На реке зажор, на берегу затор: как семейчане переживают ледостав Иртыша

Из-за ледостава на Иртыше несколько районов Семея в морозы едва не затопило водой. Уровень реки превысил критическую отметку на 34 см и достиг 484 см, сообщает Zakon.kz. Как прошли выходные для семейчан, в материале корреспондента из Семея.

Жильцы прибрежных домов два дня жили на чемоданах, а любители фото и видео неустанно снимали стихию, снабжая население народными репортажами с места событий.

Река несколько дней испытывала семейчан на прочность духа, оперативность и солидарность. Во-первых, в черте города не удалось устроить купель по случаю праздника Крещения Господня из-за отсутствия надежного слоя льда. А успевший оформиться лед в рукавах Иртыша в эти дни накрывало волнами из шуги.

Фото: Ахмет Чукеев

Поэтому весь купающийся народ отправился в загородную стационарную купель, которая находится в местечке "Святой ключ". Очередь для погружения в освященную воду установилась еще до полуночи. Но люди проявили терпение.

С наступлением утра "Казгидромет" передал исполнительным органам и бассейновой инспекции неутешительные данные – уровень реки из-за скопления шуги на русле реки резко поднялся. Если 18 января уровень составлял 428 см при критическом уровне в 450 см, то 20 января отметка достигла деления в 471 см при температуре воздуха минус 10 градусов.

В этот субботний день аким области Абай Нурлан Уранхаев провел заседание областной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. На случай ухудшения ситуации подготовили места для эвакуации и место для отгона скота, все силы ДЧС перешли на усиленный режим.

Вода все-таки вышла из берегов, это произошло на окраине острова Бейбитшилик, который расположен в самом сердце города между двух берегов. Вода подошла вплотную к домам, поэтому 11 человек , среди которых 7 взрослых и 3 детей, эвакуировали. Они пробыли в гостинице сутки.

Параллельно сотрудники ДЧС и войсковой части 68 303 МЧС РК возвели дамбу и вскрыли дорожное полотно, устроив таким образом арык для отвода речной воды в русло притока Иртыша - Семипалатинки. Перекачано больше 5800 кубометров.

"В нужное время – в нужном месте"

Именно так подписал в социальной сети свой нашумевший пост о ледяном частоколе известный семейский фотограф и видеограф Ахмет Чукеев.

Фото: Ахмет Чукеев

За последние годы его репортажи уже не рез возымели действие, реакция на комментарии под его снимками не оставляют городской и областной власти возможности закрыть глаза на проблемы. Так, этим летом коммунальщики освободили несколько городских районов от мусорных свалок после реальных кадров несанкционированных полигонов ТБО.

Он одним из первых рассказал онлайн-аудитории о надвигающейся на Семей ледовой стихии. А затем регулярно выезжал в прибрежья, скованные льдом, где и снимал для своих подписчиков реальные фотоотчеты.

"18 января в два часа дня я поехал на "Святой ключ", снял процесс подготовки к православному празднику, показал, как готовят купель. Обратно возвращался через поселок Мирный и заметил, что лед уже встал, а местами ледостав еще продолжается. Когда запустил дрон, то заснял, пожалуй, самый зрелищный на тот момент процесс – образование шуги и ее движение. Было видно, как волны изо льда и воды накрывают друг друга", – рассказал житель Семея Ахмет Чукеев.

На следующий день наш собеседник отправился в поселок Бобровка, что в левобережье. Там он снял еще более эпичные кадры – острые глыбы льда выстроились по берегу Иртыша напротив домов местных жителей. Природа словно решила отгородиться от людей. Люди сразу заговорили об эвакуации. Однако "ледяная гвардия" на этом закончила свое наступление, правда, захватив в качестве трофея часть дороги.

Фото пресс-службы акимата Абайской области

Следующей локацией стал непосредственно остров. На закате, после приезда из Риддера, Ахмет сразу же отправился на место, где разворачивались главные воскресные события Семея. ЧС-ники и военные пытались отвести воду от домов. Здесь он снял результаты аномальной зимы.

