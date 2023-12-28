Розы в декабре, грязь и декроттуары: погода перед новым годом в Атырау

В городе Атырау от недавней метели не осталось и следа. Снег растаял, и дороги, тротуары местами оказались под водой. Земля представляет собой размокшую глину. Пройтись по городу и остаться в чистой обуви практически нереально, но таковы специфические природные условия нефтяного региона.

У многих зданий стоят скобы для чистки обуви от ошметков земли и емкости с водой и палками, обмотанными тряпками для мытья обуви, передает корреспондент Zakon.kz.

В былые времена в Атырауской области зима была исключительно с буранами, сильным морозом, обильными снегопадами. Повсеместное изменение климата не обошло и Прикаспий. Теперь погода теплая, зимой идут дожди, даже в начале декабря на грядках были цветущие розы. В прошлом году сирень зацвела в ноябре. Небесные сюрпризы и на этот раз не комфортные. Атыраусцы знают, что если дождь, то сразу появляется слякоть, противная липкая грязь.

"Мы живем в самом центре Атырау, едва пройдет маленький дождик, как сразу появляется грязь, но откуда – непонятно. На нашей улице все заасфальтировано, тротуары широкие, не разбитые. Недавно ходили в драматический театр на представление, а сменную обувь забыли и расстроились, но на входе там стоял контейнер с бахилами, чему мы обрадовались", - поделилась жительница Атырау Салтанат Жанаева.

Город и в прежние времена был не очень комфортным для проживания. По словам краеведа Андрея Кораблева, в разные годы здесь побывали путешественники, и остались под глубоким впечатлением от увиденного.

"Особенно их впечатляла грязь, характерная для нашей местности. Стоит только растаять снегу или пройти дождю, как все кругом превращалось в непроходимую грязь и глинистую жижу. Непролазная грязь была и в советское время. С грязью боролись всегда и одна из форм борьбы была борьба с последствиями этой грязи. Я помню, как раньше удавалось бороться за чистоту помещений. Практически у каждого дома, подъезда, учреждения стояли "чистилки" для обуви, их старинное название декроттуар, и небольшие баки с водой, из которых торчали палки с намотанной или прибитой тряпкой. Сначала надо было очистить обувь от налипшей грязи на первом устройстве. Затем, с помощью этой нехитрой "волшебной палочки" с грязной тряпкой на конце, отмыть обувь от остатков грязи. В холодную погоду заботливые уборщицы наливали в баки горячую воду и она парилась из баков. Характерной приметой того времени было то, что в грязную погоду в арсенале каждого жителя были резиновые галоши или сапоги. Третьим этапом была сменная обувь, которую необходимо было иметь с собой, если шел в школу или в учреждение", - рассказал Андрей Кораблев.

Тогда о бахилах слышали, наверное, только в больницах и медицинских учреждениях, но вживую с ними атыраусцы познакомились не так давно. В пригородных районах и поселках еще используют более радикальные методы, чтобы добраться до асфальтированного участка дороги с наименьшими потерями. Для этого надевают полиэтиленовые пакеты целиком на обувь.

Фото: Zakon.kz/Светлана Новак

"Стоит отметить, что эффективно бороться с грязью стали в конце прошлого века. Тогда многие улицы и пешеходные зоны начали основательно асфальтироваться и покрываться брусчаткой. Постепенно из обязательного атрибута обувного арсенала жителя Атырау стали исчезать резиновые сапоги. Грязи стало заметно меньше, чем в былые годы, опять же если сравнивать со снимками тех времен. Но окончательно победить грязь в нашем городе, скорее всего, не удастся. Это характерная особенность почвы Прикаспийской низменности. Она глинистая. Высыхая, мелкие частицы превращаются в пыль, а находящиеся на поверхности земли, наоборот, затвердевают. Но стоит появиться какой-либо влаге, как грязь возвращается в свое прежнее состояние. Побороть это явление сложно, но можно попытаться сделать улицы чище. И в этом нам бы очень помогла дренажная система, которую все пытаются построить в нашем городе". Андрей Кораблев

Раньше была практика мыть улицы поливальными машинами. Город становился чище и свежее. Однажды власти приобрели импортные пылесосы на базе грузовых машин, но эффективность их оказалась низкой, так как любая пыльная буря, которые в регионе не редкость, возвращала все на свои места. Видимо, посчитав, что бороться с этим бесполезно, попытки прекратились.

Однако остался непростой труд уличных уборщиков, которые, орудуя обычными вениками и совками, очищают проезжие части города. По мнению большинства атыраусцев, полностью победить грязь нельзя, но эффективно бороться с нею можно. Главное - не останавливаться на этом пути и не бояться покидать пресловутую зону комфорта.

В некоторых общественных местах перед зданиями чистилок-скребков нет, хорошо видно, как люди чистят свою обувь об ступеньки или заборы. Между тем, по информации атырауских синоптиков, в регионе в ближайшие дни опять прогнозируют неустойчивую погоду.

"В последние пять лет зима в Атырауской области теплая, идут дожди", - пояснили в филиале РГП "Казгидромет" Атырауской области.

Значит, в Атырау по-прежнему останутся востребованными декроттуары.