О чем спорили казахстанцы, что обещали власти и какие проекты реализовали – итоги 2023 года

Каким был уходящий год для жителей регионов Казахстана? О каких успешных или неудавшихся проектах в своих городах они вспоминают, что удалось сделать акиматам, а что в итоге разочаровало горожан? Zakon.kz собрал самые масштабные проекты из трех областей страны.

Восточно-Казахстанская область

Подводя итоги 2023 года, восточноказахстанцы отмечают сразу несколько проектов. О некоторых они говорят с удовольствием и даже гордостью, а о других – с разочарованием.

Окунуться в языковую среду

Попытка погрузить школьников в естественную языковую среду для изучения казахского языка, по мнению жителей ВКО, стала лучшим и самым удачным проектом в Восточно-Казахстанской области в 2023 году. Ноу-хау Управления образования региона не только получило поддержку среди русскоязычных семей Усть-Каменогорска, Риддера и Алтая, Шемонаихинского и Глубоковского районов, но и стало примером для других областей страны, которые уже в следующем году намерены внедрить у себя эту идею.

"Для участия в проекте отбирали детей в возрасте 12-14 лет с определенными языковыми знаниями и словарным запасом. Семьи, в которых они должны были проживать, отбирались еще более тщательно. Обязательно один из супругов должен был иметь педагогическое образование, в семье должны быть собственные дети, чтобы приехавшим гостям было легче адаптироваться. Участие в проекте для школьников было бесплатное, а вот семьи, принимающие школьников, получали за каждого ребенка по 181 500 тенге. Эти деньги шли на покупку всего необходимого", – рассказывает о проекте руководитель Управления образования ВКО Инесса Чернышова.

Фото предоставлено героями

Ребята расселялись в семьях, проживающих в Катон-Карагайском районе, известного своей уникальной природой, богатой историей, традициями и сакральными местами. Школьники посещали музеи, побывали на археологических раскопках, танцевали на дискотеках, но главное – общались на казахском языке. А еще их учили играть на музыкальных инструментах, готовить национальную еду, знакомили с национальными ремеслами. В результате, действительно, у ребят повысился уровень знаний госязыка, обогатился словарный запас. Участники проекта влились в семьи настолько, что подружились не только дети, но и их родители.

Фото предоставлено героями

Фото предоставлено героями

Проект оказался настолько популярен среди населения, что желающих участвовать в нем оказалось в два раза больше, чем планировалось. Более того, заявки на участие поступали и из других регионов. В 2024 году проект будет продолжен.

У акима на контроле

Инициатива акимата Усть-Каменогорска по ремонту дорог в городе с помощью специального приложения помогла пусть частично, но решить проблему ям и колдобин на проезжей части областного центра. Более того, челлендж "10 тысяч ям за 100 дней", запущенный городским акиматом с помощью Telegram-бота, заинтересовал жителей города. Причем горожане не только сообщали о наличии ям, но и контролировали качество ремонта.

Суть идеи сводилась к тому, что любой человек мог принять участие в благоустройстве. Достаточно было просто сделать фото разбитого участка дороги, отправить его, указав геолокацию. Позже участник получал фотографию с подтверждением того, что ремонт действительно был проведен, а еще можно было самому пройтись и проверить.

Презентуя проект, аким Усть-Каменогорска Жаксылык Омар надеялся привлечь жителей города к решению проблем областного центра и не ошибся. Устав от плохих дорог, устькаменогорцы достаточно активно приняли участие в проекте. Некоторые даже специально ходили и искали ямы на дорогах города.

"Начиная с лета и по сентябрь поступило 6367 заявок от жителей города. Почти все были отработаны, некоторые были просто некорректно сформулированы. В результате всего закрыли 58 113 квадратных метров ям", – рассказал руководитель отдела внутренней политики Усть-Каменогорска Алибек Турсимбетов.

По его словам, приложение в Telegram продолжит свою работу, даже будет усовершенствовано. Возможно, в дальнейшем появится возможность не только указывать месторасположение ям, но и с помощью технологий выявлять несанкционированные свалки.

