Верифицируй меня, или зачем казахстанским родителям навязывают новое приложение для детсадов

К 1 февраля все родители казахстанских дошколят, независимо от формы собственности детсада, должны будут скачать на телефон новое приложение. Если родитель не нажмет заветную кнопку "согласовано", детский сад не получит госфинансирование.

Так ли это и насколько легко работать в новом приложении, узнал корреспондент Zakon.kz.



Усложнить процесс или сделать прозрачным?

С 12 января в родительских чатах Костаная, чьи дети посещают детские сады, начался новый шквал обсуждения и недовольства новшеством. Родители получили от воспитателей сообщения о том, что "с 1 февраля подключается новый модуль, теперь родителям необходимо подтвердить пропуски детей в табеле посещаемости. На подтверждение дается 5 рабочих дней. С 1 по 7 февраля нужно будет подтвердить пропуски за январь. Заранее проведите работу с родителями, приложение ED24 должно работать у всех".

"Если честно, прямо бесит, что у нас все эти школьные, садиковские сайты и приложения все разные. Почему нельзя нашему государству сделать какой-то один сайт, где просто переходишь в нужный раздел, что-то наподобие того же самого egov. То скачай "Сакуру", то "Индиго", то "Миндаль", то "Артспорт", теперь вот еще этот ED24", - написала в чате одна из мам.

Через некоторое время в чат посыпались новые сообщения о том, что родители скачали новое приложение, но не могут продвинуться дальше второго шага регистрации.

"Как всегда придумают и не доработают, скачала, зашла, а откуда сканировать QR не понятно, и СМС с паролем не приходит. Не знают, чем заняться, выдумывают всякое, а нам сиди и разбирайся, трать время. У меня в разные детские сады дети ходят, и никогда не было вопросов по оплате. Разве родители не знают, 20 дней в месяц ходил ребенок в сад, или 10. Если у кого-то и возникают нестыковки по дням, то раньше все решалось в индивидуальном порядке. А теперь еще больше проблем будет", - добавила мама троих детей Карина Петрова.

Личный опыт корреспондента Zakon.kz: пройти через квест

В детском саду сказали, что надо скачать приложение ED24.kz. Kак мама дошколенка, решила это сделать заранее. Но забегая вперед, скажу, что не ожидала, что такое простое занятие окажется целым квестом. Конечное, загрузилось приложение быстро - всего за пару минут. Первым шагом нужно было ввести свой номер телефона и поставить галочки, что согласен на обработку данных. Задача проще простого, но на прохождение второго шага ушло 20 минут - приложение просит отсканировать QR-код или ввести одноразовый пароль. Но никаких советов, где взять этот код, нет. Есть ссылка, как получить пароль, нажимаю.

На следующей странице предлагается пять различных ситуаций, выбирая которые, можно получить рекомендации, как действовать. Например, "никогда не устанавливала приложение". Открываю, изучаю, но не понимаю, где вводить ИИН и получить код или пароль. В итоге открыла каждую ситуацию, и через 20 минут тыкания по кнопкам, пишу на ноутбуке запрос в поисковик, как зарегистрироваться в системе ED24. Первым делом он выдал несколько роликов, включаю один из них. И оказывается, чтобы начать работать в новом приложении, мне нужно сначала зайти в приложение или на сайт "Индиго", где подавалось заявление в детский сад. Получается, что нужно открыть два приложения на одном устройстве или по одному на двух. Но если открыть два приложения на телефоне, то получится только скопировать пароль в одном приложении и вставить в другое, с QR-кодом такой фокус не пройдет.

Захожу в личный кабинет "Индиго" в ноутбуке, где первым шагом просят ввести ИИН, затем пароль. И тут началось самое интересное. Система наконец-то выдала правильные рекомендации: "По номеру +777****4397, никогда ранее не устанавливалось и не регистрировалось мобильное приложение ED24.kz. Пожалуйста, установите приложение согласно инструкции и при его регистрации используйте специальный QR-код или одноразовый пароль для привязки к абонентскому номеру. Эти данные обозначены на странице "Индиго".

