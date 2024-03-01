Наши за рубежом: казахстанка рассказала о жизни в Польше

54-летняя Анара Смаилова в Польше живет уже два года. Женщина вышла замуж за поляка и переехала к нему в городок Вежбица. Сын нашей героини тоже перебрался в Польшу, дочь и внуки остались в Астане. Казахстанка рассказывает читателям Zakon.kz о плюсах и минусах жизни в Европе.

Наша соотечественница родом из Павлодара, до переезда в Польшу 15 лет прожила в Астане. В целом почти 30 лет женщина проработала парикмахером, также была владелицей собственного салона красоты. И все это она оставила ради любви.

Анара Смаилова с будущим мужем познакомилась на сайте знакомств, после долгого общения в Сети он несколько раз приезжал в Казахстан и, как подчеркивает героиня, наша страна ему очень понравилась. Супруга казахстанки зовут Анджей, мужчина старше женщины на шесть лет, у него двое взрослых сыновей, своя логистическая компания, которая занимается международными перевозками грузов. У нашей собеседницы тоже двое взрослых детей: 34-летний сын Данияр, который живет в Польше в городе Вроцлаве и работает барбером, а также дочь 29-ти лет и двое внуков, они живут в Астане.

"Гражданство у меня казахстанское. Сейчас я домом занимаюсь, муж считает, что мне хватит уже работать. Я, конечно, скучаю по родным, но, если честно, мне совсем некогда скучать, у нас огромный участок 70 соток, дом 250 квадратных метров. Чтобы точно не заскучать, завела птиц: кур, уток, гусей, всего 120 голов. Я никогда не занималась этим, стало интересно. Еще у нас большая собака и два кота. Деревьев плодовых насадила, а летом у меня огород. Правда, здесь почти никто не сажает огород, овощи и фрукты дешевые, все покупают. Зато мне не скучно, я от этого получаю удовольствие", – делится женщина.

Фото: из личного архива героини

О медицине

По словам нашей героини, больших проблем с медициной тут нет, главное, чтобы была медстраховка. В клиниках кабинеты очень хорошо оснащены, медицинское оборудование все новое. Единственный минус – запись к специалисту порой нужно ждать от месяца до трех.

Фото: из личного архива героини

О путешествиях

"Когда я переехала сюда, я успела побывать в Чехии, Австрии, Германии. Была во многих городах Польши. Это очень красивая страна, она очень зеленая. Польша славится старинными замками, я была впечатлена тем, как поляки сохранили вековые памятники культуры. Во Вроцлаве очень много мостов, их насчитывается около 130, большое разнообразие парков с вековыми деревьями, а в прудах плавают лебеди, это очень красиво", – поделилась Анара Смаилова.

О языке и курьезах

Женщина рассказывает, что когда она приехала в Польшу, то сразу пошла на курсы по изучению польского. Сейчас Анара пишет на польском, но все еще говорит с акцентом.

"Когда я только переехала сюда, со мной произошел такой случай: как-то захотелось на общественном транспорте по городу проехаться. Купила в автомате на остановке билет. Зашла в трамвай и прокомпостировала неправильно. А тут контролеры зашли. Я тогда польского еще не знала, оказывается, неправильно прокомпостировала билет. Пришлось штраф заплатить. Билет стоит 4,50 злотых (500 тенге), а штраф заплатила 260 злотых (29 500 тенге)", – рассказала женщина.

Стоимость проезда в транспорте

Проезд в общественном транспорте по городу стоит 4,50 злотых (500 тенге). Но можно купить билет дешевле: если поездка составит меньше 15 минут, то она обойдется в 3,20 злотых (360 тенге). Для студентов цена проезда ниже на 50%, также студенты могут использовать проездной на месяц стоимостью 110 злотых (12 450 тенге).

О зарплатах и стоимости аренды жилья

Минимальная зарплата в Польше составляет 4300 злотых (брутто), из нее высчитывается налог. Аренда квартиры-студии в городе Вроцлаве площадью 25-30 кв. м обойдется в сумму от 2 тыс. до 3 тыс. злотых, плюс коммунальные услуги.

О ценах на продукты и еде

Анара Смаилова отметила, что в Польше можно купить даже конину.

"Мы раньше за кониной ездили за 600 км в город Ясло. Потом нашли поставщика в Кракове, он привозит мясо прямо во Вроцлав. В Ясло покупали конину оптом, очень дорого выходило, если в переводе на тенге, то было приблизительно 7,5 тыс. тенге за кг. Теперь хорошо договорились в Кракове, берем по 3,5 тыс. тенге, то есть как в Казахстане, потом я делаю шужык. Поляки не употребляют конское мясо, для них лошадь – это друг человека, а мой муж с удовольствием ест конину, свинину мы не покупаем", – делится казахстанка.

Цена на основные продукты в Польше

Хлеб – 4,5 злотых (500 тенге) Молоко 1 л – 4 злотых (450 тенге) Яблоки – 3,50 злотых (400 тенге) 10 яиц – 10-12 злотых, зависит от категории (1130-1360 тенге) Макароны – 400-500 тенге 1 л подсолнечного масла – 900-1200 тенге

"Баранину тоже берем, муж любит, особенно шашлык из нее. Специально для шашлыка Анджей заказал мангал и шампуры, обычно поляки пользуются только грилем. Мясо, конечно, у нас в Казахстане самое вкусное. Что касается цен, что-то дороже, что-то дешевле, чем у нас. Так что я и в Польше готовлю бешбармак, манты, чебуреки, самсу. Наша кухня нравится полякам", – пояснила казахстанка.

