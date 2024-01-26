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В области Абай власти отстаивают сохранность памятника истории в зале суда

Исторический особняк в Семее, репортаж из зала суда, историко-культурное наследие, Абайская область Фото: Zakon.kz/Альбина Халел
В Семее прошли судебные слушания по резонансному делу. Суть архитектурного скандала – исторический особняк, расположенный в центре Семея на земельном участке, принадлежащем гражданину А., который подал в суд на акима Абайской области, требуя снести памятник с участка, сообщает Zakon.kz.

В конце 2023 года нынешний владелец участка, на котором стоит здание, подал в суд на акима Абайской области Нурлана Уранхаева и потребовал отменить якобы незаконное постановление о включении особняка в список памятников местного значения. Дом стал для бизнесмена бременем, так как мешает реализовать планы по строительству на этом участке многоэтажного дома.

Исторический особняк в Семее, репортаж из зала суда, историко-культурное наследие, Абайская область

Фото: Zakon.kz/Альбина Халел


24 января 2024 года прошло судебное заседание по этому делу, где вскрылись подробности истории спорного здания и были обнародованы любопытные документы.


Предыстория


Здание середины XIX века, расположенное в самом сердце Семея, год назад исчезло из кадастровых документов. Старинная аутентичная постройка 1844 года, больше известная под названием "купеческий особняк", стала примером борьбы интересов между бизнесом и хранителями истории старого города. За полтора века архитектурный шедевр пережил статус жилого дома, детского сада, образовательного центра, финансовой конторы. А в последние два года зияет огромными дырами, оставленными предыдущими владельцами.


Еще в мае 2021 года, после первой попытки снести великолепный образец кирпичного зодчества, краеведческое общество "Прииртышье" Семея обратилось в городской отдел культуры и развития языков с просьбой придать этому особняку статус памятника. Именно краеведы первыми остановили бульдозер.

Чиновники предложение приняли, и процесс, пусть и медленно, но двигался. Через полгода дом внесли в список предварительного учета объектов историко-культурного наследия. Но даже в этом статусе будущие памятники охраняются законом. Однако это не остановило череду продаж – за короткое время у здания сменилось несколько владельцев. Каждый, кто понимал, что купил будущий памятник, избавлялся от такой "головной боли".


При одном из последних владельцев, правда, был нанесен урон зданию: экскаватор проломил стену. Но крепкий особняк не поддался, снести удалось лишь угол и оконный проем. Дальнейшее разрушение удалось остановить, когда подключились местные жители, отдел культуры и полиция. А 23 марта 2023 года, аккурат в Наурыз, Семей получил символический подарок – зданию присвоили долгожданный статус памятника.

Однако уже в мае того же года участок земли был продан нынешнему владельцу для строительства многоэтажного дома. По документам – лишь один участок, дома на нем не значилось. Как получилось, что из документов исчез двухэтажный особняк, да еще и в центре города? И как бывшему владельцу удалось продать участок без дома, который стоит на своем месте? На эти вопросы и предстоит суду найти ответы.


Призрачный дом


Слушание по административному делу о старинном здании продолжалось больше двух часов. Сторону истца представляли два адвоката.


Как рассказала одна из адвокатов истца, в июле 2023 года он получил письмо от Управления культуры и развития языков Абайской области о необходимости заключить охранное свидетельство. Этот документ ставит в известность владельца о том, что в его собственности есть памятник, и накладывает на него обязательства по его сохранению. Кстати, желающих получить такое "письмо счастья" на практике не так уж много.


Исторический особняк в Семее, репортаж из зала суда, историко-культурное наследие, Абайская область

Фото: Zakon.kz/Альбина Халел

"На момент приобретения земельного участка проверены правоустанавливающие и идентификационные документы и установлено, что никаких строений на тот момент согласно правовому кадастру не имелось", – заверила представитель истца участников судебного процесса.

Также адвокат истца усомнилась в законности экспертизы, которую провел историк-археолог из Павлодара, назвав эти заключения противоречивыми. В ход пошли и другие документы. В частности, решения о сносе. В истории особняка их целых два. В первый раз его хотели снести еще в 1985 году. Но через несколько лет городская администрация одумалась и передала жилой дом в коммерческую собственность, сохранив красивое здание для будущих поколений. Второе решение о сносе было принято в 2022 году. Более того, и снос тоже был зарегистрирован. Но разрушить его по факту не успели, так как помешали активисты Семея.


Решение о сносе 2022 года стало для истца основанием считать, что если на бумаге здание снесено, то его не должно быть и в реальности. Теперь, по словам адвоката, истец просит привести этот документ в исполнение.

