получил разной степени. Как возмещать этот вред? Самый обычный способ – это определить виновное лицо, здесь очевидно, что им будет признан мужчина, который нанес удар водителю. Когда его суд признает виновным, соответственно, будет возмещение вреда. Все потерпевшие лица в рамках уголовного дела могут предъявить ему материальный и моральный вред, который им причинен. И в приговоре это будет указано. Но это дело долгое". Юрист Сергей Уткин

Также эксперт уточнил, что автобусный парк в обязательном порядке понесет ответственность перед пострадавшими.

"Хотя перевозчик не виноват, но потерпевшие люди на остановке могут предъявить претензии автобусному парку, так как он владелец источника повышенной опасности. То есть организация не освобождается от ответственности. Если это вызвано умыслом потерпевшего либо если это обстоятельства непреодолимой силы. На мой взгляд, есть вероятность, что суд может взыскать с автопарка суммы материального и морального вреда, который причинен потерпевшим на остановке. Дальше автопарк эти деньги будет выбивать с виновника. Также часть расходов возьмет на себя страховка", – сказал эксперт.

Юрист порассуждал, как виновнику в дальнейшем возмещать ущерб, если у него на то нет возможности.

"Учитывая столько потерпевших, сможет ли виновник выплатить ущерб? Может быть, он обычный человек, у него крошечная зарплата, никакого толком имущества нет. Тогда за счет чего возмещать? Тогда люди будут годами ждать, пока он в колонии будет работать и отчислять им из своей зарплаты. Это не системный случай, а вопиющий, тут надо показательно человека наказать. Для того чтобы был воспитательный пример для общества. В том, что все остальные, которые начнут что-то подобное делать, должны понимать, что этим они перечеркивают всю свою жизнь. Вроде бы, конфликт из-за мелочовки начался, а теперь вся жизнь под откос пошла". Сергей Уткин

Выплаты от страховщиков

Страховщики отметили, что родственники погибших в результате смертельного ДТП с участием автобуса, а также все остальные пострадавшие могут рассчитывать на получение страховых выплат в рамках обязательного автострахования.

В случае гибели человека законом в рамках обязательного автострахования установлена страховая выплата в размере 2000 МРП (6,9 миллиона тенге) лицам, находящимся на иждивении, – как правило, несовершеннолетним детям или родителям-инвалидам. Кроме того, одна из страховых компаний осуществляет возмещение расходов на погребение в размере 100 МРП (345 тысяч тенге) при наличии подтверждающих документов со стороны лиц, понесших фактические расходы.

Пешеходы, пострадавшие в ДТП, также получат страховые выплаты. В случае ущерба здоровью без установления инвалидности пострадавшие могут рассчитывать на компенсацию до 300 МРП (1,035 миллиона тенге), фактически понесенных и документально подтвержденных расходов на лечение. В случае последующего установления инвалидности законом предусмотрены следующие страховые выплаты:

I группа – 1,6 тысячи МРП (5,52 миллиона тенге);

II группа – 1,2 тысячи МРП (4,14 миллиона тенге);

III группа – 500 МРП (1,725 миллиона тенге).



Размер ущерба, причиненного жизни и здоровью, определяется на основании документов, выданных соответствующими медицинскими организациями.

Владельцы поврежденных в ДТП автомобилей могут рассчитывать на страховую выплату до 600 МРП (2,07 миллиона тенге, но не более 2000 МРП (6,9 миллиона тенге) на все пострадавшие транспортные средства. Размер ущерба будет определять специалист-оценщик.

Всем пострадавшим, а также лицам, имеющим право на получение страховой выплаты, необходимо обратиться в страховую компанию, в которой была застрахована ответственность водителя автобуса. Данные о страховой компании можно получить в Департаменте полиции Алматы, в отделе дорожной полиции.

22 декабря в Алматы на остановке возле городской клинической больницы №7 неуправляемый автобус 47 маршрута совершил наезд на людей. В результате ДТП три человека погибли, еще четверо госпитализированы, также повреждены четыре автомобиля.

Пассажира, ударившего водителя автобуса, арестовали.