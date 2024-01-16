Ударил - на выход: куда домашние тираны смогут податься после выселения и при чем здесь наши налоги

Если ранее бежать из дома приходилось жертвам бытового насилия, в скором времени они могут поменяться местами с агрессорами, резонно указав последним на дверь. По крайне мере, такие изменения в законодательстве еще в прошлом году сулили в МВД. Zakon.kz разбирался в нюансах внедрения идеи.

С одной стороны, новости о проявлениях жестокости к ближним сотрясают Казнет с прямо-таки пугающей периодичностью, что наводит на мысли о принятии все более суровых по отношению к кухонным боксерам мер. Чего стоит только недавняя история Салтанат Нукеновой, супруг которой, по совместительству некогда министр национальной экономики, подозревается в ее убийстве.

Здесь самое время уточнить, что выселять распускающих руки семьянинов из жилья общественники предлагали еще в далеком 2020 году - на волне очередного громкого инцидента с избиением, унижением беззащитной женщины на глазах ее детей. Правда, тогда дальше идеи дело не двинулось.

И вот - октябрь 2023 года. Начальник управления Комитета административной полиции МВД Руслан Каржаспеков сообщает: в стране планируют внести соответствующие изменения в законодательство. Теперь двери теплых домов будут закрываться за спинами тех, кто заслужил позорную ссылку восвояси, а не тех, кто просто спасался от возможной расправы.

Вот только есть одно "но". А за чей счет банкет?

"В Министерстве внутренних дел недавно предложили открыть центры социальной адаптации и туда выселять совершивших бытовое насилие. Скорее всего, данные центры будут открываться за счет налогоплательщиков, что, естественно, вызовет недовольство населения. Да, в международной практике принудительное выселение - один из способов обеспечения безопасности семьи. Но вопрос, куда и как податься на временное проживание, решает сам агрессор", - рассказала юрист кризисного центра "Жан-Сая" для жертв бытового насилия Гулшара Сапарова.

При этом эффективности подхода эксперт не отрицает. Ведь действительно, пострадавшие останутся в привычных условиях, не будут скитаться и искать крова у других людей. Несовершеннолетние в родных стенах да без "раздражителя" быстрее восстановят душевное равновесие.

Однако пока в Казахстане есть только учреждения для лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, да и то в крупных городах и областных центрах. И вряд ли жители таких убежищ (как правило, переполненных) обрадуются, когда их потеснят не справляющиеся с гневом "замечательные соседи". А спеццентры еще возводить и возводить - на народные, судя по всему, деньги.

Организатором психокоррекционных курсов для дебоширов также выступит государство:

"С весны прошлого года реализуется пилотный проект по работе с агрессорами, где психологи ведут индивидуальные и групповые программы по коррекции агрессивного поведения на добровольной основе. На данный момент, так как это не закреплено в законодательстве, агрессоры зачастую отказываются пройти данную программу".

Что изменится после того, как власти плотно возьмутся за лиц, собственными руками дискредитирующих семейные ценности? Как считает юрист, во-первых, упомянутые непопулярные пока перевоспитательные программы станут обязательными. Во-вторых, адаптируются правила выселения агрессора судом - сейчас это возможно только при наличии у него других квадратных метров.

И все это звучит хорошо. Вот только на фоне существующих в виде задумки центров, где изуверы получат возможность подумать над своим поведением, в стране уже есть вполне реальные учреждения, помогающие людям в сложной жизненной ситуации. Супругам, детям, родителям тех самых изуверов - в том числе. А помогать в большинстве случаев приходится своими силами, без щедрых государственных дотаций.

Готово ли общество жалеть, лечить и кормить очередную "звезду" информационных сводок на свои кровные - открытый вопрос.