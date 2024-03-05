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Помощь России: сколько яиц отправил Казахстан

Помощь России: сколько яиц отправил Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2024 14:42 Фото: Zakon.kz
Ассоциация яичных производителей Казахстана выступила с заявлением. В рассылке отмечено, что казахстанские птицефабрики в феврале 2024 года поставили в Россию дополнительно свыше 600 тыс. куриных яиц, сообщает Zakon.kz.

Также в сообщении за 5 марта 2024 года сказано:

"На этой неделе ожидается отгрузка еще 400 тыс. штук куриных яиц. Ежемесячные поставки в течение года планируется организовать на уровне 1 млн куриных яиц".

Основными поставщиками дополнительного объема экспорта яиц стали торговый дом "КОКО" (ТОО "Жас-Канат 2006") и ТОО "Шанырак ГмбХ" (ТОО "Курочка Ряба").

Мощности данных фабрик позволяют нарастить объем производства яиц до одного млн штук в месяц без ущерба внутреннему рынку Казахстана.

"Сегодня отечественные птицефабрики обеспечивают 100% потребности внутреннего рынка страны в куриных яйцах и могут поставлять на экспорт дополнительно до 1 млн штук ежемесячно, без влияния на цену и объем производства яиц на внутреннем рынке".Президент Ассоциации яичных производителей Казахстана Кайрат Маишев

Кроме того, по словам Маишева, в рамках подписанного с Министерством торговли и интеграции меморандума Ассоциация взяла на себя обязательства зафиксировать верхний предел оптовой цены на яйца категории С1 до конца 2024 года и обеспечить стабильные поставки во все регионы в необходимых объемах.

В январе 2024 года правительство России обратилось к Казахстану с просьбой об экспорте дополнительного объема куриных яиц.

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Уже 17 января в Министерстве сельского хозяйства рассказали, сколько яиц производит Казахстан. Как оказалось, в 2022 году объем производства куриных яиц в стране составил 5028,5 млн штук, что составляет 102% от потребности населения. За 11 месяцев 2023 года – 4919,9 млн штук яиц (98%).

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