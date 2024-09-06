Дефицит кредитов: аналитики оценили, насколько недофинансирован казахстанский бизнес

Какие проблемы с кредитованием испытывают казахстанские бизнесмены и насколько недофинансирован сектор по оценкам специалистов, в материале Zakon.kz.

По состоянию на 1 августа 2024 года рынок кредитования в Казахстане составил 48,2 трлн тенге, из них 26,6 трлн или 55% приходится на бизнес кредиты. При этом объем выданных кредитов бизнесу по состоянию на 1 августа составил 9,5 трлн тенге, увеличившись на 26%. Такие данные привел CEO Первого кредитного бюро Руслан Омаров в рамках конференции fcbk 2024: Empowering Business.

"Малый, средний и крупный бизнес растет в части объемов выдачи, количество заемщиков сократилось именно в малом бизнесе, при этом все остальное растет. Казалось бы, хорошо, но растет не так, как хотелось бы бизнесу". Руслан Омаров

По данным главы ПКБ, медианное значение по выданным кредитам составило 13,3 млн тенге по малому бизнесу, 31 млн тенге в среднем бизнесе и 80 млн тенге в крупном.

"На самом деле это небольшие цифры на одного заемщика. И это говорит о том, что, по сути, есть недофинансированность в коротких деньгах, в оборотных средствах для бизнеса". Руслан Омаров

Как сообщил спикер, в исследовании Европейского инвестиционного банка указано, что базовая оценка недофинансирования в Казахстане составляет 2,9% от ВВП. Однако если применить все поправки банка, используемые для данной оценки, то цифра вырастет до 4,3% от ВВП.

"Мы тоже понимаем, что это не финальная цифра. По оценкам аналитического центра ПКБ, недофинансированность намного больше и составляет 10% от ВВП. Это порядка 26 млрд долларов, или 12 трлн тенге в моменте". Руслан Омаров

Количество предприятий, имеющих кредиты, также невелико. Так, из 411,9 тыс. действующих организаций малого бизнеса кредиты есть у 31 тыс., на 6,5 действующих средних предприятий приходится 1,1 тыс. кредитов, и из 2,4 тыс. действующих компаний крупного бизнеса кредиты есть только у 573 организаций.

"Это говорит о том, что бизнес не использует кредитные средства. И, возможно, не потому, что не хочет, а, вероятно, не может". Руслан Омаров

Спикер добавил, что средний размер ставки по бизнес-кредитам составляет 21,7% согласно данным ПКБ. Из них для крупного бизнеса средняя ставка 18,5%, среднего – 19%, малого – 22,5%.

Руслан Омаров подчеркнул, что ранее наблюдалась тенденция к снижению ставок, но последний период показал, что ставки по кредитам для бизнеса вновь стали расти. В то же время вызывает вопросы и качество кредитного портфеля по бизнес-кредитам. По его словам, 93% NPL (кредитов с просрочкой свыше 90 дней) приходится на займы, выданные до 2018 года.

"Здесь нужно что-то делать. Возможно, нам необходимо провести какую-то реструктуризацию по старым кредитам". Руслан Омаров

Спикер отметил, что большая часть таких проблемных кредитов приходится на компании, которые, по сути, уже закрылись, но их просроченные займы по-прежнему остаются в портфелях банков. При этом портфель кредитов, выданный с 2019 года, выглядит "практически идеальным", а доля NPL в нем занимает лишь небольшую часть.

Ранее Zakon.kz также сообщал, сколько кредитов казахстанцы оформили в текущем году.