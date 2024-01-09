Обливала кипятком и выкручивала уши: девочку вернули в детдом после жалоб на опекуна

В Алматинской области девятилетнюю девочку, сбежавшую от приемной матери из-за того, что, как она утверждает, женщина систематически и жестоко издевалась над ней, вернули в детский дом, сообщает Zakon.kz.

Сама приемная мать все отрицает и уверяет, что дочь никогда не обижала, девочка зачем-то выдумала эту историю. Школьница страдает задержкой психического развития, пишет телеканал КТК.

Ранее девочка из Алматинской области рассказала, что опекун за невыученный стих заливала ее кипятком и выкручивала уши. К посту также были прикреплены фото ссадин и шрамов.

Это не единственный случай: если верить словам девочки, побои носили систематический характер.

Корреспондент Zakon.kz выяснил подробности инцидента у полицейских и выслушала мнение психолога.

