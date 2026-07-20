Пять опасных ошибок, которые совершают люди во время жары
Кардиолог Айжан Альмуханова рассказала, что во время аномальной жары риск представляет не только сама высокая температура. Нередко люди сами усугубляют свое состояние, совершая распространенные ошибки
Ошибка №1 – пить слишком мало воды
Многие считают, что если жажды нет, значит, организму хватает жидкости. Однако это не так. По словам кардиолога, особенно часто такую ошибку совершают пожилые люди. С возрастом чувство жажды притупляется, поэтому организм может терять большое количество жидкости еще до появления первых тревожных симптомов.
"Некоторые сознательно ограничивают себя в питье, опасаясь отеков или частого мочеиспускания. Однако именно это значительно повышает риск обезвоживания, которое в жару становится одной из главных причин ухудшения самочувствия".Айжан Альмуханова
Ошибка №2 – думать, что жара опасна только для пожилых
Распространено мнение, что высокая температура представляет угрозу исключительно для людей старшего возраста. Однако это далеко не так.
В группе риска также находятся пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом, хроническими болезнями легких, ожирением, беременные женщины, маленькие дети, а также люди, которые работают на открытом воздухе.
При этом даже молодой и физически здоровый человек может получить тепловое истощение или тепловой удар, если долго находится под палящим солнцем, активно работает или занимается спортом и не восполняет потерю жидкости.
Ошибка №3 – самостоятельно отменять таблетки от давления
Еще одна распространенная ошибка – самостоятельно менять схему лечения. Некоторые пациенты с гипертонией летом уменьшают дозировку препаратов или вовсе перестают их принимать, опасаясь, что лекарства слишком сильно снизят давление.
Кардиолог предупреждает: делать этого нельзя. Если давление стало заметно ниже привычного или ухудшилось самочувствие, необходимо обратиться к врачу.
"Только специалист может принять решение о временной корректировке лечения", – заключила врач.
Ошибка №4 – игнорировать скачки давления
Многие уверены, что в жару давление обязательно должно снижаться. На самом деле организм каждого человека реагирует по-разному.
"У одних сосуды расширяются, что действительно приводит к снижению давления и головокружению. У других высокая температура становится стрессом для организма, активируется нервная система, учащается сердцебиение, и давление, наоборот, повышается". Айжан Альмуханова
Именно поэтому специалисты рекомендуют людям с гипертонией контролировать давление утром, вечером и при любом ухудшении самочувствия.
Ошибка №5 – терпеть плохое самочувствие в надежде, что "само пройдет"
Слабость, головокружение и жажда после пребывания на солнце чаще всего действительно проходят после отдыха в прохладном месте и восполнения жидкости. Однако если спустя 15-30 минут человеку не становится легче или состояние продолжает ухудшаться, это уже повод как можно скорее обратиться за медицинской помощью.
"Особенно опасны потеря сознания, сильная слабость, спутанность сознания, нарушение речи, боль в груди или выраженная одышка. Такие симптомы могут говорить не только о тяжелом перегреве, но и о развитии жизнеугрожающих состояний", – сказала врач.
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По словам кардиолога, аномальная жара – это дополнительная нагрузка на весь организм. Поэтому в самые жаркие часы лучше по возможности оставаться в прохладных помещениях, пить достаточно воды, отказаться от интенсивных физических нагрузок и внимательно следить за самочувствием – своим и близких.