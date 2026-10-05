#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+9°
$
447.73
502.98
5.35
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+9°
$
447.73
502.98
5.35
Статьи

Золотая осень в горах Шымкента: три маршрута для семейного похода

Шымкент, горы, осень, туризм, фото - Новости Zakon.kz от 05.10.2026 17:07 Фото: Дарья Бунина
Осенние горы близ Шымкента манят яркими красками и свежим воздухом. Как выбрать маршрут и подготовиться к переменчивой погоде, особенно, если в поход вместе со взрослыми отправляется ребенок? Три направления для семейной прогулки и главные правила безопасности – в материале Zakon.kz.

В горы за осенними красками

Осенью горы в окрестностях Шымкента меняются буквально на глазах. В сентябре-октябре склоны словно вспыхивают золотом – среди зелени появляются янтарные, медные и багряные оттенки. Солнечный свет мягко ложится на вершины, пробивается сквозь кроны деревьев и окрашивает ущелья в теплые осенние тона. В это время туристы отправляются в горы, чтобы насладиться тишиной, свежим воздухом и увидеть природу в одном из самых ярких ее состояний.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 05.10.2026 17:07
Легенда о сорока девушках: чем известно урочище Кырык кыз на юге Казахстана

Зачастую детей, чтобы полюбоваться красками природы, с собой не берут: родителей останавливает расстояние, переменчивая погода и опасения, что ребенку будет тяжело. Однако семейная прогулка в горах совсем не обязательно должна превращаться в многокилометровое испытание на выносливость. Достаточно правильно выбрать маршрут, оставить запас времени и подготовить ребенка к походу.

Шымкент, горы, осень, туризм, фото - Новости Zakon.kz от 05.10.2026 17:07

Фото: Дарья Бунина

"Лучше выбрать самый несложный маршрут, оставить запас времени и правильно одеть маленького путешественника. Тогда ваши чада тоже смогут увидеть это дивное время года в горной местности", – говорит профессиональный гид Дарья Бунина.

Для семейной осенней прогулки Дарья Бунина порекомендовала три несложных направления в окрестностях Шымкента.

По ее словам, самое главное правило при всех выездах на природу – не забывать о безопасности и внимательно следить за маленьким путешественником. Тогда поездка станет не просто хорошим воспоминанием, а настоящим уроком биологии и экологии.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 05.10.2026 17:07
Южный Казахстан: как красиво проводить лето и куда поехать за впечатлениями

Машат

Машат отлично подходит для первого знакомства с горами. И не обязательно превращать поездку в полноценный многокилометровый поход. Можно выбрать короткую прогулку, остановиться на отдых, устроить небольшой пикник. Осенью особенно красиво наблюдать, как меняется растительность и цвет склонов. При этом после дождя камни и грунтовые участки могут стать скользкими, поэтому обувь должна быть с хорошим сцеплением. Расстояние от Шымкента до Машата составляет примерно 45-55 км.

Шымкент, горы, осень, туризм, фото - Новости Zakon.kz от 05.10.2026 17:07

Фото: Дарья Бунина

Сайрам-Угам

Если ребенок уже знаком с походами и спокойно переносит несколько часов пешком, можно выбирать маршруты в Сайрам-Угамском национальном парке. Можно выбрать ущелье Сарыайгыр или прогулку до поляны Буревестник, где смесь зеленой арчи и уже "переодевшихся в осень" берез подарит то самое чувство золотого времени года.

Сайрам-Угамский государственный национальный природный парк находится примерно в 80-110 км от Шымкента.

Шымкент, горы, осень, туризм, фото - Новости Zakon.kz от 05.10.2026 17:07

Фото: Дарья Бунина

Каскасу

Собираясь в поход на Каскасу с детьми, лучше заранее определить короткий участок, который вы пройдете и сможете спокойно завершить до наступления темноты.

Дорога из Шымкента до горного села и зоны отдыха Каскасу составляет около 54 км.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 05.10.2026 17:07
Горные яблоки Каскасу и необычная осенняя традиция шымкентцев

Как одеть ребенка в осенний поход

Тут важно не перестараться. Ребенку не нужна огромная тяжелая куртка, шапка, которая лезет на глаза, и рюкзак, набитый всем подряд. Нужна правильная система одежды.

"Одеть ребенка нужно "слоями", но делать это правильно. Сначала футболка или термобелье, которое отводит влагу от тела. Затем флисовая кофта или другой теплый слой. И вот заветный верхний слой – легкая ветровка или непромокаемая куртка. И обязательно взять запасной теплый слой в рюкзак. В горах ребенок может сначала активно идти и перегреться, а во время остановки быстро замерзнуть", – советует гид.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 05.10.2026 17:07
Прогулку над облаками организовывает гид в Шымкенте

Какая обувь нужна в горах

Отдельное внимание гид уделяет обуви. Как оказалось, кроссовки для города порой не самый лучший вариант для горной тропы. Лучше выбирать обувь с рельефной нескользящей подошвой, которая фиксирует стопу.

"Если маршрут проходит по мокрым участкам, нужна обувь с хорошей защитой от влаги. Новые ботинки перед походом лучше разносить. Красивые, но натирающие ноги ботинки могут испортить ребенку весь день. И отдельный пункт – не забываем про запасные носки. Кажется мелочью, но после прогулки по мокрой траве или перехода через влажный участок сухие носки могут стать самой ценной вещью в рюкзаке", – объясняет Дарья.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 05.10.2026 17:07
Серебряный родник под Шымкентом: маршрут к необычной пещере

Заранее изучите погодные условия. Если начинается сильный дождь, появляется гроза, резко ухудшается видимость, или тропа становится слишком скользкой, то Дарья советует сократить маршрут или вовсе отменить. В горах умение развернуться назад – не проигрыш, а нормальная часть туристической культуры.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Лика Морозова
Читайте также
Осень в горах Алматы: куда сходить и как отдохнуть без курьезов
12:23, 13 октября 2025
Осень в горах Алматы: куда сходить и как отдохнуть без курьезов
овощи, фрукты, овощи, осень здоровье
10:54, 20 августа 2026
Овощи, фрукты и белок: правила осеннего рациона
снежная лавина, горы, лыжники
20:08, 16 октября 2023
Снежная река: как катание на лыжах в горах Алматы обернулось трагедией
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Главный тренер сборной Казахстана по футболу Джон ван'т Шкип и медиаофицер сборной Алимжан Тасболатулы
17:50, Сегодня
"Все матчи Казахстана были близкими": Джон ван’т Шкип ответил на вопросы журналистов
Дмитрий Исмагилов
17:40, Сегодня
Стал известен "главный грубиян" чемпионата Казахстана по хоккею в сентябре
Логан Дэй в матче с &quot;Ак Барсом&quot;
17:20, Сегодня
Игрок "Барыса" Логан Дэй признан лучшим защитником недели в КХЛ
Алихан Серикбай в форме сборной РК
17:02, Сегодня
Два игрока основы "Кызылжара" Козленко и Серикбай отправлены в дубль
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: