Фонд медстрахования ответил на каждый пункт набирающей популярность петиции против ОСМС

В Казнете стремительно набирает популярность петиция против принудительного вычета денег из зарплат граждан в счет медстрахования, которое, как считают критики, не работает. Zakon.kz сопоставил доводы "за" и "против" системы.

"Мы, народ Казахстана, против принудительного вычета из наших зарплат денег на ОСМС, против повышения тарифов на ОСМС. ОСМС, по сути, не работает! Оплачивая его, для получения элементарной медицинской помощи нужно потратить кучу времени и нервов", – пишет автор цифрового обращения, адресованного, как нетрудно догадаться, президенту и парламенту РК.

В подтверждение своих слов он приводит следующие тезисы, которые редакция разобрала с экспертом и непосредственно "провокатором" общественных недовольств - ответственным за систему фондом.

Утверждение: "Они просто ежегодно сгорают, и отчеты о том, куда ушли твои деньги, никто не предоставляет"

По словам профессора медицины, президента Национальной Ассоциации "Primary health care /ПМСП" Толебая Рахыпбекова, рассуждая о Фонде медстрахования, нужно понимать, что речь идет о форме социальной защиты населения:

"На финансирование системы здравоохранения надо смотреть не как на финансирование медицинских организаций, а как на социальную защиту народа в случае болезней. Конечно, в этом участвует государство и сам гражданин. Это правильный подход. Система накопительная, вроде пенсионной, существует в Сингапуре. Но при учете реальных размеров доходов на душу населения в год у нас эта система не будет срабатывать. Например, онкология сейчас очень дорогая в лечении. Или требуется пересадка почки, сердца".

Спикер привел в пример Южную Корею, жители которой при столкновении с той же онкологией соучаствуют в оплате лечения, ради чего подчас продают жилплощадь или авто. И это невзирая на приличный уровень доходов корейцев. В нашем же случае никакие накопления, скорее всего, не покроют подобные расходы. Посему в Казахстане предпочтение отдали принципу взаимопомощи: здоровый платит за больного, богатый платит за бедного.

В самом поруганном фонде нам также прокомментировали вопросы и отчетности, и накопительства:

"Ежегодно проводится независимый аудит финансово-хозяйственной деятельности Фонда, аудированная годовая финансовая отчетность размещается в депозитарии финансовой отчетности Министерства финансов РК (dfo.kz) и на сайте Фонда (fms.kz). На сайте также публикуются годовые отчеты по итогам каждого календарного года в разделе "О Фонде" - "Отчетность". Кроме того, регулярно выходят пресс-релизы с информацией о поступлениях и расходах Фонда. В прошлом году они также стали выходить в новом формате, более доступном для всеобщего восприятия – в виде инфографики и в "понятных цифрах". Что касается так называемой "накопительной системы" взносов: допустим, самостоятельный плательщик в 2024 году накопит за 12 месяцев 51 тысячу тенге (таков годовой размер взносов ОСМС для самостоятельных плательщиков в 2024 году). Много ли услуг он сможет получить на эту сумму? Сможет ли получить дорогостоящие услуги? Между тем, будучи участником системы ОСМС, он может рассчитывать на получение множества процедур, прохождение исследований, реабилитации, на дорогостоящие операции и др. Преимущества принципа солидарной ответственности над "накопительной системой" очевидны".

Утверждение: "Не могу вылечить зубы ребенку"

Рахыпбеков отметил, что услуги стоматологов, несмотря на их дороговизну, для детей как раз застрахованы:

"Наше государство защищает определенные слои населения и в этом плане".

Информацию подтверждают и в ФОМС:

"Система ОСМС охватывает бесплатное оказание стоматологических услуг для определенных категорий граждан. Дети до 18 лет и беременные женщины могут рассчитывать на стоматологические услуги в плановом порядке. Экстренную стоматологическую помощь, помимо них, могут получить также ветераны Великой отечественной войны; инвалиды 1, 2, 3 групп; многодетные матери, награжденные подвесками "Алтын алқа", "Күміс алқа"; получатели адресной социальной помощи; пенсионеры по возрасту; больные инфекционными, социально-значимыми заболеваниями и заболеваниями, представляющими опасность для окружающих; неработающие лица, осуществляющие уход за ребенком-инвалидом; неработающие лица, осуществляющие уход за инвалидом первой группы с детства".

Утверждение: "Приходится обслуживаться в платных клиниках"

В данном пункте профессор выявил недостаток осведомленности:

"До сих пор думают, что частные все платные, а государственные должны быть бесплатными. На самом деле в законе написано, что гарантированный объем бесплатной медицинской помощи определяется правительством ежегодно. Поэтому даже в государственном учреждении некоторые услуги могут быть платными. При этом частники могут сотрудничать с ФОМС и бесплатно лечить граждан. Это не имеет никакого значения".

К слову, по данным фонда, в системе ОСМС в 2024 году работают 1921 медицинская организация-поставщик медуслуг, 64,3% из которых – частные, 35,7% – государственные. Вопросы графика приема врачей и их взаимозаменяемости относятся к планированию медорганизаций своих внутренних процессов, а укомплектованность кадрами – к компетенции управлений здравоохранения.

"Напомним, Фонд является финансовым оператором системы: он заключает договоры с медицинскими организациями и оплачивает оказанные ими гражданам медицинские услуги, предварительно проверяя их объем и качество. В своей работе Фонд руководствуется прежде всего интересами пациентов. Экстренная медицинская помощь, которая входит в ГОБМП, оказывается в срочном порядке и независимо от наличия или отсутствия статуса застрахованного в ОСМС", - добавили там.

Гражданам, столкнувшимся с длительным ожиданием плановой медпомощи или отказами в ее оказании, рекомендуют обратиться в Службы поддержки пациентов, которые должны быть созданы в каждой медицинской организации. Также можно направить обращение в Фонд социального медицинского страхования по одному из каналов связи: мобильное приложение Qoldau 24/7; официальный сайт fms.kz; @SaqtandyrýBot в Telegram; контакт-центр 1414.

Утверждение: "Нехватка врачей"

Не хватает, продолжает собеседник, не столько врачей, сколько медсестер:

"Смотрите, в США на одного врача приходится пять медсестер. В Израиле, Японии, Южной Корее – 4. У нас – 1. Вот их число, чтобы разгрузить врачей, действительно необходимо увеличивать".

Утверждение: "Бесплатные лекарства приходится ждать месяцами"

Как заметил врач, такое, конечно, случается, однако во многих странах бесплатные препараты, особенно дорогостоящие, и вовсе не предоставляются на бесплатной основе.

"Переход к системе ОСМС позволил значительно расширить перечень бесплатных лекарственных средств для взрослых и детей до 18 лет. На сегодня на амбулаторном уровне в рамках ГОБМП обеспечивается 54 нозологии по 400 наименованиям лекарственных средств и медицинских изделий, в системе ОСМС – 70 нозологий по 273 препаратам. С вводом ОСМС число получателей бесплатных лекарств, в том числе дорогостоящих для лечения редких заболеваний, выросло на 1,5 млн в год (до 3,9 млн человек)", - добавили в ФОМС.

Для получения лекарств пациенту необходимо обратиться к своему участковому врачу (медсестре), который оценивает состояние больного и при необходимости выписывает рецепт на получение лекарственных средств. С рецептом нужно обратиться в аптеку поликлиники с документом, удостоверяющим личность.

Утверждение: "Бесконечные очереди к узким специалистам"

Прочитав этот тезис, спикер предположил, что автор петиции мог пытаться получить помощь узкопрофильного специалиста, минуя врача общей практики. Мол, казахстанцы норовят сами поставить себе "диагноз" и обращаться туда, куда им кажется правильным обратиться.

"Проблема незастрахованного населения работоспособного возраста есть. Она есть во всех странах. В Америке, например, каждый выбирает пакет страхования по своим возможностям. Кто-то покупает только на амбулаторную помощь, кто-то только на экстренную. Это чисто капиталистическая система. А наши претензии родом из социализма. Пора привыкнуть к тому, что каждый зарабатывает и обеспечивает себе комфорт сам", – подытожил он.

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Между тем ставки по платежам на ОСМС остаются прежними, но с 1 января 2024 года в Казахстане выросла минимальная заработная плата. Это повлияло на размеры некоторых платежей. Подробнее о новых цифрах читайте здесь.