Дерево, пережившее века: чем уникальна реликтовая туранга Казахстана

Турангу называют одним из самых удивительных деревьев Казахстана. Она растет там, где другие растения не выживают, пережила глобальные изменения климата и сегодня помогает сдерживать наступление пустынь. Почему ее важно сохранить – в материале Zakon.kz.

Туранга – одно из самых необычных деревьев Центральной Азии и настоящий символ пойменных лесов пустынных регионов. Хотя она относится к роду тополей, внешне и по своим свойствам заметно отличается от привычных деревьев. Туранговые леса встречаются в Узбекистане, Туркменистане, Таджикистане, Кыргызстане, китайском Синьцзяне, а также в отдельных районах Монголии, Ирана и Афганистана.

В Казахстане дерево можно увидеть в Прибалхашье, долине реки Или, в районе Чарынского каньона и в низовьях Сырдарьи. Здесь произрастают два основных вида туранги – разнолистная (Populus diversifolia) и сизолистная (Populus pruinosa), занесенная в Красную книгу.

Как отмечает профессор Нуржан Мухамадиев, главная особенность туранги заключается в ее удивительной способности выживать в условиях, где большинство других деревьев просто не может существовать.

"Туранга выдерживает весенние затопления, длительные периоды засухи, сильное засоление почв и песчаные бури. Такие условия являются губительными для большинства древесных пород, однако туранга не только выживает, но и формирует целые лесные массивы. Секрет такой выносливости скрыт под землей. Мощная корневая система уходит на глубину в несколько десятков метров и достигает грунтовых вод. Благодаря этому туранга почти не зависит от дождей и способна расти даже в самых засушливых районах", – рассказал ученый.

Фото: wikimedia/Andrey Shishkalov

Природный архитектор

Еще одна особенность дерева заметна сразу. На одной и той же ветке могут соседствовать листья совершенно разной формы – круглые, овальные и вытянутые. Однако главная ценность туранги – вовсе не ее необычный внешний вид. Она образует тугайные леса вдоль рек Или, Сырдарьи и других водотоков Центральной Азии. Эти зеленые острова играют огромную роль в сохранении природы.

"Туранговые леса закрепляют пески, препятствуют распространению пустынь, защищают почву от ветровой эрозии, сохраняют влагу и становятся убежищем для множества птиц, насекомых и животных. Фактически одно дерево поддерживает существование целой экосистемы. Без него многие виды просто не смогут выжить", – сказал Нуржан Мухамадиев.

Фото: wikimedia/Nikolai Bulykin

Ровесник ледникового периода

Турангу часто называют деревом ледникового периода. После масштабных климатических изменений, которые произошли тысячелетия назад, древние пойменные леса практически исчезли, однако туранга сумела сохранить свои естественные места обитания вдоль крупнейших рек. Именно поэтому ее относят к реликтовым растениям – видам, пережившим глобальные изменения климата и дошедшим до наших дней почти без изменений.

"Возраст отдельных деревьев обычно составляет 180-300 лет, однако встречаются экземпляры значительно старше. При этом благодаря способности образовывать корневую поросль один и тот же древесный массив может существовать многие сотни, а возможно, и тысячи лет, постоянно омолаживаясь", – рассказал Нуржан Мухамадиев.

Фото: UNDP Kazakhstan

Почему туранга исчезает?

Сегодня главную угрозу для дерева представляет не вырубка. Гораздо опаснее изменение естественного режима рек. Строительство плотин, сокращение весенних паводков, снижение уровня грунтовых вод и изменение климата приводят к тому, что молодые деревья перестают появляться естественным путем.

Поэтому сохранение туранговых лесов напрямую зависит от сохранения природного водного режима рек.

"Туранга – это не просто дерево. Это живой свидетель истории природы. Она пережила глобальные изменения климата, сохранилась в суровых условиях пустынь и до сих пор поддерживает жизнь целых экосистем. Именно поэтому охрана туранговых лесов должна рассматриваться как вопрос сохранения природного наследия Казахстана и адаптации экосистем к современным климатическим изменениям", – сказал профессор Мухамадиев.

Фото: UNDP Kazakhstan

Стоит добавить, что казахстанцы нередко останавливаются у туранговых рощ, чтобы сделать эффектные фотографии среди причудливых деревьев. Однако, любуясь этой необычной природой, важно помнить, что туранга – не просто красивый фон для снимков, а редкое реликтовое дерево, которое нуждается в бережном отношении. Сохранение этих лесов сегодня – это вклад в защиту природного наследия Казахстана, сохранение биоразнообразия и возможность передать этот уникальный уголок природы будущим поколениям.