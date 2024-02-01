Приписки и искажение статданных ухудшают ситуацию в сельском хозяйстве РК – эксперты

О том, к чему приводят приписки и искажение статистических данных из регионов об урожаях, поголовьях и других показателях в агропромышленном комплексе, эксперты рассказали Zakon.kz.

Вопрос недостоверной статистики о показателях агропромышленного комплекса поднял на пленарном заседании Мажилиса депутат Айдарбек Ходжаназаров. Он заявил, что "дутые" цифры разрушают аграрную отрасль.

В облаке данных

На запрос депутата оперативно отреагировали в Бюро национальной статистики. Уже во второй половине дня в СМИ был направлен релиз, в котором речь шла о том, как Бюро стремится обеспечить точность и надежность данных в сельскохозяйственном секторе и внедряет механизмы контроля и мониторинга.

"В течение 2023 года первичные данные респондентов были проанализированы и сопоставлены с данными Комитета ветеринарного надзора и контроля по идентификации сельхозживотных, космического мониторинга по посевной площади, перекрестные проверки с данными похозяйственного учета. Это позволило инициировать государственный контроль в форме профилактического контроля без посещения административного источника", – отметили в Бюро национальной статистики.

По итогам контроля в адрес профильных министерств и ведомств представители Бюро направили заключения об устранении нарушений. А когда нарушения не были устранены, это автоматически стало основанием для включения Минсельхоза и его комитетов – земельного и ветеринарного – в список проведения профилактического контроля с посещением административного источника. В тот же список попали 29 акимов поселков, сел, сельских округов пяти областей.

"Статистическая информация в аграрном секторе формируется на основе данных статистических наблюдений и данных похозяйственного учета, проводимых акимами поселков, сел и сельских округов. Однако наблюдается конфликт интересов, так как местные исполнительные органы имеют склонность завышать или скрывать данные, искажая истинную статистику своего населенного пункта или региона", – признали в Бюро.

Также, по версии статистиков, в некоторых случаях предоставление точной информации затруднено из-за опасений, связанных с налогообложением и другими факторами.

Чтобы исправить ситуацию, Бюро уже предоставлены полномочия органа, ответственного за подтверждение достоверности административных данных в государственных информационных системах. Налажено сотрудничество с МЦРИАП в части получения данных о дистанционном зондировании земли для уточнения посевных площадей, урожайности и валового сбора отдельных сельскохозяйственных культур.

Также, по информации Бюро, инициирована миссия экспертов Национальной сельскохозяйственной службы статистики МСХ США в Казахстан для оценки ситуации и предоставления рекомендаций.

Большие ожидания возлагают статистики и на предстоящую в 2025 году сельскохозяйственную перепись, к которой Бюро уже активно готовится. Полученные данные будут практически бесценными, поскольку предыдущая и пока единственная сельскохозяйственная перепись в Казахстане проводилась в 2006-2007 годах, в то время как ФАО ООН рекомендует проводить ее не реже одного раза в 10 лет.

Реальная картина

Представители двух крупных сегментов агропромышленного комплекса – молочного и масличного – высказали свою точку зрения о том, чем вредна недостоверная статистика.

Директор Молочного союза Казахстана Владимир Кожевников в первую очередь обратил внимание на то, что если данные неверны, то неправильно строится и вся стратегия развития переработки молока.

"Проблема основная даже не в том, что статистика искажается, а в том, что молочное поголовье в Казахстане менее чем на 30% сформировано в крупных крестьянских хозяйствах, на фермах. А более 70% молока производится в личных подсобных хозяйствах. И, соответственно, данные по личным хозяйствам, которые отражены в статистике, – условные. В реальности никто из жителей поселков не ходит отчитываться в местные исполнительные органы о том, сколько его корова дает молока. Поэтому берутся усредненные данные, условное число животных, потому что более 15 лет не было сельхозпереписи скота в личных подсобных хозяйствах. Достоверных данных нет. Те 6,5 млн тонн молока, которые сегодня "нарисованы" в статистике, они неверные. Даже Минсельхоз с этим соглашается, что реальная цифра – 4-4,5 млн тонн ". Владимир Кожевников

По словам Владимира Кожевникова, точные данные о надоях предоставляют только крупные хозяйства, которые отслеживают свои показатели и учитывают продукцию.

