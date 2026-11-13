Без актеров и дублей: как создают ИИ-сериалы и почему они становятся популярными

Безусловно, в соцсетях вам уже попадались ИИ-сериалы с захватывающим сюжетом, яркими героями, идеальной картинкой. Стоит только посмотреть несколько эпизодов, как уже с нетерпением ждешь следующего выхода. Zakon.kz выяснил, как создаются мини-новеллы и почему на них можно подсесть.

Instagram заполонили AI-сериалы. Выбор богат: от интригующих историй любви до сцен с мистической атмосферой. "Осторожно, можно залипнуть", – предупреждают сами создатели, ведь короткие видео цепляют необычным визуалом. Хоть в нем нет реальной актерской игры, искусственный интеллект прекрасно доносит до зрителей задумку автора. Главное – правильно поставить ему задачу, отмечает 23-летняя Айдана Кусаинова. Она является репетитором в Усть-Каменогорске, занимается с детьми начальных классов. Изначально создание ИИ-контента было для нее хобби, которое выручало на занятиях, но со временем переросло в дополнительный источник дохода.

"Все началось с моей работы репетитором. Я заметила, что многим детям сложно дается пересказ рассказов. Тогда пришла идея попробовать оживлять истории с помощью искусственного интеллекта, чтобы деткам было интереснее их смотреть и легче запоминать содержание. Я также решила создавать видеоролики по историческим событиям, о которых мы раньше только читали или слышали. Хотелось, чтобы зрители могли не просто представить происходящее, а увидеть его своими глазами. Позже я заинтересовалась ИИ-сериалами и решила попробовать себя в этом направлении". Айдана Кусаинова

Фото: из личного архива Айданы Кусаиновой

Созданием ИИ-сериалов может заняться любой желающий, говорит собеседница. Для этого не обязательно учиться на режиссера или IT-специалиста, как требуется в работе с кино и видео. Достаточно разобраться в приложениях и изучить алгоритмы.

"Сначала я просто изучала разные приложения, экспериментировала с изображениями и видео. Постепенно мои ролики начали набирать просмотры, появилась аудитория, а хобби стало приносить дополнительный доход. Сейчас я также помогаю другим учителям создавать обучающие ИИ-видео и делюсь своим опытом". Айдана Кусаинова

Она поделилась, что создание ИИ-ролика начинается с идеи и сценария. Затем выбираются изображения персонажей, которые с помощью специальных приложений превращаются в видео. После этого добавляются движения, музыка и монтаж.

"Я работаю на обычном смартфоне. Приложений для создания ИИ-видео очень много, есть как платные, так и бесплатные. Сама я начинала с бесплатных приложений, поэтому для старта необязательно иметь дорогую технику". Айдана Кусаинова

Девушка создает ИИ-сериалы на русском языке. Это больше развлекательный формат, в котором она экспериментирует с сюжетами и персонажами. Один из ее сериалов набрал почти миллион просмотров. Причем его увидели не только казахстанцы, но и в других странах.

"На создание одной серии у меня уходит примерно два часа. Время может немного отличаться в зависимости от сложности сюжета и количества сцен. Полностью готовый сериал заранее я не создаю. Делаю одну серию, публикую ее, смотрю на реакцию зрителей и уже исходя от этого продумываю дальнейшие события. Мне интересно наблюдать за аудиторией и учитывать ее интерес, поэтому сюжет развивается постепенно. Что касается текста и диалогов, здесь мне тоже помогает ИИ. Я могу попросить его предложить идеи или варианты развития событий, но изначальную задумку всегда задаю сама. Объясняю, что хочу показать, какие события должны произойти, а ИИ предлагает разные варианты. Если мне что-то нравится, я могу это использовать и доработать. Если нет, то пишу диалоги и события своими словами. То есть ИИ для меня скорее помощник, а не автор всего сериала". Айдана Кусаинова

Например, ИИ-мультфильм Айданы Кусаиновой под названием "Невидимка" о девушке по имени Алия, которая сильно стесняется своей внешности и влюбляется в красивого коллегу Армана. Парень отвечает ей взаимностью, что удивило всех сотрудников, однако у него свои планы насчет служебного романа. Чем все завершится, автор сама пока еще точно не знает.

