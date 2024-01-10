Топ-30 самых редких имен в Казахстане за 2023 год

Каждый родитель, выбирая ребенку имя, руководствуется теми или иными принципами. Но, конечно, глубокого смысла должно быть в нем больше, чем благозвучия. Бюро нацстатистики предоставило Zakon.kz информацию о самых редких именах в Казахстане, которыми нарекали новорожденных в 2023 году.

Согласно данным, в список необычных и редких имен для мальчиков и девочек вошли следующие:

Мальчиков:

Ақ-Патша, Нұр-Мұхаммад-Фатих, Сайып-Қыран, Хан-Осман, Ағладин, Ата-Ман, Маңғыстау, Адажан, Шамғұн, Реймхан, Ұлытау, Тыныштық, Нұршер, Шағырай, Өткір.

Ақ-Патша – слово "ақ патшам" часто говорят малышам в детстве. "Ақ" – белый, или светлый. "Патша" в переводе – принц, покровитель, король. Это одно из ласковых слов, которое можно услышать от бабушек и дедушек. В этом имени связь красоты казахского языка, нежности и выражение теплоты к ребенку.

Нұр-Мұхаммад-Фатих – трехсоставное имя, где Нұр значит "светлый", а Мухаммед – "пророк Аллаха Мухаммад". Имя Фатих имеет арабское происхождение и переводится как "победитель" или "завоеватель".

Существует также очень распространенное имя Нұр-Мұхаммед. Часто используется его слитное написание – Нурмухаммед.

Сайып-Қыран. Сайыпқыран в переводе – настоящий герой, отважный мужчина, выдающийся, одаренный. Родители, нарекая ребенка этим именем, желают, чтобы в сыне проявились самые исключительные качества и ему не было равных. Это словосочетание встречается в национальных поэмах, чаще, при описании подвигов батыров.

Хан-Осман – имя Хан происходит от тюркского нарицательного существительного "хаган", "хакан", "каган" – "властитель", "монарх", "правитель". Этим словом обозначали титулы и звания.

Имя Осман – диалектный вариант древнеарабского Усман. Точное значение имени неизвестно, его трактуют как "герой", "мужественный человек", "мудрец" и "костоправ". Имя очень популярное среди мусульман всего мира.

Ата-Ман – двусоставное имя, где, по одной из версий, слово "ата" имеет тюркское происхождение — "отец"/"дед". "Ман" ("мен/мэн" – я) буквально означает "я ваш отец". Употребляется и как обращение к старшим и начальникам.

Маңғыстау – вероятнее всего, рождение ребенка как-то связано с регионом, который находится на юго-западе страны. Исследования области стали бесценным вкладом в изучение древней цивилизации. Это археологический кладезь под открытым небом. Наверняка местность Маңғыстау как-то по-особенному связана с новорожденным или его предками, поэтому региону отдали таким образом дань уважения.

Шамғұн – имя по значению символизирует свет. В некоторых источниках указано, что в переводе с арабско-персидского означает "свеча (шам) и солнце (ғұн, күн)".

Ұлытау – в буквальном переводе – "великие горы". В Казахстане Улытау – массив невысоких гор на юго-западе Казахского мелкосопочника.

Тыныштық – вероятнее всего, имя связано с желанием родителей, чтобы ребенок своим рождением принес мир и спокойствие. Нередко называют так мальчиков, дабы сила имени наделила младенца спокойным характером, в надежде, что ребенок не будет беспокойным малышом.

Нұршер – казахское имя, которое образуется из Нұр – "светлый, яркий" и Шер – "лев".

Шағырай – имя можно перевести как помощник, подмога. Этим именем родители нарекают мальчика, в которого искренне верят.

Өткір – переводится с казахского как "острый", "бойкий", "резвый", "смелый", "задиристый".

Девочек:

Хая, Мәну, Мәрмара, Хиуаш, Резуангүл, Комета, Мерулен, Таңшуағым, Ханым-Сұлтан, Шәрбат, Зүбәржат, Таңсу, Жәннатул-Мәуа, Рабия-Сұлтан-Бегім, Жансалқам.

Хая – арабское имя, которое можно интерпретировать как "застенчивая, стыдливая, скромная". Девушка с этим именем имеет от природы врожденную застенчивость и чувство скромности.

Хиуаш – можно встретить имена Хуаз, Хиуас, Хиуаза, Хуаза. У них несколько значений и толкований. В переводе с арабского означает "сильный", "могучий", "мужественный". В исламе Хиуаз является одним из имен Аллаха, что придает ему особую значимость и уважение. Имя обладает своей уникальностью и привлекательностью. Если вы решили назвать ребенка таким именем, то не забудьте, что оно несет в себе большую ответственность и значимость.

Резуангүл – имя тюркского происхождения, образованное от персидского имени Резван – семантика имени "радостный, веселый". По другой версии, Резуан имеет корни в арабском языке и означает "советник" или "помощник". Гүл – в переводе с казахского языка "цветок".

Комета – имя имеет довольно редкий и необычный смысл. Оно происходит от греческого слова kometes, что означает "кудрявая, косматая, комета". Скорее всего потому, что кометы выглядят, как всполохи огненных хвостов. Имя загадочное, таинственное и мистическое.

Таңшуағым – утренняя заря.

Ханым-Сұлтан – двусоставное имя, где Ханым имеет тюркское происхождение и означает "госпожа", "правительница", жена Хана.

Имя Сұлтан (Султан) переводится с арабского как "правитель". В восточных странах этим словом именовали носителей светской власти. Нарекая новорожденного именем Султан, родители надеются, что ребенок в жизни, если не станет властителем, то точно достигнет определенных высот.

Шәрбат – в переводе с казахского языка переводится как "сладкий сок".

Зүбәржат – с персидского означает хризолит – драгоценный минерал зеленого цвета.

Таңсу – "неожиданность, сюрприз". Наверняка известие о долгожданном малыше стало внезапным подарком для семьи.

Жәннатул-Мәуа – согласно религиозному писанию, возможно, это имя служит оберегом для малышки. Жанат (Жаннат). Имя происходит от арабского слова джаннат, а переводится оно как "рай". Родители, называя так свою дочь, желают ей долгой и счастливой жизни в любви, почете, достатке и согласии.

Рабия-Сұлтан-Бегім – имя связано с историей Туркестанской области XV века. Рабия Султан-бегим – дочь ученого астронома и правителя государства Тимуридов Улугбека. Мать трех его сыновей, в том числе​ Кучкунджи-хана. В ее честь сыновья построили мавзолей в городе Туркестан. Рабия Султан Бегим пользовалась уважением народа и имела влияние на политику.

Жансалқам – в переводе имя можно интерпретировать согласно переводу его составляющих: "жан" – душа, "салкам" – избалованный.

Выбирая необычное имя, нужно непременно обращать внимание на его значение, интересоваться переводом и трактовкой. Психологи утверждают, что данное при рождении имя наполняет ребенка особой энергетикой, а иной раз даже определяет его судьбу.