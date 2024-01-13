"Нельзя убивать людей на зимних трассах": маслихат ЗКО требует уволить директора облфилиала "КазАвтоЖола"

Народные избранники считают, что руководитель предприятия Асылбек Мардан не справляется со своими обязанностями – трассы в ЗКО не чистят от снега и льда.

С начала 2024 года на трассах республиканского и областного значения погибли 12 жителей области, еще 21 человек попал в больницы с травмами. С ситуацией по дорожно-транспортным происшествиям в ЗКО разбирался корреспондент Zakon.kz.

Что происходит на дорогах ЗКО

Ситуация по дорожно-транспортным происшествиям в области чрезвычайная – таких высоких показателей смертности населения в авариях на начало календарного года не фиксировались уже 20 лет. Именно по этому поводу депутаты маслихата ЗКО собрали заседание.

Заместитель руководителя Департамента полиции ЗКО Жанболат Жаншин сообщил, что за первую декаду января 2024 года сотрудники полиции провели 90 рейдов по обследованию зимнего содержания автодорог. Они выявили, что на всех трассах областного и республиканского значения зимнее содержание автодорог сведено к нулю – на дорогах есть снежная наледь, гололед, не очищены от снега дороги и обочины.

Полицейские составили 12 административных протоколов по статье 631 ч.1 Административного кодекса РК "Невыполнение требований по производству работ на дорогах, содержанию дорог, железнодорожных переездов и других дорожных сооружений" в отношении начальников районных отделов ЖКХ, акимов сельских округов.

ДП ЗКО направил в суд административные дела в отношении областного филиала АО НК "КазАвтоЖол" и руководителя Управления пассажирского транспорта и автодорог ЗКО по ст. 462 ч. 3 КоАП РК за неисполнение предписаний по надлежащему содержанию дорог зимой.

Не справляется – отстранить?

"Нам необходимо депутатским корпусом писать акиму области, премьер-министру и даже в Администрацию президента письмо с требованием уволить руководителя "КазАвтоЖола" в связи с тем, что он не справляется с должностными обязанностями. Думаю, это будет хорошим уроком для других руководителей", – высказался председатель маслихата ЗКО Мурат Мукаев на заседании маслихата.

Депутаты возмущены, что на автодорогах области гибнут люди, и есть факт, когда авария унесла жизни 4 человек из одной семьи.

"Нам нельзя закрывать глаза на ситуацию. Полицейские утверждают, что одной из причин аварийности на трассах является то, что дороги заснежены, покрыты льдом. Нужно разбираться, кто виновен в том, что дороги по области не чистят, почему они опасны для движения", - добавил Мурат Мукаев.

Почему у соседей дороги лучше

Дамир Тлеубаев, заместитель директора областного филиала АО НК "КазАвтоЖол" пояснил, что общая протяженность трасс республиканского значения по ЗКО составляет 1369 км. Из них 1032 км на данный момент обслуживает ТОО «КАЖСервис» – это подрядчик по зимнему содержанию республиканских дорог. Еще 337 км находятся на капремонте и реконструкции.

По нормативам, ТОО "КАЖСервис" должно иметь в штате 84 единицы спецтехники для зимнего содержания автодорог, не считая прочих машин. Вместо этого предприятие имеет 65 спецмашин, еще на 12 единиц техники заключили договоры на аренду во время снегопадов, когда не хватает собственных сил. Дефицит техники для зимнего содержания автодорог составляет всего 7 единиц.

Дамир Тлеубаев отметил, что большая часть техники "КАЖСервис" нуждается в обновлении. Предприятие три года было в доверительном управлении (с 2019 по 2022 год), и за это время часть техники устарела. АО НК «КазАвтоЖол» на 100% является учредителем "КАЖСервис", и теперь госпредприятие начало обновлять парк техники.

На 2023 год филиалу "КазАвтоЖола" на содержание дорог республиканского значения было выделено 1,7 млрд тенге при нормативе 2,6 млрд тенге. Дефицит финансов составил 900 млн тенге. На 2024 год картина осталась прежней – "КазАвтоЖол" получил из республиканского бюджета на содержание дорог в ЗКО те же самые 1,7 млрд тенге.

