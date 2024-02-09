Непростой, но продуктивный: какие планы реализовал "Казахтелеком" в 2023 году

Крупнейшая компания "Казахтелеком" подвела итоги деятельности за 2023 год, который выдался непростым, но продуктивным. В частности, успешно реализованы стратегически важные проекты, направленные на развитие телекоммуникационной инфраструктуры по всей стране, сообщает Zakon.kz.

Главным вектором развития оказалось сохранение комфортного уровня ликвидности в компании, несмотря на существенный рост капитальных затрат, которые были направлены на наращивание, строительство и модернизацию сети.

По оценке оператора, при аудировании финансовых данных выручка за ушедший год сложится в пределах запланированного "коридора". Подтверждением тому служат промежуточные показатели за девять месяцев 2023-го, по их итогам выручка группы компаний "Казахтелеком" достигла 504 млрд тенге (что на 6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022-го). Показатель EBITDA за указанный срок сформировался на уровне 235 млрд тенге. Чистая прибыль – 89 млрд тенге. Это несмотря на увеличение вложений для реализации таких кейсов, как развертывание сети стандарта пятого поколения, работа над проектом строительства волоконно-оптической линии связи по дну Каспия, осуществление масштабной миграции клиентов с устаревшей технологии ADSL на "оптику" GPON и другое.

"2023 год для компании оказался действительно продуктивным и богатым на события. В частности, мы вышли на активную фазу реализации стратегических проектов страновой важности, как разворачивание сети 5G и финальная подготовка к строительству Транскаспийской ВОЛС. В конце прошлого года президент страны дал поручение группе компаний "Казахтелеком" изучить возможность ускоренного внедрения сети 5G до конца 2025 года. Мы разработали план по строительству более семи тысяч базовых станций стандарта пятого поколения. Он предусматривает разворачивание свыше 2,7 тысячи станций в текущем году и около 3,2 тысячи – в следующем", – отметил председатель правления АО "Казахтелеком" Куанышбек Есекеев.

Фото: АО "Казахтелеком"

По словам Куанышбека Есекеева, компания стала первой и пока единственной на пространстве СНГ, внедрившей технологию 5G в промышленную эксплуатацию. Во всех областных центрах уже развернуты и подключены к сети порядка тысячи базовых станций.

Касательно уникального проекта по строительству Транскаспийской подводной магистрали в прошлом году, "Казахтелеком" на паритетной основе с "Azertelecom Int." создал предприятие CASPINET B.V, оно занимается практической реализацией намеченных планов. Также согласована "Дорожная карта" строительства данной линии связи по дну Каспия, которая, по мнению экспертов, значительно повысит телекоммуникационную безопасность и информационный суверенитет страны, увеличит транзитные мощности каналов связи между Европой и Азией по маршруту Франкфурт-Гонконг и диверсифицирует подключение к международным точкам обмена интернет-трафиком. И не менее важное введение проекта в эксплуатацию позволит Казахстану стать региональным телекоммуникационным хабом, который будет влиять на процессы формирования цифрового рынка во всей Центральной Азии.

Фото: АО "Казахтелеком"

По словам главного финансового директора АО "Казахтелеком" Людмилы Атамуратовой, компания уделяет большое внимание реализации глобального проекта. Она считает, что появление дополнительного транзитного канала "Европа-Азия" в перспективе позволит создать в Казахстане крупный международный телекоммуникационный хаб.

"Это позитивно повлияет на процессы цифровизации экономик стран всего нашего региона. Кроме того, он послужит драйвером для ускорения появления нового цифрового телекоммуникационного коридора, что поможет государству выйти на более высокий уровень развития высокоскоростной и защищенной инфраструктуры передачи данных, создавать новые транзитные магистрали или сеть дата-центров. Поэтому вложения в этот проект – большие возможности. Тому пример наши инвестиции в строительство сети пятого поколения и в перевод казахстанцев на "оптику": группа компаний "Казахтелеком" только за девять месяцев прошлого года на проекты по развитию и модернизации сети, строительству 5G и на реализацию прочей инвестиционной программы направила 342 млрд тенге, а это 68% от выручки", – пояснила главный финансовый директор АО "Казахтелеком" Людмила Атамуратова.

Фото: АО "Казахтелеком"

Компания планирует перевести с устаревших медных линий на современные оптические более 60 тыс. абонентов, 50 тыс. клиентам будут заменены модемы на оборудование с улучшенными техническими характеристиками. Телеком-оператор намерен за счет наращивания своих инфраструктурных возможностей продолжить активную интернетизацию сел и районов, в том числе отдаленных, с применением различных современных технологий.

Кроме того, в планах "Казахтелеком" продолжить совершенствовать качество своего сервиса (в 2023-м году все показатели одноименной программы – 90% подключений за 24 часа, 95% устранений повреждений за 12 часов и 90% решений всех проблем клиентов с первого раза – были достигнуты), одновременно будет улучшено качество услуг и продуктов. Одним из таких продуктов является телевизионная платформа TV+, которая в прошлом году нарастила свою аудиторию вдвое и с показателем в 548 тыс. точек подключения, став самой популярной платформой отечественного сегмента IPTV.

Фото: АО "Казахтелеком"

Для достижения поставленных целей крупнейший телеком-оператор продолжит цифровизацию внутренних бизнес-процессов, используя собственные наработки в сегменте Big Data – больших данных. "Казахтелеком" намерен создать новое подразделение, которое займется разработками в области использования искусственного интеллекта. Будут продолжены работы по локализации зарубежного трафика на своей сети, что повысит качество интернета, позволит обеспечить лояльность клиентов и укрепить рыночные позиции компании.



Финансово-экономические результаты деятельности компании за 2023 год будут обнародованы после публикации консолидированной аудированной отчетности на портале Казахстанской фондовой биржи.