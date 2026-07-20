Пять опасных ошибок, которые совершают люди во время жары

Палящее солнце, духота и температура выше +40 градусов становятся серьезным испытанием для организма. Однако нередко самочувствие ухудшается не только из-за жары, но и из-за привычек, которые в зной могут оказаться опасны. Врач рассказала Zakon.kz, каких ошибок в такие дни лучше избегать.

Кардиолог Айжан Альмуханова рассказала, что во время аномальной жары риск представляет не только сама высокая температура. Нередко люди сами усугубляют свое состояние, совершая распространенные ошибки

Ошибка №1 – пить слишком мало воды

Многие считают, что если жажды нет, значит, организму хватает жидкости. Однако это не так. По словам кардиолога, особенно часто такую ошибку совершают пожилые люди. С возрастом чувство жажды притупляется, поэтому организм может терять большое количество жидкости еще до появления первых тревожных симптомов.

"Некоторые сознательно ограничивают себя в питье, опасаясь отеков или частого мочеиспускания. Однако именно это значительно повышает риск обезвоживания, которое в жару становится одной из главных причин ухудшения самочувствия". Айжан Альмуханова

Ошибка №2 – думать, что жара опасна только для пожилых

Распространено мнение, что высокая температура представляет угрозу исключительно для людей старшего возраста. Однако это далеко не так.

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В группе риска также находятся пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом, хроническими болезнями легких, ожирением, беременные женщины, маленькие дети, а также люди, которые работают на открытом воздухе.

При этом даже молодой и физически здоровый человек может получить тепловое истощение или тепловой удар, если долго находится под палящим солнцем, активно работает или занимается спортом и не восполняет потерю жидкости.

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Ошибка №3 – самостоятельно отменять таблетки от давления

Еще одна распространенная ошибка – самостоятельно менять схему лечения. Некоторые пациенты с гипертонией летом уменьшают дозировку препаратов или вовсе перестают их принимать, опасаясь, что лекарства слишком сильно снизят давление.

Кардиолог предупреждает: делать этого нельзя. Если давление стало заметно ниже привычного или ухудшилось самочувствие, необходимо обратиться к врачу.

"Только специалист может принять решение о временной корректировке лечения", – заключила врач.

Ошибка №4 – игнорировать скачки давления

Многие уверены, что в жару давление обязательно должно снижаться. На самом деле организм каждого человека реагирует по-разному.

"У одних сосуды расширяются, что действительно приводит к снижению давления и головокружению. У других высокая температура становится стрессом для организма, активируется нервная система, учащается сердцебиение, и давление, наоборот, повышается". Айжан Альмуханова

Именно поэтому специалисты рекомендуют людям с гипертонией контролировать давление утром, вечером и при любом ухудшении самочувствия.

Ошибка №5 – терпеть плохое самочувствие в надежде, что "само пройдет"

Слабость, головокружение и жажда после пребывания на солнце чаще всего действительно проходят после отдыха в прохладном месте и восполнения жидкости. Однако если спустя 15-30 минут человеку не становится легче или состояние продолжает ухудшаться, это уже повод как можно скорее обратиться за медицинской помощью.

"Особенно опасны потеря сознания, сильная слабость, спутанность сознания, нарушение речи, боль в груди или выраженная одышка. Такие симптомы могут говорить не только о тяжелом перегреве, но и о развитии жизнеугрожающих состояний", – сказала врач.

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По словам кардиолога, аномальная жара – это дополнительная нагрузка на весь организм. Поэтому в самые жаркие часы лучше по возможности оставаться в прохладных помещениях, пить достаточно воды, отказаться от интенсивных физических нагрузок и внимательно следить за самочувствием – своим и близких.