Как повлияет экспорт яиц в Россию на цены в Казахстане

Вопрос экспорта яиц из Казахстана обсуждается сейчас на уровне правительства, после того как российская сторона обратилась с просьбой увеличить поставки. Готовы ли казахстанские птицефабрики к увеличению экспорта яиц в Россию и изменяться ли цены на продукт, эксперты рассказали Zakon.kz.

В России возник дефицит так называемого товарного или пищевого куриного яйца. В связи с чем, российская сторона обратилась к казахстанской с просьбой об увеличении поставок куриных яиц в их торговые сети. Вопрос в том, готовы ли казахстанские птицеводы к возможному увеличению экспорта.

Помочь соседу

Как отметил управляющий директор, глава Департамента АПК и пищевой промышленности НПП "Атамекен" Еркен Наурзбеков, возможное наращивание поставок яиц в РФ будет зависеть, во-первых, от спроса на этот продукт в Казахстане.

"Отечественные яичные птицефабрики нацелены в первую очередь на внутренний рынок. В случае имеющегося потенциала наращивания производства, отечественные яичные предприятия готовы будут поставить излишнюю продукцию на рынок соседней страны". Еркен Наурзбеков

По его словам, в Казахстане более 30 птицефабрик яичного направления. Они сегодня полностью закрывают потребности внутреннего рынка, а на экспорт направляются излишки.

По данным НПП, за 11 месяцев 2023 года экспорт яиц составил 8,5 тыс. тонн или около 500 тыс. штук яиц на сумму 9,5 млн долларов. Основная часть казахстанского экспорта приходится на Афганистан – 52,6%, Кыргызстан – 45,8%. Россия сейчас получает 1,6% от всего экспорта яиц из Казахстана".

По мнению эксперта, в случае увеличения экспорта в РФ казахстанцам не стоит опасаться дефицита пищевого яйца. Но вот ситуация с другими видами яиц вызывает обеспокоенность.

Другая сторона вопроса

Российские птицефабрики испытывают недостаток яиц для инкубации. Как пишут российские СМИ, дефицит возник после того как Россельхознадзор закрыл поставки из ряда регионов Германии, Нидерландов и Франции. Но дело в том, что Казахстан в свою очередь закупал этот товар из РФ.

"За 11 месяцев 2023 года Казахстан импортировал почти в два раза больше яиц, чем экспортировал. Речь идет не о пищевых, а о племенных инкубационных яйцах, предназначенных для последующего разведения птицы. При этом 80,7% импорта приходилось на Российскую Федерацию" Еркен Наурзбеков

В связи с этим, эксперт не исключает, что возможно, казахстанским фермерам в этом году придется искать других поставщиков.

Можно, но осторожно

Президент казахстанской Ассоциации производителей яиц Кайрат Маишев обратил внимание на то, что птицеводческая отрасль в Казахстане подвержена влиянию множества факторов, и обращаться с ней нужно аккуратно.

"Когда была стабильная господдержка, понятная политика развития отрасли, то есть, с 2014 по 2019 годы мы были очень большими экспортерами. Мы вышли практически на 500 млн штук яиц стабильного экспорта ежегодно. При этом импорт сократился практически до нуля по пищевому яйцу". Кайрат Маишев

Но сегодня, по словам эксперта, политика поддержки отрасли изменилась. В частности, с 1 января 2023 года было отменено действовавшее ранее субсидирование на удешевление производства пищевого яйца.

"В результате отрасль претерпела изменения. Чтобы не попадать в риски, производители сейчас не наращивают объемы. Отрасль очень волатильна, на ее развитие оказывает влияние также и импорт, и стоимость сырья, и другие факторы". Кайрат Маишев

Также эксперт напомнил, что из-за птичьего гриппа в 2020-2021 годах поголовье птицы в Казахстане сократилось почти на 25% и до сих пор до конца не восстановлено.

"Свой рынок мы обеспечиваем на 100%. Но если говорить об увеличении экспорта, особенно в зимний период, когда спрос традиционно растет, нужно будет очень внимательно рассмотреть все риски. У Казахстана есть возможность экспортировать, но, если сразу поставлять большой объем, мы рискуем получить дефицит на внутреннем рынке". Кайрат Маишев

Ценовой вопрос

О том, как увеличение экспорта может повлиять на спрос и цену яиц на внутреннем рынке Казахстана, рассказал президент ОЮФЛ "Союз птицеводов Казахстана" Руслан Шарипов.

"Если мы увеличим поставки яиц в Россию для того, чтобы помочь им справиться с дефицитом, думаю, в этом нет ничего страшного. В любом случае, после пасхи в апреле спрос у нас падает, это исторически так. В теплый сезон появляется яйцо в мелких хозяйствах, когда начинают нестись куры в частных подворьях. Плюс, в рационе появляются овощи, фрукты, люди меньше потребляют яиц. В результате в конце апреля – начале мая начнется постепенное снижение цен на яйцо на внутреннем рынке. В этот период мы иногда продаем даже ниже себестоимости, чтобы весной и осенью за счет роста цен компенсировать эту прибыль". Руслан Шарипов

По словам эксперта, казахстанские птицеводы зачастую не могли поднять цену на яйца из-за того, что этот продукт был дешевле в РФ.

"Если бы мы подняли цену хотя бы на 1 тенге за штуку, наш рынок мог быть "завален" более дешевыми импортными пищевыми яйцами. Особенно это было актуально в летний период, когда и в России были избытки данного вида продукции. Но сегодня в целом увеличение продажи на экспорт будет выгодно нашим производителям". Руслан Шарипов

Как отмечают эксперты, при разумном подходе увеличение экспорта яиц в Россию или какую-либо другую страну не окажет существенного влияния на внутренний рынок. Гораздо важнее для развития отрасли государственная политика, направленная на поддержку предпринимателей и увеличение объемов производства.

17 января 2024 года российская сторона обратилась к Казахстану с просьбой увеличить поставки куриных яиц в торговые сети РФ. Вице-премьер РК Серик Жумангарин поручил Минсельхозу проработать этот вопрос.