"В этом году уровень воды поднялся еще выше, теперь он почти на уровне берега в районе старого понтонного моста. Что будет весной?" – задается вопросом Ахмет.

По старой памяти?

Семейчане считают, что причина такого резкого подъема уровня Иртыша – несанкционированный сброс с Шульбинской ГЭС.

Фото пресс-службы акимата Абайской области

В памяти горожан еще свежи разрушительные весенние паводки 2018 года. Тогда Шульбинское водохранилище осуществило аварийный сброс, не предупредив местные исполнительные органы. Вместо положенных для марта 500-700 кубометров воды в секунду в те роковые дни объем увеличили в три раза – до 1800 кубометров в секунду. В результате в Семее затопило сотни домов. Тогда Иртышская бассейновая инспекция оправдала собственные действия резким потеплением и повышением уровня до критической отметки. И чтобы сохранить плотину в целости, необходимо было устроить спуск.

Мы решили выяснить, действительно ли "регулятор" повторил оплошность? Но в Иртышской бассейновой инспекции опровергли эту информацию, сказав, что с 14 декабря объем сброса воды остается неизменным и держится на отметке в 620 м³/с.

"В нашем регионе работают три каскада ГЭС – Бухтарминский, Усть-Каменогорский и Шульбинский. Они работают в штатном режиме. С 14 декабря идет сброс объемом 620 м³/с с Шульбинской ГЭС. Мы не будем его менять, пока ледостав не дойдет до села Муздыбай или Гранитный. Тогда мы перейдем на зимний режим и на режим экономии воды, и ступенчато понизим этот объем", – рассказал руководитель отдела Управления и регулирования водопользования Иртышской бассейновой инспекции Ернар Мадиев.

По данным Ернара Мадиева, 10 дней назад уровень Иртыша в районе гидропоста, что расположен в центре Семея, составлял 150 см, а уже через неделю достиг почти 400 см.

"Ко мне звонили из местных исполнительных органов и спрашивали о возможности уменьшения уровня и увеличения сброса. Я объяснил, что это невозможно, потому что в результате регулировать уровень будет еще сложнее. В период становления льда повышать или понижать сброс из водохранилища опасно", – пояснил спикер.

Летом сброс воды происходит объемом 650 кубометров в секунду для навигации судов, зимний сброс до становления льда производится на уровне 620 кубометров, а после установления надежной ледяной корки уровень снижается до 550-520 кубометров.

"В прошлом году лед встал уже до 10 декабря. В этом году мы опаздываем на месяц, все из-за аномальной погоды. Для сравнения: в 2023 году толщину льда мы набрали всего 65 см, а в 2018 году лед замерз на 120 см", – вспоминает былые зимы Ернар Мадиев.

По его словам, последние крупные спуски воды осуществлялись в начале ноября, в период непрекращающихся дождей. Сброс доходил до 1000 м³/с. А крупнейшие показатели за последние годы зафиксированы в 2021 году – объемные весенние спуски доходили до 3500 м³/с.

Фото пресс-службы акимата Абайской области

На большую землю!

В областном акимате пояснили, что предотвратить образование ледяных плотин и нагромождений в период ледостава невозможно, это природное явление не поддается контролю. Поэтому в планах ведомства переселить жителей подтопляемых участков острова на большую землю.

По данным заместителя акима области Абай Димитрия Гарикова, здесь, на кусочке суши с живописной природой, расположено 32 дома, в которых живут 134 островитянина. Это дома, которые постоянно попадают в зону подтопления.

"В рамках генерального плана будем рассматривать вопрос переселения жителей острова Бейбитшилик. По крайней мере, тех домов, которые попадают в зону подтопления", – уточнил Гариков.

На 12 часов 22 января уровень реки был зафиксирован на отметке 438 см – ощетинившийся Иртыш постепенно снимает свои ледяные оковы с берегов.

В настоящий момент на острове работает мониторинговая группа, которая осуществляет визуальный осмотр береговой линии Иртыша и замеры уровня.