Мы строили, строили и...

Масштабный проект по возведению моста через Бухтарминское водохранилище может стать чуть ли не главным разочарованием для жителей Восточного Казахстана, которые ждут возведения этой водной переправы уже более полувека.

Географические особенности региона таковы, что жители сразу нескольких районов – Курчумского, Зайсанского и Тарбагатайского – должны сделать круг в 200 километров, чтобы обогнуть водохранилище и добраться до областного центра. Летом, правда, есть возможность перебраться через водоем на пароме, в очереди на который иногда приходится стоять сутки. Зимой паром не ходит, смельчаки отправляются на другой берег по льду, зачастую проваливаясь в ледяную воду, и не все выбираются.

Поэтому понятно, с каким воодушевлением восприняли восточноказахстанцы начало строительства моста, который сразу же назвали грандиозным проектом и стройкой века, ведь он должен был стать самым длинным в Казахстане. Казалось, никаких проблем быть не может. Масштабный проект предполагал, что протяженность двухполосной автомобильной переправы будет 1300 метров, ширина – 12,2 метра. Не менее внушительной была и сумма строительства. Изначально предполагалось, что хватит 30 миллиардов тенге. Позже сумма увеличилась более чем в два раза – до 61,4 миллиарда тенге, что, естественно, отразилось на сроках строительства, поставке материалов.

По словам акима ВКО Ермека Кошербаева, сегодня речи об остановке проекта не идет, но увеличение сметы, действительно, было необходимым. Кстати, на сегодня уже освоено половины суммы, возведены 11 из 21 опоры. Планировалось, что подрядчик завершит работы до 2024 года.

Закройте немедленно

Жители окраины Усть-Каменогорска и прилегающих двух поселков испытали по-настоящему сильное разочарование в этом году, когда поняли, что проиграли в противостоянии с местной свинофермой, которая более 20 лет отравляет жизнь людям, проживающим в этом районе. Люди много лет выступают против деятельности предприятия, жалуясь на отравленную воду, землю и жуткий запах. В начале 2023 года им совместно с экологами удалось, как показалось местным, изменить ситуацию – по решению суда с 8 февраля 2023 года деятельность свинофермы должна была быть приостановлена.

Но, как уверяют люди, нечистоты продолжают отравлять жизнь поселка, а владелец предприятия не выполняет решение суда.

Фото: Zakon.kz/Кира Мороз

"Мы живем рядом с убойным цехом, и он каждый день делает забой скота. Вот вы видите эти базы. Они как работали, так и работают. Мы думали, что благодаря суду ситуация изменится, но стало еще хуже – вонь такая, что маски надеваем, чтобы выйти на улицу", – говорит жительница микрорайона Лесхоз Куляш Сулейменова.

Видимо, противостояние будет продолжаться, потому что жители настроены решительно – жить в таких условиях они не намерены. Они написали очередную жалобу в санэпиднадзор и Управление экологии. На этот раз они требуют окончательно закрыть предприятие.

Мангистау: реконструкция затягивается

Фото: Zakon.kz/Кирилл Александров

Нынешнюю зиму, хотя она еще только началась, актаусцы запомнят надолго. Практически через день возникают аварии то на тепло-, то на водопроводных сетях. В итоге без тепла и воды остаются сразу по несколько микрорайонов. О том, что водопроводным, канализационным и тепловым сетям города Актау требуется полная модернизация, говорили еще в 2022 году. Изношенность инженерных сетей по воде на сегодня составляет 77%, по теплу – 83%, по канализации – 60%. Некоторым трубам уже больше 40 лет, и латать их уже бесполезно.

Реконструкцию должны были начать еще в 2022 году, но так ничего и не сделали. Местные власти "зуб давали", что в 2023 году уж точно начнут. Однако и этот год уже подходит к концу, а все проекты пока только на бумаге. Единственное, что сделано, – разработано ПСД, а город разделили на пять зон.

