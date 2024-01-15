Не упасть, а приземлиться: чему учат в столичной школе паркура

Как мальчишки и девчонки в Астане осваивают трехмерное пространство, побеждая земное притяжение, зачем в жизни может пригодиться паркур, и почему обычный прыжок на самом деле необычный, выяснял Zakon.kz.

Как Джеки Чан и Ямакаси

Паркур в Астане, как и во всем мире, когда-то начинался с фильмов. Подростки оккупировали турники, скамейки и парапеты, пытались повторить то, что делал Джеки Чан, выполнить трюки из фильмов "Ямакаси" или "13-й район (В13)". Кстати, считается, что с этого фильма, вышедшего в 2004 году, и начался паркур, как отдельная спортивная дисциплина. Родоначальником паркура называют сыгравшего в "13-м районе" французского актера и каскадера Давида Белля.

Так получилось, что и школа паркура в Астане связана с этим фильмом не только сутью тренировок, но и названием. Школа "В13" сегодня принимает учеников в возрасте от 6 лет и до бесконечности. Старшему воспитаннику более 50 лет. В обычной жизни он – учитель истории, а в свободное время активно тренируется вместе с молодежью. Но основной контингент все-таки подростки.

Фото: Zakon.kz

Руководитель школы паркура – тренер Дмитрий Няшин с детских лет увлекался трюковыми фильмами и пытался повторить все это великолепие во дворе. Какое-то время занимался брейк-дансом, но все закончилось травмой. И тогда к старшим классам он целенаправленно начал изучать паркур и безопасное исполнение трюков. Но занимался все так же на улице.

"В паркуре ты свободен, можешь для тренировок выбрать любое место на улице, на турнике, на бордюре, парапете. Да хоть дома на диване. Тренироваться можно везде, используя любой подручный предмет". Дмитрий Няшин

Тренировался сам, делился опытом с другими, постепенно так сложилось, что стал наставником. Но для того, чтобы тренировать, необходима была квалификация. Дмитрий прошел обучение и стал сертифицированным тренером, три года назад основал школу "В13"

"Когда уже организовывали школу, открывали спортзал, тогда пришло понимание, что все серьезно. Нужно развиваться как спортсменам и развивать этот вид спорта, выводить команду на международный уровень" Дмитрий Няшин

Вместе с ним тренировки ведет шестикратный чемпион Казахстана по паркуру, основатель Ассоциации паркура города Астаны Иван Исаев. Большая часть занятия посвящена разминке и общей физической подготовке – растяжкам, проработке мышц, прыжкам. Главное в паркуре – безопасность. Надо научиться приземляться там, где другие падают.

Фото: Zakon.kz

Владеть и своим телом, и пространством, используя все препятствия для того, чтобы максимально быстро и эффективно преодолеть расстояние от одной точки до другой. Так в свое время сформулировал суть паркура Давид Белль. Паркур состоит из элементов, естественных для человеческого тела, он основан на "натуральном методе" (methode naturelle) и создан для помощи людям.

Прыжок как основа всего

При входе в школу – яркие плакаты. Предупреждение о том, чтобы не входили в зал в уличной обуви, подборки мерча – наклеек и футболок с принтами. На самом видном месте – правила школы паркура. И ключевое правило – родители не должны присутствовать на тренировке.

На занятиях ответственность за детей несет тренер. И он составляет программу тренировки, дает нагрузку и помогает безопасно выполнять упражнения. Особо чувствительным родителям отдельные растяжки и прыжки могут показаться чем-то запредельным и мучительным для их изнеженного домашнего чада. А если малышу вдруг еще и больно станет (кто занимался спортом хотя бы раз, знает, что на тренировке боль – и помощник, и советчик), так и бросятся спасать ребенка от "злого" наставника. С таким подходом толку не будет, в один голос говорят тренеры. Поэтому и плакат гласит – никаких родителей на тренировке и никаких маминых "сю-сю".

Фото: Zakon.kz

На вопрос, что дает человеку паркур, нельзя ответить односложно. В первую очередь, как и любой спорт, он формирует дисциплину и точность, укрепляет здоровье, дает хорошую физическую форму. Но глядя на то, как мальчишка лет десяти смело перелетает с одного предмета на другой, выполняет переворот в воздухе и идеально приземляется после прыжка, понимаешь, что видел лишь крохотную верхушку айсберга.

