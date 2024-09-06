Лента новостей
0
Қаз
#Послание Токаева – 2024 #Потребительский контроль Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Дефицит кредитов: аналитики оценили, насколько недофинансирован казахстанский бизнес

кредиты, деньги, финансирование, бизнес, фото - Новости Zakon.kz от 06.09.2024 17:21 Фото: Freepik
Какие проблемы с кредитованием испытывают казахстанские бизнесмены и насколько недофинансирован сектор по оценкам специалистов, в материале Zakon.kz.

По состоянию на 1 августа 2024 года рынок кредитования в Казахстане составил 48,2 трлн тенге, из них 26,6 трлн или 55% приходится на бизнес кредиты. При этом объем выданных кредитов бизнесу по состоянию на 1 августа составил 9,5 трлн тенге, увеличившись на 26%. Такие данные привел CEO Первого кредитного бюро Руслан Омаров в рамках конференции fcbk 2024: Empowering Business.

"Малый, средний и крупный бизнес растет в части объемов выдачи, количество заемщиков сократилось именно в малом бизнесе, при этом все остальное растет. Казалось бы, хорошо, но растет не так, как хотелось бы бизнесу". Руслан Омаров

По данным главы ПКБ, медианное значение по выданным кредитам составило 13,3 млн тенге по малому бизнесу, 31 млн тенге в среднем бизнесе и 80 млн тенге в крупном.

"На самом деле это небольшие цифры на одного заемщика. И это говорит о том, что, по сути, есть недофинансированность в коротких деньгах, в оборотных средствах для бизнеса". Руслан Омаров

Как сообщил спикер, в исследовании Европейского инвестиционного банка указано, что базовая оценка недофинансирования в Казахстане составляет 2,9% от ВВП. Однако если применить все поправки банка, используемые для данной оценки, то цифра вырастет до 4,3% от ВВП.

"Мы тоже понимаем, что это не финальная цифра. По оценкам аналитического центра ПКБ, недофинансированность намного больше и составляет 10% от ВВП. Это порядка 26 млрд долларов, или 12 трлн тенге в моменте". Руслан Омаров

Количество предприятий, имеющих кредиты, также невелико. Так, из 411,9 тыс. действующих организаций малого бизнеса кредиты есть у 31 тыс., на 6,5 действующих средних предприятий приходится 1,1 тыс. кредитов, и из 2,4 тыс. действующих компаний крупного бизнеса кредиты есть только у 573 организаций.

"Это говорит о том, что бизнес не использует кредитные средства. И, возможно, не потому, что не хочет, а, вероятно, не может".Руслан Омаров

Спикер добавил, что средний размер ставки по бизнес-кредитам составляет 21,7% согласно данным ПКБ. Из них для крупного бизнеса средняя ставка 18,5%, среднего – 19%, малого – 22,5%.

Руслан Омаров подчеркнул, что ранее наблюдалась тенденция к снижению ставок, но последний период показал, что ставки по кредитам для бизнеса вновь стали расти. В то же время вызывает вопросы и качество кредитного портфеля по бизнес-кредитам. По его словам, 93% NPL (кредитов с просрочкой свыше 90 дней) приходится на займы, выданные до 2018 года.

"Здесь нужно что-то делать. Возможно, нам необходимо провести какую-то реструктуризацию по старым кредитам". Руслан Омаров

Спикер отметил, что большая часть таких проблемных кредитов приходится на компании, которые, по сути, уже закрылись, но их просроченные займы по-прежнему остаются в портфелях банков. При этом портфель кредитов, выданный с 2019 года, выглядит "практически идеальным", а доля NPL в нем занимает лишь небольшую часть.

Ранее Zakon.kz также сообщал, сколько кредитов казахстанцы оформили в текущем году.

Читайте также

доллар, курс
Доллар подешевел: продолжит ли курс снижаться в сентябре
Евро и тенге, обмен валют, деньги, Казахстан
Курсы валют на выходные дни: 7 и 8 сентября
Astana Finance Days 2024
В Астане проходит второй день главной финансовой конференции Евразийского региона "Astana Finance Days 2024"
Ольга Кудряшова
Казахстан 2024 год Бизнес Кредиты
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Ипотека, покупка дома, квартиры, кредит, покупка жилья
Казахстанцам напомнили про штраф, который может "прилететь" за непредставление декларации 270.00 в срок
тенге в руке
Сколько нужно иметь денег на депозите и как безбедно жить на проценты
магазин и покупатель
В России началась дефляция: как это отразится на ценах в Казахстане
Папа, живи: Волочкова обратилась к отцу
Папа, живи: Волочкова обратилась к отцу
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: