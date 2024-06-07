Новая причина для отказа в приеме ребенка в детсад появится в РК с 15 июня 2024 года

Детей, которые не получили обязательные медицинские прививки, не принимают в детский сад, жалуются родители дошкольников. А есть и другие – недовольные, наоборот, тем, что непривитых детей допускают в группу, ставя под угрозу остальных. Zakon.kz рассказывает, как должно быть.

С 15 июня 2024 года в Казахстане появится еще одно основание для отказа в приеме детей в дошкольные организации. Это отсутствие обязательных медицинских прививок. До сих пор такого основания не было. Хотя некоторые, возможно, полагали иначе – и на то были причины. Рассказываем по порядку.

В РК есть Перечень 18 инфекционных и паразитарных заболеваний, требующих обязательных плановых прививок за счет республиканского бюджета, и еще 4 – за счет местных бюджетов.

Это: туберкулез, вирусный гепатит "А" и "В", полиомиелит, коклюш, дифтерия, столбняк, гемофильная инфекция типа b, пневмококковая инфекция, дифтерия, столбняк, корь, краснуха, паротит, бешенство, брюшной тиф, весенне-летний клещевой энцефалит, чума, коронавирусная инфекция, грипп, сибирская язва, туляремия.

Согласно пункту 6 статьи 85 Кодекса РК "О здоровье народа и системе здравоохранения", вакцинации подлежат все лица, достигшие возраста, когда эти прививки должны быть сделаны. Если, конечно, нет медицинских противопоказаний. Однако для дошкольников (при этом большинство прививок должны ставиться в младенчестве) сделано исключение.

Как непривитые граждане будут жить во взрослом будущем, остается за пределами юриспруденции. Но пока они дошкольники (то есть те, которым на 1 сентября текущего года не исполнилось 6 лет), закон допускает принимать в детсады непривитых детей при достижении порогового уровня коллективного иммунитета. Данная норма содержится в пункте 11 статьи 85 Кодекса РК "О здоровье народа и системе здравоохранения". А конкретизируется эта норма в Правилах допуска в дошкольные организации детей, не получивших плановые профилактические прививки.

Согласно этим Правилам (пункту 8), уровень коллективного иммунитета должен составлять не менее 90 процентов – то есть столько детей в коллективе должно быть вакцинировано. И в этом случае оставшиеся 10 процентов могут быть непривитыми. И самое главное: не только по медицинским противопоказаниям, но и по иным причинам, которые никак не проговариваются.

А это значит, что для приема в детский сад ребенок необязательно должен быть привитым. И объяснять причину этого родители и прочие законные представители ребенка тоже не обязаны. Если же руководство дошкольной организации все же откажется принимать ребенка, такое решение можно обжаловать как нарушение прав потребителей (сначала в уполномоченный орган, затем через суд) и даже наказать нарушителей финансово за причиненные хлопоты.

Но есть один нюанс. Точнее, был – до самого недавнего времени.

Как следует из вышеприведенных Правил, если непривитых детей в группе больше 10 процентов, то детсад вправе отказать в приеме. И это логично. Ведь "правило 10 процентов" появилось не случайно. К самой цифре могут быть вопросы, но, вообще, если не соблюдать пороговый уровень, обессмысливается сама идея вакцинации.

Однако в другом НПА – Правилах оказания государственных услуг в сфере дошкольного образования – такого основания для отказа в приеме ребенка не было.

То есть документы прямо противоречили друг другу. Следствием такой правовой коллизии стало то, что дошкольные организации зачастую просто закрывали глаза на отсутствие/наличие обязательных прививок. Да, для приема ребенка в детсад среди прочих документов необходимо представить карту профилактических прививок формы № 065/у. Вот только нигде не говорится, что данная карта должна быть заполненной и содержать отметки врачей о получении прививок. То есть данная справка, форма № 065/у была чистой воды проформа!

Руководство детских садов не принципиальничало еще по одной причине. Чтобы не провоцировать возмущение родителей: почему именно их ребенок не вошел в допустимый 10-процентный пороговый уровень непривитых детей? И они правы: никаких ограничений того, чтобы войти в этот лимит, не установлено. Повторим формулировку из вышеупомянутых Правил допуска (пункт 4): "наличие постоянных медицинских противопоказаний или иных причин". То есть все, что угодно.

О проблеме публиковал статью и Zakon.kz. Которая обострялась всякий раз, когда происходила вспышка того или иного заболевания. Очевидно, решать ее нужно не ситуативно, а принципиально. Необходимо было устранить правовую коллизию.

И это, наконец, было услышано. 15 июня 2024 года будет введен в действие приказ министра образования и науки РК о внесении изменений в Правила оказания государственных услуг в сфере дошкольного образования. Главной поправкой является появление еще одного основания для отказа допуска ребенка в дошкольную организацию (новый абзац в пункт 22 Правил):

"При составлении в возрастной группе доли детей, не получивших плановые профилактические прививки, более 10% является основанием для отказа в оказании государственной услуги в соответствии с пунктом 11 статьи 85 Кодекса РК "О здоровье народа и системе здравоохранения".

Это значит следующее. Если раньше привитых и непривитых детей администрация начинала считать лишь после того, когда разразилась эпидемия и от проверяющих полетели соответствующие предписания, то теперь это будет делаться в рабочем порядке.

Попутно решится и проблема "дискриминации": кто имеет право попасть в 10-процентную квоту непривитых? Очень просто: кто раньше был принят в детский сад. Поскольку с наполнением квоты автоматически закрывается и "окно возможностей" для антиваксеров.