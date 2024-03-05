Помощь России: сколько яиц отправил Казахстан
Также в сообщении за 5 марта 2024 года сказано:
"На этой неделе ожидается отгрузка еще 400 тыс. штук куриных яиц. Ежемесячные поставки в течение года планируется организовать на уровне 1 млн куриных яиц".
Основными поставщиками дополнительного объема экспорта яиц стали торговый дом "КОКО" (ТОО "Жас-Канат 2006") и ТОО "Шанырак ГмбХ" (ТОО "Курочка Ряба").
Мощности данных фабрик позволяют нарастить объем производства яиц до одного млн штук в месяц без ущерба внутреннему рынку Казахстана.
"Сегодня отечественные птицефабрики обеспечивают 100% потребности внутреннего рынка страны в куриных яйцах и могут поставлять на экспорт дополнительно до 1 млн штук ежемесячно, без влияния на цену и объем производства яиц на внутреннем рынке".Президент Ассоциации яичных производителей Казахстана Кайрат Маишев
Кроме того, по словам Маишева, в рамках подписанного с Министерством торговли и интеграции меморандума Ассоциация взяла на себя обязательства зафиксировать верхний предел оптовой цены на яйца категории С1 до конца 2024 года и обеспечить стабильные поставки во все регионы в необходимых объемах.
В январе 2024 года правительство России обратилось к Казахстану с просьбой об экспорте дополнительного объема куриных яиц.
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Уже 17 января в Министерстве сельского хозяйства рассказали, сколько яиц производит Казахстан. Как оказалось, в 2022 году объем производства куриных яиц в стране составил 5028,5 млн штук, что составляет 102% от потребности населения. За 11 месяцев 2023 года – 4919,9 млн штук яиц (98%).