Депутаты поделились, что часто бывают в командировках в Оренбургской и Самарской областях. И состояние автодорог в соседних регионах и в ЗКО несопоставимо: на российских трассах нет ни льда, ни снега. А в ЗКО они покрыты льдом, обочины завалены снегом.

Как пояснил представитель филиала "КазАвтоЖола" Дамир Тлеубаев, у российских дорожников по нормативам на содержание дорог выделяется в 5 раз больше средств, чем в Казахстане. То же самое происходит и в отношении техники. Если в РК на содержание 100 км автодорог предусмотрено две единицы спецтехники, то в РФ на 50 км те же две единицы спецтехники.

"Мы не можем с нашим финансированием и наличием техники достигнуть такого же качества зимнего содержания автодорог, как в России. Все упирается в деньги – наш подрядчик не может закупить достаточное количество техники, чтобы производить все необходимые виды работ", – заявил заместитель руководителя областного филиала АО НК "КазАвтоЖол".

Ничьи дороги

Депутат Анвар Агаев сообщил, что постоянно ездит по трассе республиканского значения Подстепное-Федоровка-граница РФ и становится свидетелем того, как автомобили слетают с обледенелой дороги, вылетают на встречную полосу. Потому что не могут маневрировать на гладкой поверхности.

Замруководителя филиала "КазАвтоЖол" Дамир Тлеубаев пояснил, что два участка этой дороги сейчас реконструируются. Другая часть трассы находится в процессе передачи областному управлению автодорог, чтобы оно провело ее реконструкцию. Сейчас этот участок не числится ни на чьем балансе, по сути, он бесхозный.

Руководитель Управления пассажирского транспорта и автодорог Бауыржан Айтмухамбетов пытался заверить, что "КазАвтоЖол" совместно с "Орал жолдары" работают на этой трассе.

Однако депутаты ему не поверили. Например, депутат Анвар Агаев резко заявил, что с начала 2024 года не видел на республиканской автодороге Подстепное-Федоровка- граница РФ ни одной единицы техники, ни одного рабочего. Ни разу трассу не обрабатывали от гололеда песко-соляной смесью.

"Трассы областного значения Аксай-Чингирлау, Аксай-Жымпиты, Аксай-Приуральный покрыты снегом, их никто не чистит. Я на джипе не могу проехать по этим дорогам, он буксует. Как людям передвигаться по этим трассам на легковых машинах? Когда вы будете чистить дороги? – обратился Анвар Агаев к руководителям госпредприятий. – Нельзя убивать людей на зимних трассах. Если нет денег на содержание, закрывайте дороги".

Депутат Мереке Габдуалиев подчеркнул, что ответственность по обеспечению безопасности дорожного движения лежит на государстве. Есть практика привлечения к административной ответственности лиц, ответственных за содержание автодорог. Поэтому, если у госорганов есть претензии по качеству дорожных работ, они должны подавать иски в суд в отношении подрядчиков, признавать их недобросовестными участниками госзакупок.

Денег нет. Но вы работайте

Руководитель Управления пассажирского транспорта и автодорог по ЗКО Бауыржан Айтмухамбетов рассказал, что его ведомство занимается обеспечением зимнего содержания 1620 км автодорог областного значения. Сейчас на 14 участках закреплены 9 подрядных организаций. По нормативам, на 1120 километров необходимы средства в размере 5 млрд 379 млн тенге. На 2024 год из бюджета области на зимнее содержание дорог по ЗКО выделено 984 млн тенге (18% от необходимой суммы).

"В целом все организации по обслуживанию областных дорог работают. Дефицит бюджета есть. Но на выделенные средства мы стараемся в полной мере проводить содержание дорог, в том числе и зимнее", – уверил депутатов облмаслихата Бауыржан Айтмухамбетов.

Депутаты облмаслихата в ответ заявили. что намерены проехать по базам подрядчиков, задействованных в работах по содержанию автодорог в ЗКО, чтобы своими глазами увидеть, в каком состоянии находится дорожная техника и насколько готовы работники предприятия к работе в зимних условиях.