Из маникюрши в гипнологи: как выкачивают деньги из доверчивых казахстанцев

Гипнологи, гипнотерапевты, гипнокоучи – как только себя не называют доморощенные специалисты, окончившие двухнедельные курсы. Они обещают быстрое решение психологических и даже медицинских проблем и пользуются бешеной популярностью.

Опасно ли обращаться к таким специалистам и законна ли такая деятельность, выяснял Zakon.kz.



Елена Соседова (имя и фамилия изменены. – Прим. автора) вот уже два месяца борется с тревожностью и раздражительностью. По совету инстаграмных комментаторов решила попробовать обратиться к гипнологу. Первый сеанс Елене понравился, а затем втянулась и решила избавиться и от других проблем.

"Когда начинается сеанс, вы даже не понимаете, что уже погрузились в нужное состояние. Это как сон, только при этом вы в сознании, можно называть это пограничным состоянием. Мы со специалистом на одной волне, она мне сразу понравилась и внушила доверие. Тем более, отзывы о ней были хорошие", – рассказала Елена.

Кстати, документ об образовании у гипнолога есть – целый сертификат о прохождении онлайн-курсов по гипнозу и НЛП. К слову, ранее она работала мастером по ногтевому сервису. И этот факт Елену ничуть не смутил.

"Каждый ищет свою сферу деятельности. У нее отлично получается именно гипнотерапия. Для меня важен результат. Я стала менее раздражительной, это заметил и специалист", – добавляет Елена.

И таких гипнологов и гипнотерапевтов в Актау много. В Instagram на страницах этих специалистов предлагают вылечить все и сразу – работают с различными состояниями: страхами, паническими атаками, тревожностью, проблемами с деньгами или в отношениях с мужем/женой, а также со здоровьем. Расценки начинаются с 20-30 тысяч тенге за один сеанс, менее опытные берут за сеанс 15 тысяч.

Некоторые сразу отмечают, что не работают с различными видами зависимостей, другие же обещают избавить человека от наркомании, алкоголизма или лудомании за серию сеансов. Кстати, многие "специалисты" работают даже с детьми. С помощью сеансов гипноза родителям обещают избавить детей от энуреза, истерик и даже от задержек речевого развития. Но принимают детей только старше 6 лет.

Президент Ассоциации психологов РК Владимир Стеблянко отмечает – гипнозом имеет право заниматься только специалист с медицинским образованием. Причем неважно, какой это вид гипноза.

"К примеру, директивным или классическим гипнозом может заниматься только врач-психиатр, то есть человек с высшим медицинским образованием. Есть одна уловка, что якобы эриксоновский гипноз – это работа с трансовыми состояниями. Но и им может заниматься только психолог с дипломом по клинической психологии, а это уже сфера медицины. Ни один психолог с педагогической специальностью не имеет права проводить сеансы гипнотерапии. То есть если слово "гипноз" звучит, то однозначно нужен диплом", – говорит Владимир Стебянко.

Для занятия частной медицинской практикой – а к этому относится в том числе и гипноз – нужна лицензия. При этом психиатр ее в Казахстане получить не сможет, так как врачи такой специализации имеют право работать только в государственных клиниках. А вот клинический психолог получить лицензию может.

"Другое дело, что эти специалисты без образования прикрываются разными названиями – это и гипнопрактики, и гипнокоучи, а для этого не нужна лицензия. Я считаю, что необходимые документы об образовании, квалификации должен требовать сам клиент. То есть это он должен быть самым строгим судьей", – добавляет президент Ассоциации психологов РК.

Директор Мангистауского областного центра психического здоровья Мади Токанов отмечает, что гипнотерапия сейчас не относится к доказательным методам лечения пациентов. Эта методика когда-то использовалась в качестве пробной, но не доказала своей эффективности. Но добавляет – "лезть в голову" пациента может только специалист.

"Если это делает неспециалист, то гипноз может привести к печальным последствиям. Человека можно довести до такого состояния, что он не сможет выйти из гипноза, могут быть последствия вплоть до остановки сердца. Также могут дать сбой основные функции жизнеобеспечения. О детях и говорить нечего – с ними вообще запрещены все эти гипносеансы. По сути, все нынешние недоспециалисты, которые прошли двухдневные курсы по гипнозу, – это современные шаманы. Если раньше шаманы бегали с бубном и вводили людей в транс, то сейчас используют более современные методы. Но суть остается той же", – рассказывает Мади Токанов.

Юрист Алексей Тривойтов говорит, что привлечь к ответственности таких специалистов с нынешним казахстанским законодательством практически невозможно.

"Можно привлечь, если только на сеансе не случится что-либо из ряда вон выходящее, например, пациент умрет в кресле. В остальных случаях доказать что-либо практически невозможно. Их не привлечешь по статье за врачебную ошибку, ведь они не медики. Мошенничество тоже труднодоказуемо. Клиент сам добровольно несет деньги, а изменение его психического состояния – например, снизилась ли у него тревожность после сеансов или нет – это субъективное мнение. Эта сфера не лицензируется, по крайней мере, пока. Поэтому в нее лезут все, кому не лень", – говорит юрист.

Эксперты отмечают – пока будут доверчивые люди, жаждущие решить сразу все проблемы за пару сеансов, не переведутся и специалисты, которые будут предлагать такие услуги. Возможно, такая ситуация, как считает юрист, продлится до какого-либо прецедента.

И зачастую проблема тревожности может лежать вовсе не в плоскости психологии, а зависеть от гормональных сбоев в организме или от недостатка витаминов и минералов. Нужно лишь обратиться в государственную поликлинику, найти врача-профессионала, который назначит специальный анализ и порекомендует, какие препараты пропить, какие продукты питания употреблять больше. Могут помочь и хобби, и занятия физкультурой – тот же бег или йога. Есть множество проверенных способов, но они требуют времени и усилий в борьбе с ленью.