"В 2022 году по первой зоне акиматом области было разработано 19 проектов. Из них 6 проектов по водопроводным сетям протяженностью 42,6 км, 7 проектов по канализационным сетям на 15,2 км, 5 проектов по очистным станциям канализации – на 1200 м3/час и один проект по тепловым сетям на 10,2 км. Для реализации этих проектов в 2023 году проведены конкурсные процедуры, определены подрядные организации. Также в настоящее время по второй и третьей зонам города разрабатывается проектно-сметная документация по реконструкции КНС и сетям водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. Для реализации данных проектов проведены конкурсные процедуры, определены проектировщики", – сообщили в Управлении ЖКХ Мангистауской области.

На каждой отчетной встрече руководители города обещали – реконструкция сетей вот-вот начнется. В итоге прошло уже два отопительных сезона. И нынешний показал, что менять трубы нужно было еще "вчера". Кстати, в 2023 году именно из-за срыва модернизации сетей некоторым чиновникам объявили выговоры, а другие и вовсе лишились должностей. К слову, стоимость всех разработанных 19 проектов составляет 20,4 млрд тенге. В нынешнем году на три микрорайона из республиканского бюджета выделено 3,3 млрд тенге. На эти средства закупили трубы, но проложено всего 4 километра. Теперь работы снова переходят на следующий год – тогда обещают выделить еще 14 млрд тенге. Реконструкцию обещают начать после отопительного сезона. Главное, его пережить.

Фото: Zakon.kz/Кирилл Александров

На МАЭК в этом году началась модернизация

О том, что главному энергокомбинату области, который обеспечивает весь полуостров Мангистау теплом, водой и электричеством, требуется модернизация, говорят уже не один год. Каждый год в отчетах процент изношенности только повышался. В 2023 году он составил 80 процентов. Изношенность оборудования и строительство новых микрорайонов привели к тому, что питьевая вода стала роскошью для многих жителей – ее видели только ночью и очень тонкой струйкой. А последней "каплей" стала авария, которая произошла в июле этого года на энергоблоке №1. В результате оказались обесточены объекты в Мангистауской и Атырауской областях, в том числе и нефтяные месторождения.

Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. После аварии средства на модернизацию сразу нашлись. Из резерва акимата было выделено 2,6 млрд тенге на замену изношенного оборудования электростанции и насосного оборудования опреснительных установок. Правительство приняло решение выделить 4,9 млрд тенге для модернизации энергооборудования. А сам МАЭК из собственных средств выделил 6,8 млрд тенге. Кроме того, были выделены 10 миллиардов тенге на строительство установки мощностью 24 тыс. кубометров воды в сутки – всего на нее необходимо 28 млрд тенге. Вся программа по модернизации предприятия рассчитана на семь лет. В общем на ее реализацию потребуется 209 млрд тенге.

Костанай: масштабное обновление и провалы

Этот год для костанайцев запомнится масштабным обновлением центральной части города, высадкой большого количества деревьев и газонов с установкой автоматического полива. Запомнилась горожанам и реконструкция фонтанов, которые из старых и обычных превратились в пешеходные и поющие. Еще один плюс – новый Дворец школьников стоимостью более 11 млрд тенге. И все это произошло благодаря проведению Форума приграничного сотрудничества между Россией и Казахстаном. Мероприятие прошло, а обновление осталось для жителей города и его гостей. По словам акима Костанайской области Кумара Аксакалова, в следующем году работу по благоустройству городов и районов продолжат.

Фото: Zakon.kz/Таисия Колевид

"Для нас проведение форума было хорошим основанием просить деньги из республики. В новом году мы тоже попытаемся просить, чтобы областной центр напрямую финансировался из республиканского бюджета. Постараемся, ведь чем больше денег дадут, тем больше проектов мы реализуем. В этом году республика напрямую дала в областной центр более 4 млрд тенге", – отметил в середине октября аким Костаная Марат Жундубаев.

Конечно, форум оказался отличным стимулом для чиновников и подрядчиков сделать город лучше. Работа кипела, центральные аллеи и парк основательно преобразились: в них не только заменили серую брусчатку на новую цветную, но и обновили лавочки, урны и освещение. Но больше всего по душе костанайцам пришлись отремонтированные фонтаны. На месте обычных чаш с водой появились фонтаны с подсветкой. А в центральном парке и вовсе соорудили пешеходный фонтан и поющий, которые полюбились не только детям, но и взрослым.