"Фактически здание не снесено. Хотя сведения о сносе указаны в акте от 21 июня 2022 года, но они не соответствуют действительности. Это подтверждается актом осмотра технического состояния особняка от 17 ноября 2022 года, от 16 ноября 2023 и от 17 декабря 2023 года. Все увидели, в том числе судья, с которым мы выезжали вместе, что здание существует", – напомнила представитель защиты, сотрудница гражданско-правового отдела акимата Абайской области Марина Хмелева.
Исторический особняк в Семее, репортаж из зала суда, историко-культурное наследие, Абайская область

Фото: Zakon.kz/Альбина Халел


По закону владельцы объектов-памятников обязаны уведомлять местные исполнительные органы о предполагаемых ими изменениях прав собственности. Однако каких-либо уведомлений от прежнего собственника о данном здании не поступало. Лишение статуса памятника и исключение его из списка допускается лишь в случае полной физической утраты объекта и утраты историко-культурной значимости.

По словам Марины Хмелевой, акимат города Семей подал иск об оспаривании действий по регистрации акта сноса здания для решения дальнейшей судьбы данного особняка.


По зову души


Выступление историка-археолога Тимура Смагулова, который безвозмездно и за короткий срок провел экспертизу здания, внесло небольшую ясность в ход дела. Адвокат истца посчитала странным повышенный интерес Смагулова к судьбе здания и усомнилась в экспертности его заключений по состоянию спорного объекта.

"Относительно мотивации вы спрашиваете, почему было решено провести экспертизу, – обратился к адвокату сотрудник Павлодарского научно-исследовательского Маргулан-центра Нурлан Смагулов. – Дело в том, что я занимаюсь своей деятельностью профессионально. В 2021 году увидел, как ломают старинное здание. Это настоящее варварство. Поэтому на просьбу помочь провести историко-культурную экспертизу я отозвался незамедлительно. Было ясно, что пока заработает бюрократическая машина по выделению средств на экспертизу, пока эти деньги будут истребованы в бюджете, проведен тендер, конкурс, уйдут месяцы, и от здания ничего не останется".

Он опроверг прозвучавшую со стороны истца информацию о якобы трех разных по содержанию заключениях, которые были оформлены ненадлежащим образом, домыслы о том, что Смагулов писал эти экспертные документы "под диктовку акимата ВКО", а также разъяснил суду, что такое сохранность и износ. Все три документа являются продолжением друг друга, с дополнениями и уточнениями.

А в конце своего выступления Тимур Смагулов напомнил собравшимся требования закона, согласно которым собственник полностью отвечает за памятник.

"Собственник памятника обязан нести ответственность за объекты на предоставленных ему землях. В случае, если не соблюдаются эти требования, объект изымается вместе с земельным участком", – прокомментировал ответственность истца Смагулов.
Исторический особняк в Семее, репортаж из зала суда, историко-культурное наследие, Абайская область

Фото: Zakon.kz/Альбина Халел


Свое мнение по "штурму особняка" высказал председатель ОО "Краеведческое общество "Прииртышье" Марат Сасанов. История с присвоением особняку статуса памятника началась с инициативы именно этой группы активистов. "Краеведческое общество "Прииртышье" – одно из самых деятельных НПО в Семее, которое больше двух лет назад попросило установить для исторического здания особый статус, фактически защитив его от тяжелой техники.


По мнению Марата Сасанова, ставить на чашу весов бизнес и сохранение историко-культурного наследия некорректно, и привел в качестве альтернативы строительство на специально отведенных для этого местах.


Как рассказали в Управлении культуры и развития языков, областной акимат предлагал владельцу участка по Найманбаева, 187 обменять его на солидный кусок земли в микрорайоне Карагайлы, где сейчас идет активная застройка новоделов. Но истец отказался.

"По поводу выдачи документов на снос я хочу сказать, что такая процедура осуществляется параллельно с работой Управления культуры и развития языков. Это означает, что когда человек получает документы на снос определенного участка, отдел архитектуры порой даже не знает, что там находятся ценные для города здания, и является ли объект интересным с точки зрения архитектуры", – пояснил одну из причин конфликта интересов глава краеведческого общества Марат Сасанов.

Произошедшая путаница и это судебное дело стали результатом слабой межведомственной коммуникации, считают участники краеведческого общества.


По их мнению, учитывая архитектурный потенциал города, 28 зданий-памятников, которые сейчас насчитываются в Семее, – это очень мало. Именно поэтому Краеведческое общество "Прииртышье" больше 10 лет проводит работу по изучению и сохранению значимых для истории строений.


Краеведы сдаваться не планируют


Специализированный межрайонный административный суд Абайской области огласит решение по иску в ближайшие дни после прений сторон.


Административное дело между акимом Нурланом Урахаевым и владельцем участка с призрачным домом является первым подобным делом в истории региона, говорят представители защиты. Ранее персонально на акимов данного региона не подавали иск в суд по линии сохранения памятников, а тем более разрушения историко-культурного наследия. Между тем отметим, что перед тем, как возглавить область, Уранхаев работал главным архитектором сначала Алматы, а потом и Астаны. Сейчас краеведы готовят обращение в Администрацию президента и Министерство культуры и информации РК.

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