Фото: Zakon.kz

Паркур – не просто аэробика. Это – в прямом смысле искусство взаимодействия с окружающим миром, искусство обращать препятствия на пути в опору для более эффективного прохождения этого самого пути. Кстати, дистанцию, которую проходят паркурщики, называют "трейс", а самих спортсменов соответственно – "трейсерами".

Те самые препятствия, которые превращаются в точку опоры, именуют "спотами". В результате тренировок не важно, идешь ты или бежишь, в любой момент любое препятствие в городе – забор, перила, парапет или бордюр становится не угрозой жизни, а удобным спотом для трейсера.

"Иногда мы выходим тренироваться на улицу, занимаемся где-то на спортивной площадке во дворе, используем турники, брусья. Можем тренироваться возле подъезда, где есть забор, скамейка и парапет. Буквально любой элемент может быть использован. Конечно, находятся обеспокоенные бабульки, которые выходят и ругаются на нас, чтобы не прыгали, думают, что мы пришли для того, чтобы что-то сломать. Говорим, объясняем, чем мы занимаемся, что такое паркур. Чаще всего удается прийти к диалогу", рассказывает Дмитрий Няшин

Так тренировки трейсеров делают город для человека безопасным. Особенно актуально это для поколения постарше, когда падение в гололед или подворот неправильно поставленной стопы могут закончиться тяжелыми травмами и месяцами в больнице. А благодаря паркуру движения доводятся до автоматизма, тело группируется само, сводя травмы от падения к минимуму.

Фото: Zakon.kz

Для родителей школьников еще один очевидный бонус школы паркура в том, что их чадо не сидит часами в смартфоне, шевеля только пальцами и зарабатывая весь набор последствий гиподинамии – больные суставы, слабый иммунитет, лишний вес и далее по списку. Вместо этого ребенок активно двигается, укрепляет мышцы и улучшает здоровье, а заодно и получает очевидное удовольствие, отрабатывая множество различных трюков.

"Для меня самый любимый элемент – это прыжок с приземлением на две ноги. Его можно отрабатывать до бесконечности, доводить до идеала. Чтобы в конце пути приземлиться и замереть, не шатаясь, не падая ни вперед, ни назад. Прыжок – это на самом деле очень сложный и многосоставный процесс, работа разных групп мышц, суставов. А в паркуре именно прыжок – основа всего", отмечает Дмитрий Няшин

Воспитывать чемпионов

Дмитрий Няшин признается, что никогда не видел себя в роли тренера. Жил по принципу "умею уметь, но не умею учить". Но с появлением школы "В13" все изменилось. Со временем команда стала как вторая семья, и Дмитрий с удивлением обнаружил себя в майке тренера, которому интереснее уже не самому выиграть соревнование, а воспитать чемпионов.

"В прошлом году в октябре наши ученики участвовали в международных соревнованиях, организованной Всероссийской паркур–лигой. Взяли первые места в полуфинале и в финале – одно первое и одно третье место. Были соревнования по двум направлениям. Забег на скорость – speedrun и фристайл – на креативное исполнение. Есть еще третье направление – скилл, когда даются задания, и нужно максимально "чисто" и эффективно исполнить трюки", заявил Дмитрий Няшин

Один из учеников, тот самый, что взял третье место по speedrun – Кирилл Бибер старательно отрабатывает прыжки и сальто. Для него пространство зала уже привычный трехмерный мир, где можно перемещаться, не касаясь пола, иногда буквально перелетая с одной опоры на другую.

Фото: Zakon.kz

"Я всегда прыгал. Мне просто нравится прыгать, не важно, с места или с одного предмета на другой. Какое-то время в школе занимался футболом, но это все было не то. А вот то, что мне нужно, нашел в школе паркура", рассказывает Кирилл Бибер

В Казахстане паркур пока что не является признанным и массовым видом спорта. В стране всего две школы паркура – в Астане и в Караганде, а соревнования в основном устраивают группы энтузиастов. Но и это уже важный шаг, команды обмениваются опытом, собирают единомышленников.

Международные соревнования по паркуру проводит федерация гимнастики. Если скейтбординг уже признали олимпийским видом спорта. То паркур пока еще – нет. Но ребята верят, что все впереди. Ведь любая преграда рано или поздно становится спотом для трейсера.