О кухне

Как говорит Анара Смаилова, поляки в основном любят супы. Самые популярные и традиционные польские супы – они, как правило, просты в приготовлении, например, огуркова зупа – это польский рассольник, и помидорова зупа – польский суп из томатов.

"Конечно, пироги, вареники, картофельное пюре, смешанное с творогом. Еще одно популярное блюдо польской кухни называется фляки – это требуха, такой густой суп из рубцов. Если честно, я не смогла полюбить это блюдо. Кстати, рис тут не такой, как у нас, и сухофрукты тоже отличаются. В польской кухне есть еще один вид супа с казахским словом в названии – журек, которое переводится как сердце, хоть и пишется иначе, но звучит одинаково. Суп журек – это традиционный польский суп на ржаной закваске. Еще в Польше любят готовить бигус – второе блюдо из капусты и мяса. Также популярностью у них пользуются зразы – они представляют собой котлеты с начинкой. В целом, поляки едят много мясных блюд, в этом мы с ними похожи", – рассказывает Анара.

Фото: из личного архива героини

О трудоустройстве



Граждане Казахстана, желающие поработать в Польше, должны получить приглашение (зазволение) на работу от надежного работодателя. Но можно работать без приглашения, если вы едете на учебу, например, в полицеальную школу (это учебное заведение для взрослых, которое дает возможность получить профильное профессиональное образование, похоже на наши колледжи).

Проработав в Польше четыре месяца, можно подавать на Карту Побыта (ВНЖ), чтобы находиться в стране без проблем. При трудоустройстве составляется трудовой договор (Умова). Таких договоров существует восемь видов. Самые распространенные договоры – это Умова о праце и Умова злецения.

Самый надежный договор – Умова о праце, там указывается зарплата брутто, с которой высчитываются налоги. По этому договору оплачивается отпуск, больничный, дополнительные выплаты за сверхурочные. Как правило, этот договор подписывается не более чем на три месяца. После заключается на неограниченный срок. По этому договору работодатель оплачивает все социальные и медицинские взносы, расходы на содержание работника, рабочую одежду. Гарантирован минимальный уровень вознаграждения.

Умова злецения – добровольная форма договора. Работодатель не обязан предоставлять отпуск, выплачивать больничный, пособия. Отсутствует гарантия минимального уровня вознаграждения.

Минимальная оплата на 2024 год – 27,70 злотых в час. Нелегальная работа карается законом – это штраф для обеих сторон и депортация иностранца.

Фото: из личного архива героини

О впечатлениях

В черте города, в котором живет казахстанка, легко можно наткнуться на косулю, лис и даже на кабана. Как отмечает Анара Смаилова, к ним во двор иногда заходят или залетают красивые фазаны. Правда, есть и не очень желанные гости на ее огороде. Часто помехой на грядках становятся кроты, вот от них у женщины сплошные хлопоты.

"Варшава, конечно, красивый город, но Вроцлав мне больше нравится. Климат здесь хоть и влажный, но теплый, мне очень комфортно. Снега тут почти не бывает, а если выпадет, то на два-три дня, трава зеленая даже зимой. В этом городе есть как будто бы душа – старинные дома, скульптуры со своей историей, вековая брусчатка, по которой когда-то ездили кареты. Рыночная площадь всегда полна людьми. Тут много туристов, уличных музыкантов и певцов. Здесь всегда весело и шумно проходят уличные гуляния на разные народные праздники, много кафе, ресторанов и пивоварен. Здешние деревни даже деревнями назвать сложно, так как находятся они друг от друга практически через улицу. Тут всегда очень чисто, зелено, люди приветливые, отзывчивые", – рассказывает она.

В поиске гномов

Визитной карточкой города являются его маленькие бронзовые жители – гномы. Их по городу приблизительно шесть сотен.

Гномики – это одна из самых увлекательных достопримечательностей Вроцлава. Сотни туристов ежедневно любуются ими, "гладят" их до блеска на удачу, а еще любой желающий может отправиться на поиски гномиков, участвуя в квесте. Еще каждый сентябрь власти города устраивают международный фестиваль, люди наряжаются в костюмы этих сказочных персонажей, проходит ярмарка, раздают угощения и можно услышать множество легенд о появлении этих забавных стражников города.

О минусах

"В Польше дороги узкие, из брусчатки. Есть, конечно, и асфальтированные, но такое покрытие чаще всего можно встретить за городом. Освещение в позднее время суток здесь тусклое. Когда Анджей был в Казахстане, на него произвели впечатление наши широкие многополосные полотна дорог и уличное освещение", – рассказывает Анара Смаилова.

Еще наша героиня советует казахстанцам, приезжающим в Польшу на работу, для жилья подыскать хостелы, так как аренда квартир выходит дорого. Либо снимать небольшую квартиру на несколько человек.

Фото: из личного архива героини

"Еще обязательно нужно учесть, что по воскресеньям магазины, аптеки не работают. Также, если вы все же приедете сюда на долгий срок, лучше запастись медикаментами первой необходимости и своим любимым чаем. Лекарства тут отпускаются по рецепту, и чай вы в Польше найдете с трудом, так как местные предпочитают кофе", – отмечает женщина.

Анара Смаилова ведет закрытую группу в Facebook, где помогает казахстанцам по любым вопросам, связанным с эмиграцией в Польшу.

Все по разным причинам решаются на переезд в другую страну. Кому-то ничего не стоит взять и начать все с нуля, другой и представить не может, как это – переехать из своей квартиры в чужую. Все мы разные, но мы едины в одном – нам всем хочется простого человеческого счастья и ощущения дома. А дом – это там, где нас любят и ждут.