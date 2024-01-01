Вышел за хлебом, а оказался в вытрезвителе, или Как не стать пациентом Центра детоксикации

Сотрудники Уральского областного Центра временной адаптации и детоксикации рассказывают, что в праздничные дни у них полный аншлаг, все 40 коек занимают подвыпившие горожане. Истории попадания в вытрезвитель у всех разные.

Кто-то из них выскочил из дома за мандаринами, кого-то жена отправила докупить к праздничному столу майонез или булку хлеба, но по дороге перехватил друг, вместе выпили в кафе, а дальше – вытрезвитель.

Вместо нар - постель, вместо надзирателей - санитары

Как оказалось, вытрезвители уже давно входят в структуру управления здравоохранения. Указ о передаче медицинских вытрезвителей из ведения МВД в МЗ вышел еще в 2011 году. Сейчас вытрезвители называются Центрами временной адаптации и детоксикации (ЦВАД).

Тесные камеры с двумя рядами нар, где за решеткой приходили в сознание нетрезвые жители Уральска, канули в лету. Сейчас люди "под градусом" отрезвляются в медицинских палатах, на обычных больничных койках, с белыми простынями, под наблюдением врача-нарколога, медсестер и санитаров.

"Практически 90% доставленных к нам людей настроены по отношению к медперсоналу Центра агрессивно. Они считают, что их незаконно задержали и доставили к нам, что сотрудники полиции неправильно себя повели. Все это возмущение выливается на сотрудников учреждения, поэтому у нас санитарами по приему пациентов работают мужчины, а в 2023 году мы решили выставить у себя пункт охраны", – говорит Каиржан Халиков, заведующий ЦВАД в Уральске.

Фото: Zakon.kz/Светлана Макарова

Как в ЦВАД проходят праздничные и выходные дни

По словам Каиржана Халикова, основной наплыв пациентов к ним случается в праздничные и выходные дни. В это время все 40 коек в отделении бывают заняты уральцами "подшофе". Напряженная работа у коллектива начинается примерно к 17:00. Именно в этот момент начинается поток подвыпивших горожан. В праздники этот поток не иссякает, и так до утра следующего дня. Центр работает в круглосуточном режиме – каждая смена дежурит здесь по 12 часов. Причем, в зимнее время пациентов становится больше – полиция собирает по улицам шатающихся пьяных, чтобы те не замерзли и не погибли ночью. После 20:00 зимой пациентов отсюда не выписывают по той же причине – когда автобусы в городе сходят с линии, медперсонал не рискует отпускать даже протрезвевших пациентов, во избежание переохлаждения последних на улице. Выписка начинается в 07:00.

За год, по статистике, через ЦВАД проходит 12-13 тысяч человек. Из них 7-8 тысяч человек остаются здесь на ночлег, оставшихся врачи отпускают по домам, определив у них легкую степень алкогольного опьянения.

"Завсегдатаи" Центра

Специалисты отметили, что, вопреки расхожему мнению, основной контингент тех, кого доставляют к ним в новогодние праздники – не бездомные. В холода бомжи уже не сидят под каждым кустом и не распивают спиртное на лавочках. Все бездомные зимой спускаются в теплотрассы, ищут себе приют в незакрытых подвалах многоэтажных домов. Найти их на улицах города зимой практически невозможно. В ЦВАД эта категория злоупотребляющих спиртным попадает исключительно летом. А зимой здесь главные посетители – участники новогодних корпоративов, искатели приключений. Это прежде всего мужчины в возрасте от 25 до 50 лет.

В последние годы в ЦВАД регулярно полицейские привозят и женщин, до 4-5 человек в сутки. Их возраст – 25-45 лет. Зачастую полиция доставляет сюда и тех, и других из увеселительных заведений Уральска. У каждого – своя история. Один говорит, что был на юбилее, выпил лишнего. Шел по улице шатаясь, приставал к прохожим. Второй ходил посидеть в кафе с друзьями. Во время перекура на улице поспорил с кем-то из сидящих за соседним столиком, слово за слово, началась драка. Приехала полиция. В итоге – оказался в вытрезвителе.

До 50% попавших сюда утверждают, что работают, еще 50% – что они безработные. Хотя сотрудники ЦВАД считают, что часть безработных специально причисляет себя к этой категории – обманывают, боятся, чтобы отсюда не сообщили на рабочее место об их проступке. Практически у всех, кто "накосячил" после корпоратива или стал участником драки около кафе, в руках есть приличные сотовые телефоны, хорошая, опрятная одежда, деньги в кошельках.