Еще одна проблема, по его мнению, в том, что работа акимата оценивается по тому, насколько растут показатели по отраслям. Поэтому в какой-то степени местные исполнительные органы заинтересованы в том, чтобы завысить статистические данные.

"Я глубоко убежден – личные подсобные хозяйства вообще не должны отображаться в статистике как производственная единица. Есть перерабатывающие заводы, данные о том, сколько они продукции производят, есть в открытых источниках. Так же и с крупными крестьянскими хозяйствами, они собирают данные и передают в статистические органы. А дедушки и бабушки в поселке сегодня сдают молоко от своих коров, а завтра – не сдают, если не захотят. И в общем стаде нет учета, нет данных, какая часть там мясная, какая – молочная". Владимир Кожевников

На проблемы, которые вызывают неверные статданные, указал и председатель правления ОЮЛ "Национальная Ассоциация переработчиков масличных культур" Ядыкар Ибрагимов.

"В первую очередь нужно отметить завышение валового сбора подсолнечника. В 2022 году, по данным нашего мониторинга, приписка составила порядка 27%. Также и данные по переходящим остаткам с прошлого сезона тоже завышены. Сезон или маркетинговый год с сентября 2023 года по август 2024 года. Решения об открытии-закрытии рынка, применении тарифных или нетарифных мер регулирования принимаются на основе расчетного баланса, но когда исходные данные завышены, то и баланс неверный". Ядыкар Ибрагимов

А для простого обывателя завышение данных о валовом сборе может обернуться неконтролируемыми и неожиданными скачками цен. Потому что статданные влияют на то, сколько зерна или масличных будет экспортировано, сколько останется на внутреннем рынке, удастся ли закрыть потребности до конца сезона.

"Например, по статистике, с приписками у нас в запасе миллион тонн подсолнечника. Но в реальности с учетом 27% приписок – всего 730 тыс. тонн. При ежемесячном потреблении 150 тысяч тонн этого запаса хватит менее чем на пять месяцев. Но того, что есть в статистике, должно хватить на шесть месяцев, то есть, почти полтора месяца на внутреннем рынке не будет подсолнечника. Это приведет к резкому дефициту и мгновенному росту цен. А потом люди не могут понять, почему цены на масло повышаются". Ядыкар Ибрагимов

Подобная история, по словам главы Ассоциации переработчиков масличных культур, уже была в 2022 году весной, когда Россия прекратила экспорт пшеницы в Казахстан по своим внутренним причинам.

"Наш Минсельхоз по статистике посчитал, что остатки пшеницы у нас достаточно большие. Они заявляли, что нам этого хватит, еще и на экспорт останется. Но в течение полутора месяцев резко выросла цена на пшеницу примерно на 50%. Но если бы было на внутреннем рынке достаточно пшеницы, по законам рынка цена бы не выросла настолько. Значит, был дефицит. И, кстати, сейчас можно было заметить, что вдруг резко подорожала пшеничная мука". Ядыкар Ибрагимов

Он также подчеркнул, что на основании недостоверных статистических данных принимаются ошибочные решения на уровне правительства. Это может привести к разработке неправильных стратегий, неверному начислению субсидий и предоставлению других мер господдержки. Опосредованно такое ошибочное регулирование приведет к ослаблению агропромышленного комплекса, который отвечает за продовольственную безопасность всей страны.

Чтобы исправить ситуацию, эксперты предлагают изучить международный опыт. По их мнению, к решению вопроса необходимо подключать и Бюро национальной статистики, и Минсельхоз, и обязательно отраслевые ассоциации, потому что именно у них есть возможность провести мониторинг по регионам и собрать актуальные и достоверные данные.