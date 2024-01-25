В ногу со временем: синхронизация часового пояса с биологическими часами – залог здоровья

Долгие годы многие казахстанцы живут по отклоненному времени. Это вредно для здоровья! Перевод времени даже всего на один час назад (т.е. мы поспим на час дольше) будет способствовать синхронизации наших внутренних часов с природными, рассказал Zakon.kz к.м.н., профессор Курейш Хамчиев.

На протяжении многих лет большая часть населения Казахстана живет по отклоненному времени, соответствующему часовому поясу UTC+6. Однако центральный меридиан UTC+6 даже не проходит по территории Казахстана, рассказал кандидат медицинских наук, PhD, профессор, заведующий кафедрой нормальной физиологии НАО "Медицинский университет Астана" Курейш Хамчиев.

"К примеру, Усть-Каменогорск расположен на самой западной части часового пояса UTC+6 и опережает свое время – фактически город находится в начале часового пояса UTC+5,5. А действующий часовой пояс UTC+6 в Костанайской области не соответствует природному (UTC+5) – более 17 лет детей здесь заставляют просыпаться раньше времени. При этом в 22-23 часа на улице светло как днём, что затрудняет отход ко сну, особенно для лиц пожилого возраста и людей, страдающих бессонницей". Курейш Хамчиев

Биологические часы – одна из систем организма, как иммунная или сердечно-сосудистая. Эти часы нужны нам, чтобы синхронизироваться с ритмами природы – подстраиваться под смену дня и ночи или смену времен года.

Часы, управляющие нашим организмом, работают на трех уровнях. Первый – крошечный часовой механизм, спрятанный в каждой клетке, а именно, специальные сlock-белки, которые синтезируются во всех клетках. Часть сlock-белков образуется утром, активируя обмен веществ в клетке, другая – вечером, тормозя метаболизм. Так и задается суточный, или циркадный ритм работы отдельной клетки.

Синхронизирует ритмы всех клеток особая железа – эпифиз, называемая еще шишковидной. Она вырабатывает мелатонини серотонин – гормоны, регулирующие наш сон и бодрствование, настроение. В светлое время суток шишковидная железа производит "гормон счастья" серотонин, а в темное тот преобразуется в "гормон сна" мелатонин, который делает сон более глубоким и полноценным.

"В достаточном количестве мелатонин вырабатывается только в темноте, даже тусклый свет сокращает его выработку. Время выработки этого гормона крайне непродолжительно – с 23 часов до часа ночи, вот почему так важно ложиться спать до этого времени". Курейш Хамчиев

В это же время гипофизом выделяются гормон роста, а также опиоидные гормоны, обладающие наркотическим действием: эндорфины и энкефалины. Снижается выработка адреналина и, как следствие, наступает спокойный сон.

Перед пробуждением организм должен быть готов к активному бодрствованию. В это время кора надпочечников начинает вырабатывать возбуждающий нервную систему гормон кортизол с пиком в 6-7 часов утра. Именно в это время человек должен пробуждаться, в противном же случае "хороший" гормон бодрости и энергии кортизол переходит на "темную сторону" и становится гормоном стресса. Возникает десинхроноз, то есть рассогласование биологических ритмов, которое является причиной длительной повышенной усталости, депрессии, бессонницы, снижения работоспособности и фактором риска развития сердечно-сосудистых, онкологических и др. заболеваний.

Так, например, острые сердечные приступы и внутримозговые геморрагические инсульты в основном приходятся на раннее утро – из-за выброса глюкокортикоидов.

В наших силах синхронизировать природные ритмы нашей страны с "биологическими часами" его жителей для сохранения здоровья нации.





"Самое оптимальное решение, по моему мнению, это введение на территории РК единого часового пояса UTC +5. Как бы банально не звучало, но это, с моей точки зрения, позволит всем казахстанцам жить в "унисон" – просыпаться и ложиться спать в одно время, решит в позитивном ключе многие логистические, экономические и другие вопросы". Курейш Хамчиев

Что касается здоровья – организм человека обладает большими компенсаторными возможностями. Перевод времени в центральных и восточных регионах Казахстана всего лишь на один час назад (т.е. мы поспим на час дольше) не окажет никакого пагубного влияния на здоровье человека, а наоборот будет способствовать синхронизации наших "внутренних часов" с природными.

Ранее Zakon.kz опубликовал статью, что Постановлением правительства Казахстана от 19 января 2024 года внесены изменения в порядок исчисления времени на территории РК. Документ устанавливает, что на территории республики исчисление времени, производится по международной системе часовых поясов.

"Применить ко всей территории Республики Казахстан 5-й часовой пояс", – говорится в постановлении. НПА вводится в действие с 1 марта 2024 года.