Фото: Zakon.kz/Таисия Колевид

По информации отдела ЖКХ, освещение заменили на 44 улицах, причем сменили старые опоры на новые, также появились светодиодные лампы с возможностью регулирования яркости освещения. На 69 улицах отремонтировали дороги.

Фото: Zakon.kz/Таисия Колевид

Но бриллиантом все же стал Дворец школьников площадью 12 тыс. кв метров, но не только из-за стоимости объекта в 11,3 млрд тенге, но и его наполнения внутри. Его построили и обустроили как внутри, так и прилегающую территорию всего за год. Внутри современного здания отличный дизайн, уютные кабинеты для занятий творческой и научной деятельностью. В кабинетах новейшее оборудование: к примеру, в кабинете робототехники не только наборы для создания роботов, но и различные стенды для их испытаний, ноутбуки для программирования. В кабинете моделирования установили токарные станки, 3D-принтер, установку с компьютерной резкой материала. В таких условиях и многие взрослые бы с удовольствием занимались творчеством. Здание рассчитано на 650 учащихся, но из-за повышенного спроса занятия в 24 кружках проходят два раза в день.

Костанайская антинаграда

Самым большим провалом чиновников, причем не только на областном уровне, костанайцы называют затянувшийся ремонт Костанайской областной детской больницы. Причем вопрос не решился ни при экс-акиме Архимеде Мухамбетове, ни при нынешнем Кумаре Аксакалове. За это время сменилось и руководство самой больницы и областного управления здравоохранения.

Фото: Zakon.kz/Таисия Колевид

Ремонт начали по инициативе медучреждения и провели тендер по упрощенной процедуре на сумму 1 млрд 204 млн тенге. Подрядчик был опытный, и в 2020 году процесс пошел. Все работы должны были завершиться за год, но прошло уже три года, а учреждение к приему пациентов так и не готово. Не найдя компромисса, стороны погрязли в судах. Большие надежды костанайцы возлагали на то, что ситуация сдвинется с мертвой точки в октябре 2022 года, когда в регион приезжала глава Минздрава Ажар Гиният.

"Я побывала в здании областной детской больницы, ремонт там завершен на 90%. Есть спор между администрацией больницы, заказчиком и подрядной организацией, который решался в судебном порядке. И сегодня с участием акимата будет приниматься новый договор, они планируют за короткие сроки завершить ремонт. Я предложила руководству региона прийти к консенсусу и как можно быстрее завершить ремонт областной больницы", – отметила во время брифинга министр.

А заместитель акима области Ерлан Спанов тогда же (в 2022 году) пояснил, что акимат планирует оперативно провести корректировку и в первом полугодии 2023 года завершить ремонт. Но суды продолжились, и только в сентябре 2023 года в больнице провели техобследование невыполненных работ.

"Сейчас просчитывается смета на завершение этих работ. Как только мы это определим, будет розыгрыш конкурса. Завершение ремонта плавно переходит на 2024 год", – сообщил в середине октября руководитель Управления здравоохранения области Данияр Джандаев.

Уже в ноябре вновь приезжавшую в область Ажар Гиният журналисты спросили о судьбе детской больницы. Но в ответ услышали лишь короткий ответ: "Я разочарована, что до сих пор идут судебные тяжбы, и что больница не служит народу".

"Сейчас определен новый подрядчик, который уже занимается подсчетами. Два года стройка стоит, и из местного бюджета все равно уйдет больше средств, чтобы ее завершить. В этой связи акимату затягивание ремонта невыгодно", – пояснил на брифинге с Гиният заместитель акима области Ринат Мухаметкали.

Кстати, этой осенью общественники инициировали свою региональную премию за успешные и не очень проекты, которые в области реализуют власти. Они оценивают местных чиновников и дарят им статуэтки. Таким образом активисты пытаются улучишь работу госслужащих.