"Мы не вытрезвитель в советском понимании этого слова. У нас медицинское учреждение. Наша функция – привести человека в нормальное состояние, чтобы он отоспался, пришел в себя после излишне выпитого. Мы не репрессивный орган. Ни по месту работы, ни в профсоюз мы не пишем, что человек попал в вытрезвитель, как это было в советские годы", – объясняет замдиректора по качеству оказания медицинской помощи Центра психического здоровья ЗКО Ерлан Шумбалов.

Фото: Zakon.kz/Светлана Макарова

31 декабря в ЦВАД попадают в основном мужчины. Побежал в магазин за недостающими продуктами, или семья забыла хлеба купить, по дороге встретил приятеля. В итоге решили посидеть чуть-чуть в кафе, выпили. Вышли, пошатываясь в обнимку, и попались полицейскому патрулю на глаза. Врачи Центра детоксикации в канун Нового года стараются своих пациентов долго здесь не держать – звонят их женам, мамам, родным, чтобы после нескольких часов пребывания в стационаре те забрали своих "героев" домой - вместе отмечать праздник.

"Таким пациентам мы стараемся праздник не портить. Стараемся, чтобы они встретили новый год в кругу семьи. Определяем их в палату, чтобы проспались. А сами звоним их родным – жене, маме или сестре, просим забрать своих родственников через 2-3 часа по расписке. Многие нам признаются, что уже готовы были обзванивать морги и больницы. Не могли понять, куда пропал супруг или сын накануне Нового года", – рассказывает Каиржан Халиков.

Работники Центра подчеркнули, что среди их пациентов есть и завсегдатаи – это те, кто попадает сюда до 15-20 раз в год (нередко по 2 раза в сутки). В праздничные дни полиция доставляет их сюда "тепленькими", в обед их выпускают, а ближе к ночи они вновь оказываются в Центре детоксикации уже "совсем готовыми".

Растет ли число злоупотребляющих алкоголем

Здесь отметили, что люди как пили горячительные напитки, так и пьют. За последние 5-6 лет число посетителей ЦВАД в разрезе календарного года не меняется – это стабильно 12-13 тысяч человек. Сейчас в обществе есть прослойка молодежи, которые не употребляют алкоголь, они считают сквернословие и спиртное "харам". Есть молодые люди, которые ведут здоровый образ жизни.

Врачи говорят, что алкоголизм не помолодел. По правилам, в ЦВАД нельзя размешать несовершеннолетних. Но и парней в возрасте 19-20 лет среди пациентов ЦВАД точно нет. Врачи рассуждают, что, возможно, часть молодежи сейчас не употребляют алкоголь, а злоупотребляют синтетическими наркотиками, но такой статистики у них нет – людей в состоянии наркотического опьянения именно сюда полиция не доставляет.

Как не стать пациентом ЦВАД, и не болеть после застолий

Лучше вообще не употреблять спиртное – твердят врачи-наркологи.

Если же все-таки от спиртного в праздник отказаться невозможно, то не нужно злоупотреблять, знайте свою норму. Как определить эту норму? Если человек выпил несколько рюмок водки и чувствует, что по телу пошло расслабление, то на этом ему следует остановиться и веселиться дальше без спиртного. Не нужно пить до того момента, когда вы начнете шататься и перестать контролировать свое тело и психику.

"Категорически нельзя мешать алкоголь – если вы начали пить шампанское, не стоит переходить на водку, – дает совет Ерлан Шумбалов. – Когда идет смешение нескольких алкогольных напитков в организме человека, то интоксикация повышается. В итоге на следующий день человек будет сильно болеть".

Если человек все-таки "ценитель" разных алкогольных напитков и не может себе отказать попробовать все, что есть на столе, начинать застолье нужно со слабых напитков, и затем постепенно повышать градус. Так, если человек пьет пиво, то спустя время можно выпить водки. Делать наоборот категорически не нужно. В итоге можно моментально опьянеть и потерять контроль над собой.

Врачи-наркологи советуют: никогда не пить спиртное на голодный желудок. Алкоголь быстро "выбьет почву" из-под ног.

Перед тем, как выпить, нужно поесть желательно горячую жирную пищу. Жир обволакивает желудок и защищает на какое-то время организм от воздействия алкоголя. Но и здесь есть свои противопоказания. Если у человека слабая печень или поджелудочная железа, то жирная пища даст дополнительный удар по организму. Можно выпить перед застольем активированный уголь, так алкоголь будет медленнее всасываться в кровь и опьянение наступит медленнее.

Отметим, что в ночь 31 декабря 2023 года сюда, в ЦВАД, доставили 49 человек, из них 3 женщины.