Снова захожу в приложение на телефоне, ввожу номер, выходит сканировать код. Пролистываю страницу на "Индиго", ниже, где размещен заветный код и пароль, сканирую. И на телефоне появляется сообщение, что номер привязан. Затем на главной странице "Индиго" под личными данными нахожу строку табель посещаемости, где обозначены все даты. На все операции ушло 35 минут. Проведя все эти многочисленные манипуляции, осталось не понятным, для чего нужно было скачивать приложение ED24, привязывать через него номер телефона, если все данные и табель отображаются в "Индиго"?

Но пока никакой кнопки "согласовать" или "отклонить", там еще нет. После дополнительных запросов в интернете выяснилось, что раньше скачивать и привязывать ED24 и "Индиго" были вынуждены родители, которые вставали в очередь в детский сад или оформляли туда ребенка. Теперь к приложению привязали и тех, кто в сад уже ходит.

Дополнительная нагрузка и головная боль

Не в восторге от такого новшества и сами воспитатели детских садов. Их еще с августа 2022 года обязали вести электронные табеля на каждого ребенка именно в системе "Индиго".

"Кроме заполнения табелей, нам теперь еще нужно перепроверять за каждым родителем, одобрил ли он документ. И постоянно напоминать об этом, а потом выслушивать претензии. В каждой группе 25 - 30 детей, и надо немало времени, чтобы внести в систему посещение детей или их отсутствие, а потом еще тратить время, чтобы напоминать родителям о необходимости согласования. Претензии по оплате возникали в единичных случаях и очень редко. У некоторых родителей по несколько месяцев не можем добиться своевременной оплаты, а тут еще надо им постоянно напоминать про приложение. Когда нам заниматься обучением детей, если с каждым разом все больше и больше различной отчетности", - пояснила воспитатель с 30-летним стажем Любовь Кадышева.

Заведующая одного из детских садов отметила, что они тоже возмущены новшеством о необходимости верификации табелей. Но они получили приказ от руководителя управления образования, который обязаны выполнять.

"Для воспитателей и заведующих – это дополнительная головная боль. Теперь родителям надо подтверждать загруженные справки и посещаемость. За неподтвержденные дни пропусков детский сад не будет получать финансирование. А это наша заработная плата. Поэтому уже сейчас мы просим всех родителей скачивать приложение и разбираться, как им пользоваться, чтобы в начале февраля быстро все подписать", - поделилась заведующая.

Для прозрачности процесса

В свою очередь, в управлении образования Костанайской области подтвердили, что в электронной системе "Индиго детский сад" с 1 февраля появится новый модуль для прозрачности электронного табелирования.

"Это новшество вводится во всех областях страны, где действует система "Индиго детский сад". Стоит отметить, что сама система электронного табелирования была введена несколько лет назад, но теперь, чтобы у дошкольных организаций не было конфликтов с родителями по оплате, им предоставили возможность ознакомиться с табелями. Так, каждый родитель будет четко понимать, за сколько дней он будет оплачивать. Введение модуля сделано для прозрачности подсчета родительской оплаты. Для этого в личном кабинете нужно сверить дни, в которые ребенок посещал детский сад. И либо дать согласие, либо отказать в согласовании, прописав причину отказа в отдельной графе", - пояснила пресс-секретарь управления Анна Лазарева.

Также в ведомстве добавили, что если родители не смогут разобраться, как работать в системе, то специалисты в детских садах или отделах образования помогут это сделать. А если забудут провести согласование, то в системе будет видно, что табель не согласован, и родителям напомнят это сделать.

Но на вопрос о том, кто является инициатором нововведения - Министерство образования или разработчик приложения, в управлении так и не ответили. Кстати, разработчиком ED24 является частная компания, которой принадлежат приложения и электронные платформы "Сакура", "Индиго", "Миндаль" и другие.

И за их работу и размещение информации управления образования каждой области, платит деньги, а чем больше услуг предлагает система, тем дороже абонентская плата. Выгоду от использования новых функций ни родители, ни дошкольные организации точно не получат.

Возникает два риторических вопроса. Первый: неужели так много недовольных родителей лишними начисленными днями было, что заставили нервничать всех?

И второй: выдержит ли система вход большого количества родителей, желающих подтвердить документы?

"Күнделік" работает уже несколько лет, но в конце каждой четверти не выдерживает и выдает ошибки. Не повторит ли новое приложение судьбу аналогичных систем?