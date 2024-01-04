Остались без водоема: алматинцы обеспокоены судьбой уток на реке Есентай

Алматинцы обеспокоены судьбой уток, не так давно обитавших выше аль-Фараби на реке Есентай. Птицы остались без водоема, который спустили, а дно – перекопали. Как сообщили местные жители, теперь в мороз пернатым приходится постоянно находиться на бетоне. Zakon.kz разбирался в ситуации.

Неравнодушные люди публикуют фотографии и видеоролики, как дикие утки перебирают лапками по бетонному покрытию, сбившись в кучу. Позади них, где когда-то была вода, видятся разрытые кучи грунта, присыпанные снегом. Воды для их обитания больше нет. Теперь они кормятся с голубями в одной стае, перебегая с плиты на плиту.





За комментарием редакция обратилась к руководителю Алматинского управления ГУ "Казселезащита" Самату Дауленканову, чтобы выяснить ситуацию, сложившуюся на реке Есентай в Алматы.

По его словам, на реке проводятся работы по очистке наносохранилища Есентайского водоприемника.

"С 6 декабря 2023 года силами АУ ГУ "Казселезащита" в целях подготовки паводко-селеопасного периода на 2024 год начаты работы по очистке наносохранилища Есентайского водоприемника (ориентировочно 15 000 м3). Срок окончания работ – конец февраля".

Директор Самат Дауленканов

Как отметил специалист, Есентайский отстойник предназначен не для уток. Они легко найдут воду, которая есть чуть ниже.

Тогда за разъяснением мы обратились в Комитет лесного хозяйства и животного мира РК, где нам уточнили, что дикие утки, в данном случае – кряквы, в последние годы зимуют на водоеме Есентай (Весновка) выше проспекта аль-Фараби. Специалисты поспешили успокоить жителей южной столицы, сообщив, что уточки находятся "вполне в хорошем состоянии".

Фото: Zakon.kz

По их словам, специалисты Алматинской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира по обращениям граждан города Алматы на постоянной основе осуществляют выезд в места скопления птиц, где при крайней необходимости оказывают птицам помощь.



"В данном случае из-за высыхания водоема дикие утки просто переселятся на другие водоемы Алматы и его окрестностей в целях поиска корма. В городе имеется еще несколько водоемов, к примеру, озеро близ аэропорта или небольшие водоемы. Для кормления птиц, особенно зимой, важны совсем не глубокие водоемы, глубиной 30-35 см, где возможно добыть корм", – ответили в комитете.

Специалисты призвали граждан: если вдруг вы заметите птиц с внешними травмами (выдранные перья, следы крови, вывернутое крыло), незамедлительно обращайтесь в территориальный орган Минэкологии.

Зоологи отмечают, что при наличии незамерзающей воды утки держатся в городе круглый год, а если есть укрытия для гнезд, то и размножаются по соседству с человеком. Они не брезгуют никаким кормом, не нуждаются в деликатесах, постепенно перестают скитаться с водоема на водоем, полностью утрачивают инстинкт сезонных перелетов. Вдобавок уткам в городе не угрожает риск охоты.

Большая часть водоплавающих, которых можно встретить на водоемах южной столицы, – это кряквы. Яркие особи с каштановым зобом и зеленой головой – самцы, а серенькие птицы – уточки. У всех на крыле синее "зеркальце" с белыми каемками.