В ногу со временем: синхронизация часового пояса с биологическими часами – залог здоровья
На протяжении многих лет большая часть населения Казахстана живет по отклоненному времени, соответствующему часовому поясу UTC+6. Однако центральный меридиан UTC+6 даже не проходит по территории Казахстана, рассказал кандидат медицинских наук, PhD, профессор, заведующий кафедрой нормальной физиологии НАО "Медицинский университет Астана" Курейш Хамчиев.
"К примеру, Усть-Каменогорск расположен на самой западной части часового пояса UTC+6 и опережает свое время – фактически город находится в начале часового пояса UTC+5,5. А действующий часовой пояс UTC+6 в Костанайской области не соответствует природному (UTC+5) – более 17 лет детей здесь заставляют просыпаться раньше времени. При этом в 22-23 часа на улице светло как днём, что затрудняет отход ко сну, особенно для лиц пожилого возраста и людей, страдающих бессонницей". Курейш Хамчиев
Биологические часы – одна из систем организма, как иммунная или сердечно-сосудистая. Эти часы нужны нам, чтобы синхронизироваться с ритмами природы – подстраиваться под смену дня и ночи или смену времен года.
Часы, управляющие нашим организмом, работают на трех уровнях. Первый – крошечный часовой механизм, спрятанный в каждой клетке, а именно, специальные сlock-белки, которые синтезируются во всех клетках. Часть сlock-белков образуется утром, активируя обмен веществ в клетке, другая – вечером, тормозя метаболизм. Так и задается суточный, или циркадный ритм работы отдельной клетки.
Синхронизирует ритмы всех клеток особая железа – эпифиз, называемая еще шишковидной. Она вырабатывает мелатонини серотонин – гормоны, регулирующие наш сон и бодрствование, настроение. В светлое время суток шишковидная железа производит "гормон счастья" серотонин, а в темное тот преобразуется в "гормон сна" мелатонин, который делает сон более глубоким и полноценным.
"В достаточном количестве мелатонин вырабатывается только в темноте, даже тусклый свет сокращает его выработку. Время выработки этого гормона крайне непродолжительно – с 23 часов до часа ночи, вот почему так важно ложиться спать до этого времени". Курейш Хамчиев
В это же время гипофизом выделяются гормон роста, а также опиоидные гормоны, обладающие наркотическим действием: эндорфины и энкефалины. Снижается выработка адреналина и, как следствие, наступает спокойный сон.
Перед пробуждением организм должен быть готов к активному бодрствованию. В это время кора надпочечников начинает вырабатывать возбуждающий нервную систему гормон кортизол с пиком в 6-7 часов утра. Именно в это время человек должен пробуждаться, в противном же случае "хороший" гормон бодрости и энергии кортизол переходит на "темную сторону" и становится гормоном стресса. Возникает десинхроноз, то есть рассогласование биологических ритмов, которое является причиной длительной повышенной усталости, депрессии, бессонницы, снижения работоспособности и фактором риска развития сердечно-сосудистых, онкологических и др. заболеваний.
Так, например, острые сердечные приступы и внутримозговые геморрагические инсульты в основном приходятся на раннее утро – из-за выброса глюкокортикоидов.
В наших силах синхронизировать природные ритмы нашей страны с "биологическими часами" его жителей для сохранения здоровья нации.
"Самое оптимальное решение, по моему мнению, это введение на территории РК единого часового пояса UTC +5. Как бы банально не звучало, но это, с моей точки зрения, позволит всем казахстанцам жить в "унисон" – просыпаться и ложиться спать в одно время, решит в позитивном ключе многие логистические, экономические и другие вопросы". Курейш Хамчиев
Что касается здоровья – организм человека обладает большими компенсаторными возможностями. Перевод времени в центральных и восточных регионах Казахстана всего лишь на один час назад (т.е. мы поспим на час дольше) не окажет никакого пагубного влияния на здоровье человека, а наоборот будет способствовать синхронизации наших "внутренних часов" с природными.
Ранее Zakon.kz опубликовал статью, что Постановлением правительства Казахстана от 19 января 2024 года внесены изменения в порядок исчисления времени на территории РК. Документ устанавливает, что на территории республики исчисление времени, производится по международной системе часовых поясов.
"Применить ко всей территории Республики Казахстан 5-й часовой пояс", – говорится в постановлении. НПА вводится в действие с 1 марта 2024 года.