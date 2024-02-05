Чем запомнился назначенный после январских событий глава кабмина Алихан Смаилов

Алихан Смаилов возглавлял Кабинет министров на протяжении двух лет. Чем он запомнился на этой должности, читайте в материале Zakon.kz.

Подвинули всех ради Смаилова

Пожалуй, самый первый раз, когда Алихан Смаилов оказался в центре внимания, случился в 2019 году, когда он еще был министром финансов. Экс-президент Нурсултан Назарбаев тогда на расширенном заседании в правительстве "подвинул" всех ради Смаилова. Глава государства при обсуждении ситуации с теневой экономикой не увидел в числе рядом сидящих министра финансов. Тот сидел на противоположном краю стола. Нурсултан Назарбаев сделал замечание, что глава Минфина должен сидеть фактически рядом с замами премьер-министра. Он сделал замечание по этому поводу тогдашнему премьер-министру Бакытжану Сагинтаеву.

"Смотри, куда ты его посадил? Кто протокол делает? Встань, иди сюда. Сдвиньтесь, начиная от Кожамжарова, все на одно место. Вот его место. Поэтому у нас финансы хромают, что мы так относимся", – сказал Назарбаев.

Пришел на должность после январских событий

Назначение же Алихана Смаилова на должность главы кабмина произошло не при самых радужных обстоятельствах. Он стал премьер-министром после отставки правительства Аскара Мамина в 2022 году. Поводом для этого послужили январские события, которые потрясли весь Казахстан. Так как официальным поводом для недовольства граждан стало повышение цены на сжиженный газ, Смаилов ввел временное госрегулирование на его ценообразование с автогазозаправочных станций с установлением предельных цен от 50 до 70 тенге за литр в зависимости от региона. Позже госрегулирование продлили до января 2023 года. А еще позже в Казахстане приняли поправки, которые регламентируют госрегулирование цен на сжиженный газ.

Самый открытый премьер-министр

Алихан Смаилов был одним из самых открытых премьер-министров. Он первый, кто вышел на неофициальную пресс-конференцию к журналистам. Это случилось спустя 3,5 месяца в стенах КазГЮА. В том же году были выходы к прессе после выборов президента, депутатов Мажилиса, референдума. Также премьер-министр отвечал на вопросы журналистов в октябре 2022 года в Мажилисе, в ноябре – в Сенате, в апреле 2023 года – в стенах правительства, а также в октябре и ноябре, соответственно, были брифинги в Мажилисе и Сенате.

Ситуация в Украине и экономический шок в Казахстане

С момента назначения Алихана Смаилова на страну выпало немало испытаний. Одно из них – конфликт между Россией и Украиной, который не мог не отразиться на близлежащих странах. Во всем мире разорвались цепочки поставок, и во многом их пришлось налаживать заново. Страна, не успевшая оправиться от январский событий, вновь испытала шок, на этот раз – экономический. Все это сопровождалось высокой инфляцией, которая в феврале 2022 года перевалила за 21%.

Кроме того, руководству страны пришлось и приходится до сих пор балансировать на политической арене в вопросах сотрудничества с Россией, так как с этой страной Казахстан имеет самую протяженную сухопутную границу в мире. В то же время у Казахстана есть обязательства перед Европой – не поставлять санкционные товары в Россию.

Крупные пожары

Еще одним тяжелым испытанием для страны стали крупные пожары, уничтожившие большие площади лесных массивов в разных регионах страны. 2 сентября 2022 года в Костанайской области разгорелось несколько природных пожаров, площадь которых 4 сентября превысила 43 тысячи га. Общая площадь лесного хозяйства составляет 107 257 га. В результате пожаров пострадали 12 человек, один – погиб.

Крупнейший лесной пожар вспыхнул 8 июня 2023 года на территории природного резервата "Семей орманы". Он унес жизни 14 человек, которые пытались потушить огонь. Площадь выгоревшего участка составила 60 тысяч га. Еще на встрече с президентом страны, который приехал на место сразу после трагедии, родные погибших задавали вопросы, почему у лесников проблемы с запчастями и сломанная техника. Немало вопросов осталось и сейчас по обстоятельствам гибели их близких.

В июле 2023 года Смаилов подписал постановление, предусматривающее выделение дополнительных средств на спецодежду для работников лесных пожарных станций. Из правительственного резерва выделили 918 млн тенге на закупку противопожарной спецодежды работникам лесных пожарных станций, работающих в природоохранных учреждениях и лесничествах.

Аварии на ТЭЦ и повышение тарифов

Ряд аварий на ТЭЦ в 2022 и 2023 годах вскрыли большие проблемы в энергетической сфере страны. Одна из самых крупных аварий случилась в Экибастузе. Масштабное отключение подачи тепла и горячей воды в дома Экибастуза произошло ночью 27 ноября 2022 года. Премьер-министр прибыл в город 30 ноября. По его словам, к сложившейся ситуации привели высокая изношенность теплосетей, недостаток инвестиций на модернизацию, а также халатность со стороны руководства теплоцентрали.

Спустя несколько месяцев после этого в Казахстане заговорили о повышении тарифов по программе "Тариф в обмен на инвестиции". По словам премьер-министра, прибыль за счет повышения тарифа пойдет не в чей-то карман, "а будет направлена на модернизацию инфраструктуры".

Гибель шахтеров

Не менее травматичным для казахстанского общества стал ряд аварий на предприятии "АрселорМиттал Темиртау", где гибли рабочие. 3 ноября 2022 на шахте имени Ленина погибли пять человек при бурении газодренажных скважин. 10 июня 2022 года погибло четверо огнеупорщиков предприятия. 17 августа 2022 на шахте "Казахстанская" погибло еще пять человек. Это лишь часть аварий, произошедших на предприятии, где безопасности рабочих не уделяли должного внимания.

Но самая крупная трагедия за последние годы случилась в 2023 году – 28 октября на шахте Костенко погибли 46 шахтеров. Спустя три дня премьер-министр извинился перед семьями шахтеров за случившееся, отметив, что "правительство осознает свою ответственность за эти трагедии".

Спустя чуть больше месяца предприятие выкупили у иностранного инвестора Лакшми Миттала и передали его бизнесмену Андрею Лаврентьеву. При этом обязав его обеспечить безопасность рабочих на предприятии.

Также в январе 2024 года в Казахстане ввели специальную социальную выплату лицам, занятым во вредных условиях труда.

Таким образом, за сравнительно недолгий период пребывания Алихана Смаилова в должности премьер-министра было решено немало проблем и принято достаточное количество важных решений.