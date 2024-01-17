Казахстанская нефть, заболеваемость корью и яичная помощь: главные события 17 января

На морском терминале КТК возобновили отправку на экспорт казахстанской нефти. В трех регионах растет заболеваемость корью. Россия обратилась к Казахстану с просьбой увеличить поставки куриных яиц. Главные события 17 января – в подборке Zakon.kz.

Назначение в Совете Безопасности



Распоряжением президента Касым-Жомарта Токаева Марат Максутович Аймашев 17 января назначен заведующим Отделом военной безопасности и обороны Совета Безопасности Республики Казахстан. Ранее генерал-майор Аймашев занимал ряд ключевых должностей в Вооруженных силах.

Корь в Казахстане

Министр здравоохранения Ажар Гиният рассказала, в каких регионах ситуация по заболеваемости корью остается неблагоприятной. По ее словам, в целом по Казахстану заболеваемость снизилась на 11%. В 10 регионах снижение идет в течение трех недель, еще в семи ситуация стабилизировалась, в трех наблюдается рост заболеваемости (это Актюбинская, Атырауская и Карагандинская области).

Яичная помощь

Россия обратилась к Казахстану с просьбой увеличить поставки куриных яиц в российские торговые сети. Этот вопрос обсудили между собой заместители премьер-министров Казахстана и России Серик Жумангарин и Алексей Оверчук. Вице-премьер РК Серик Жумангарин поручил Минсельхозу проработать этот вопрос, отметив, что в вопросах продовольственной безопасности необходима гибкость. Стороны также обсудили вопросы, связанные со снятием торговых ограничений, пропуском казахстанских грузовиков через границу РФ и Беларуси, интеграции информационных систем в сфере ветеринарии.



Строительный кодекс

Комитет Мажилиса по экономической реформе и региональному развитию принял в работу Строительный кодекс. Законопроект разработали по поручению президента. Новый Строительный кодекс призван установить прогрессивные и системные механизмы архитектуры и градостроительства. Он также предусматривает внедрение информационной системы e-Qurylys, которая позволит в онлайн-режиме контролировать все этапы строительства, создание единого реестра разрешений в сфере строительства, введение общественного контроля архитектурно-строительной деятельности. Согласно законопроекту, гарантийный срок эксплуатации строительных объектов должен будет увеличиться с двух лет до пяти.

Водный кодекс

Комитет Мажилиса по вопросам экологии и природопользованию 17 января принял в работу проект нового Водного кодекса. Принятие кодекса позволит пересмотреть подходы к управлению водными ресурсами, приоритеты сохранения водного потенциала страны и признание экономической ценности воды. Более подробно о нормах, которые предусматривает проект, можно прочесть по ссылке.



Требования к поставщикам услуг ОСМС

Министерство здравоохранения ужесточило требования к поставщикам медицинских услуг в системе ОСМС. Это сделали ради повышения качества медпомощи, прозрачности и эффективности расходования средств. Теперь у поставщиков медицинских услуг будут особенно строго проверять наличие лицензий, а ответственность местных исполнительных органов за утверждение коечного фонда повысят. Также расширили перечни причин, по которым с поставщиком могут расторгнуть контракт. Начали действовать и другие стандарты, подробнее о них можно прочесть здесь.

Казахстанская нефть

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) 17 января сообщил, что на его терминале в Черном море возобновили перевалку казахстанской нефти. По данным КТК, "нормализация погодных условий" позволила возобновить штатную работу терминала. Ранее перевалку нефти временно приостановили из-за штормового предупреждения.



Приговор криптовалютчикам

Департамент АФМ по Астане завершил досудебное расследование в отношении двух граждан, которые занимались незаконным обменом криптовалюты на наличные деньги. Их уличили в получении нелегального дохода в особо крупных размерах: "черные криптовалютчики" успели получить 15 млрд тенге. В доход государства конфисковали цифровые активы в размере 22,8 тыс. долларов, а также обычные деньги – 328 тыс. долларов и почти 7 млн тенге. Суд приговорил одного из фигурантов дела к трем годам колонии с конфискацией имущества, второго – к двум с половиной года с конфискацией.

Аресты после трагедии на шахте Костенко

Генеральная прокуратура РК 17 января раскрыла подробности расследования взрыва на шахте им. Костенко, где в результате ЧП погибли 46 горняков. В Генпрокуратуре отметили, что расследование находится на завершающем этапе. Признаны подозреваемыми и арестованы девять должностных лиц, отвечавших за безопасность при проведении работ в шахте.



Реестр госуслуг

Новые правила ведения реестра государственных услуг разработали в Казахстане. Их предложило МЦРИАП. Новые правила определяют порядок, в соответствии с которым будут выявлять "скрытые" государственные услуги и вносить их в реестр. Подробнее о структуре реестра и нововведениях, которые предложили в Министерстве цифрового развития, читайте по ссылке.

В мире

Власти Пакистана резко отреагировали на удары Ирана по базам суннитской военизированной группировки "Джейш аль-Адль", расположенных в юго-западной пакистанской провинции Белуджистан. В Пакистане удар со стороны Ирана назвали "неспровоцированным нарушением воздушного пространства" и пригрозили "возмездием". По утверждению пакистанской стороны, иранские авиаудары привели к гибели двух детей. Иранская сторона, в свою очередь, заявила о целевых ударах высокоточным оружием и беспилотниками по объектам группировки, которая ранее брала на себя ответственность за теракты на территории Ирана.

Канадец Бриан Паре, которого ранее задержали по подозрению в причастности к масштабным лесным пожарам, произошедшим летом и осенью 2023 года, сознался в 14 случаях поджога. Ранее он утверждал, что пожары якобы организовало правительство. Паре устраивал поджоги летом 2023 года, когда Канада страдала от самых масштабных лесных пожаров в истории. Самый крупный из устроенных им пожаров уничтожил 873 гектара леса.



Власти Доминиканской республики проведут масштабный социально-экономический эксперимент: в стране на государственном уровне протестируют переход на четырехдневную рабочую неделю. Эксперимент начнется в феврале и продлится полгода. Все трудоустроенные граждане Доминиканы будут получать прежнюю зарплату, но работать при этом 36 часов в неделю вместо 44 часов. Новая система призвана повысить производительность работников и укрепить их здоровье.

Спорт

Казахстанский полузащитник турецкого футбольного клуба "Бешикташ" Бахтиер Зайнутдинов вместе с товарищами по команде одержал победу в 1/16 финала Кубка Турции, обыграв "Эюпспор" со счетом 4:0. Лидер сборной Казахстана в этом матче отыграл все 90 минут основного времени.

Сборная Намибии по футболу сенсационно обыграла Тунис на Кубке африканских наций-2024. Команда Намибии, занимающая 115-е место в рейтинге FIFA, на последней минуте матча забила в ворота сборной Туниса (№28 в рейтинге FIFA) единственный безответный гол, тем самым повысив свои шансы на выход из группы.

Итальянский футбольный клуб "Рома" объявил Даниэле Де Росси новым главным тренером основной команды вместо португальца Жозе Моуринью, который покинул пост 16 января. Де Росси будет тренировать "римлян" до конца июня. В свое время в качестве футболиста он отыграл за "Рому" 616 матчей.