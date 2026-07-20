Что известно о казахстанце, который идет пешком из Астаны в Казань

Россиянина Никиту Кузнецова, который идет пешком из Казани в Алматы, продолжают тепло встречать казахстанцы. Учитывая, что его марш посвящен дружбе народов, эстафету принял житель Кокшетау и пошел к нему навстречу. Zakon.kz расскажет, как соотечественнику дается путешествие.

20-летний Мирас Нуртас живет в Кокшетау. Недавно он окончил колледж по специальности – разработчик программного обеспечения. Однако поработать по профессии не успел, потому что буквально после собеседования принял неожиданное предложение и отправился в свое первое пешее путешествие.

"Живу я с папой и родным братом Нуржаном. Мне позвонил брат, сказал, что у него есть друг, который идет из Казани до Алматы во имя дружбы народов. И он искал казаха, который бы в поддержку пошел из Астаны до Казани. И мне брат предложил пойти к нему навстречу. Я хотел устроиться на работу, поэтому сказал ему, что подумаю. Сходил на собеседование, а после решил, что отправлюсь в Казань. Отец сложно отреагировал, ему было тяжело отпускать меня в такую даль. Но когда я все-таки вышел из дома, он с этим как-то смирился". Мирас Нуртас

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28 июня житель Акмолинской области выехал в Астану и 1 июля оттуда отправился в такой необычный поход.

"На подготовку у меня было всего два дня. Мы с Никитой обговорили все важное, то есть за четыре дня до выхода заказали необходимые принадлежности: одежду, спальный мешок, палатку, дождевик, полотенце, емкость для воды, два павербанка". Мирас Нуртас

Маршрут казахстанца проходит через Петропавловск, Ишим, Тюмень, Екатеринбург, конечная точка – Казань. Сейчас он добрался до Кокшетау, в общем прошел 300 км. Говорит, что с каждым днем дорога дается сложнее.

"Мой рюкзак весит 15 кг. Не привык таскать тяжесть и далеко ходить пешком. Уже палатка, спортивка, даже обувь порвались – и это всего за три недели. В дождь, конечно, сложно. Иногда приходится очень долго идти, чтобы по пути встретились кафе или магазины. Чаще днем невыносимая жара, особенно последнюю неделю, а ночью сильно мерзну, и комары не дают спать. Но ощущаю себя безопасно, даже ночью в палатке". Мирас Нуртас

Однако выручают добрые люди, которые не просто помогают, а мотивируют и придают сил продолжать идти к своей цели.

"За столь недолгое время накопилось много чудесных историй. Люди бескорыстно помогают мне: в гости зовут, еду приносят, новые кроссовки подарили. Многие узнают, останавливается и говорят: сапар оң болсын (доброго пути), жол болсын (счастливой дороги) и аман барып, сау қайтыңыз (удачно добраться и вернуться). Телефон разрывается от сообщений и комментариев. Даже сотрудники полиции предлагали на машине довезти, но я отказался, потому что это пешее путешествие. Испытать на себе добро абсолютно незнакомых людей – невероятно приятно и это усиливает веру в человечество". Мирас Нуртас

Мирас Нуртас и Никита Кузнецов пересеклись в Боровом, пожали друг другу руки и отметили, что дружба наших народов должна быть вечной и крепкой.

"Мы впервые встретились с Никитой, пообщались. Он уже как опытный пеший путешественник дал мне много ценных советов. Даже помог с рюкзаком, потому что он был неправильно собран. Беседа с ним еще больше вдохновила меня. Россиянин оказался очень открытым и позитивным человеком. Наша главная цель – объединить народы. На своем примере показать, что дружба сплачивает и облегчает жизнь". Мирас Нуртас

На казахстанца уже подписалось больше 24,7 тыс. пользователей, они активно следят за его маршрутом. В своих блогах он показывает красоты нашей природы, быт людей, чем помогают и в какие приключения попадает. Все как есть без прикрас. Для него главное благополучно дойти до Казани, а потом уже как жизнь сложится. Собеседник признается, что в пешем путешествии начинаешь ценить самые обычные блага и вещи. Ему пока не хватает комфорта, но достаточно внимания и заботы, которые проявляют люди.