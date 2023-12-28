Год Зеленого Деревянного Дракона: что это значит и чего ждать от 2024-го

2024 год пройдет под знаменем мудрого мифического существа – Дракона. Мы провожаем милого Кролика и встречаем благородный и мощный знак, который способен как принести удачу и власть, так и стать разрушительной силой. Нумеролог рассказала Zakon.kz о его влиянии и как задобрить символ года.

Каждый год по восточному гороскопу вступает в свои права одно из 12-ти животных. При этом меняются стихии: дерево, огонь, земля, металл и вода. В соответствии с ней определяется и цвет. В 2024-м пришла очередь Дракона, а его стихия – дерево, цвет – зеленый.

Так что в ближайшие 12 месяцев мы во власти Зеленого Деревянного Дракона, который в таком образе приходил 60 лет назад.

Как рассказала нумеролог Айсулу Ахимова, наступающий год идет под цифрой "8", а его представитель – Дракон.

"Цифра "8" необычна: с одной стороны, она приносит удачу и везение, а с другой – проверяет нас на долги и обязательства. Наступающий год под этой цифрой имеет четыре кармических узла, они будут выражены в четырех испытаниях, необходимых для преодоления. Этот год можно считать также переломным для власти и мирового порядка на планете". Айсулу Ахимова

Високосный год

Високосный год – понятие не новое. Еще в античности ученые заметили, что астрономический год длится 365 дней и 6 часов. Лишние часы за 4 года превращались в дополнительные сутки, и в итоге календарь отстает от смены сезонов. Выровнять летоисчисление решил Гай Юлий Цезарь.

Специалисты советуют не верить суевериям. В жизни каждого человека происходят разные передряги и проблемы независимо от дней и часов в году.

Как отметила нумеролог Айсулу Ахимова, високосный год проверит нас на выдержку и силу духа.

"К 2025 году человечество завершит переход в эру Водолея. Эту трансформацию лучше совершить с осознанием и в духовном развитии. Сейчас мы будем находиться в периоде неопределенности. Сколько он продлится, неизвестно. Но одно очевидно – нам надо научиться с этим справляться и, по возможности, легко и без последствий. В этот период придется платить по долгам, но способ оплаты будет зависеть от кармы каждого человека индивидуально". Айсулу Ахимова

Эксперт отметила, что в 2024 году необходимо действовать по плану, избегая спонтанности.

"Дракон – единственное мифическое существо в китайском гороскопе. Это значит, что предсказать его поведение сложно. Дракон может быть как милостивым и мудрым, так и опасным, и разрушительным, если играть не по правилам Вселенной. В этот период категорически нельзя быть алчным и жадным. Культивируйте в себе щедрость, хотя бы внутреннюю", – добавила эксперт по влиянию чисел.

Здоровье

Фото: pixabay

Айсулу Ахимова рекомендует посадить одно дерево в этом году. Можно купить к празднику елку, но не срубленную. Сейчас повсеместно их продают в горшочках. А потом хвойное растение можно будет посадить у дома, под балконом или в парке.

"Касательно здоровья, важно обратить внимание на свой сон. У большинства будет наблюдаться бессонница и тревожность. Старайтесь проводить больше времени на природе и во внутренней осознанности, медитациях и спокойствии". Нумеролог

Дети

По словам казахстанского нумеролога, следует осознанно относиться в следующем году к зачатию и беременности, но довериться следует Вселенной, а не искусственным методам.

"До достижения возраста в 32 года необходимо тщательно обозначить свой жизненный путь и уяснить ценности, которые будут указывать на правильное направление. Достигшим этого возрастного рубежа следует уделить больше внимания духовному развитию. Очень важно избегать погружения в низкочастотные вибрации, особенно гнева и агрессии. Именно поэтому не следует заключать сделки с собственной совестью, а также не принимать сомнительные рискованные предложения, поскольку в конечном итоге это только приведет к обману самого себя". Айсулу Ахимова

Високосный год 2024 станет значимой вехой для множества переломных событий и перемен, а на переломе, на стыке всегда происходят какие-то серьезные события – катаклизмы, военные конфликты, аварии и прочие испытания, продолжила специалист.

Нумеролог дала несколько ключевых рекомендаций для следующего года:

Очень хотелось бы, чтобы все конфликтные ситуации разрешились дипломатически и гибко, насколько это возможно. В этот период возможны возгорания, а также пробуждение нескольких вулканов. Минуйте острые углы и злые толки.

Особое внимание следует уделять общению с детьми и тщательно объяснять им вред наркотиков и алкоголя, поскольку эти негативные факторы могут сильно навредить их здоровью и потребовать огромное количество энергии для преодоления.

Избегайте уныния и апатии, научитесь искусству радоваться мелочам. Тогда жизнь преподнесет гораздо большие подарки.

Когда наступит год Дракона

В восточной астрологии Новый год начинается в разные даты. В этот раз Дракон вступит в свои права 10 февраля, а завершит царствование 28 января следующего года.

В чем встречать год Дракона

Удачу Дракону приносят золотой, серебряный и серо-белый цвета. Именно в этих оттенках можно встретить 2024 год по китайскому гороскопу.

По мнению Айсулу Ахимова, несмотря на то, что символ года Зеленый Деревянный Дракон, зеленый цвет считается неудачным для наряда рожденных в год Дракона. Также не стоит встречать праздник в одежде синих оттенков, которая не приносит удачу Драконам.

Как рассказала нумеролог и психолог Айсулу Ахимова, можно не только ярко нарядиться, но и использовать в образе различные сверкающие аксессуары.

"Выбирайте яркие цвета для наряда: золотой, серебряный, металлический, жемчужный, красный, бордовый, белый, зеленый, малахитовый. Здорово, если в элементах одежды будут присутствовать пайетки. Не забудьте об аксессуарах: запонки, подвески, эффектные большие серьги, заколки – все это должно быть золотого цвета и с добавлением жемчуга", – отметила нумеролог.

Также эксперт советует встречать Новый год с друзьями, в гостях или в ресторане. Главное – наслаждаться весельем, музыкой и праздником.

Украшение дома

Айсулу Ахимова отметила, что дом хорошо бы сделать ярким и блестящим.

"Не бойтесь переукрасить дом, ведь Дракон это любит. Стол – главное место праздника. Выберите скатерть белых или красных оттенков. Обязательно добавьте свечи и декоративные элементы: цветы или зелень, красивые салфетки и посуду из дерева". Айсулу Ахимова

По ее словам, на столе должно быть не менее двенадцати блюд. Не забудьте про фрукты золотого цвета: апельсины, мандарины, хурму.

Но важнее в этот праздник атмосфера вокруг, а не то, в чем вы будете встречать Новый год. Именно это повлияет на все последующие дни года.