AI-креатор считает, что искусственный интеллект становится популярным благодаря своим возможностям. С его помощью можно визуализировать события прошлого, о которых мы раньше только слышали или читали. Также можно показывать реальные жизненные ситуации, придумывать разные сюжеты и создавать целые сериалы. То, что раньше было сложно представить, теперь можно воплотить в видео.

"У ИИ-контента в Казахстане большие перспективы. У нашей страны богатая история, культура и традиции, о которых можно рассказывать в интересном и современном формате. Я постепенно собираю свою аудиторию, а в дальнейшем хотела бы использовать эту возможность для создания большего количества видео о Казахстане, об исторических событиях, культуре, традициях и интересных историях. Хочется, чтобы мои видео были не только развлекательными, но и познавательными. Также я планирую продолжать помогать учителям осваивать искусственный интеллект и применять его в образовательном процессе". Айдана Кусаинова

Другая нейрокреатор – 32-летняя Алтынай Гаппанова из Актобе. Она учитель английского языка в школе-лицее №39, но в настоящее время находится в декретном отпуске, воспитывает двоих детей. В свободное время создает AI-сериалы на казахском языке. Причем экспериментирует, оживляя как мультяшные персонажи, так и в человеческом образе.

"Идея создавать ИИ-сериалы появилась совершенно случайно. В свободное время я часто смотрела Instagram и TikTok, где однажды заинтересовалась сериалами, созданными с помощью искусственного интеллекта. Тогда и подумала: "А почему бы мне самой не попробовать?". Начала изучать эту сферу, приобретать курсы, осваивать различные программы и экспериментировать. Постепенно обычное увлечение переросло в любимое дело. А теперь ИИ-сериалы, созданные мной, набирают большие просмотры". Алтынай Гаппанова

Молодая мама заметила, что люди все чаще предпочитают смотреть короткие видео на телефоне, а не долгие сериалы по телевизору. Такой формат привлекает необычной визуальной подачей, интересными сюжетами и желанием узнать продолжение истории. Автор создает свои видео на казахском языке и адаптирует их под наше население, делая для них историю понятной.

"В работе использую различные ИИ-инструменты, которые позволяют создавать изображения, другие – оживлять персонажей и превращать идеи в полноценные видеоролики. Я постоянно изучаю новые технологии и совершенствую свои навыки. Моя главная цель – создавать интересный и качественный ИИ-контент на казахском языке, сочетая современные технологии с нашей культурой и национальными ценностями. В своих сериалах затрагиваю темы семьи, любви, взаимоотношений и человеческих ценностей. Мне важно, чтобы зрители не просто смотрели видео, а сопереживали героям и находили в историях что-то близкое для себя". Алтынай Гаппанова

ИИ-сериал Алтынай Гаппановой под забавным казахским названием "Әйелімді ауыстырамын" переводится на русский язык буквально как обменяю свою жену. Так и происходит: мужчина приводит свою супругу на рынок, устав от ее неухоженного вида, он заявляет, что намерен поменять ее на красивую женщину. На сделку идет богатый молодой человек, который сразу с первых дней из неопрятной кухарки превращает в красотку. Чем завершится история – автор держит в секрете и просит следить за развитием на ее страничке.

Героиня поделилась, что для того, чтобы во всем разобраться, ей понадобилось время. Она все еще продолжает учиться, пробует новые инструменты. Однако считает, что освоить работу нейросети и научиться создавать такие видео может каждый, главное – желание и практика.

"Сначала я полностью продумываю сценарий, а потом постепенно создаю серии. Иногда даже меняю сюжет по просьбам зрителей. Если в комментариях предлагают интересные идеи, стараюсь их учитывать. Получается, зрители тоже немного участвуют в создании сериала. Сейчас у меня уже более 20 учеников, которые приобрели курс и сами создают видео. Но, честно говоря, я не делаю большой акцент на продаже курсов, в основном занимаюсь созданием видео на заказ". Алтынай Гаппанова

AI-креатор можно назвать новой, актуальной и востребованной профессией. Причем с удобным и гибким графиком работы, а также с полной свободой творчества. Ведь творить можно в любое время и месте, работать по пару часов в день или вовсе в год, все зависит от желания и возможностей.

"Зрители привязываются к виртуальным героям, пишут, что серия закончилась на самом интересном месте, и спрашивают, когда следующий выпуск. А еще это возможность обсудить сериал на одной площадке, ведь пользователи оставляют множество комментариев, вступают в диалоги, делятся мнением. Даже понимая, что такого персонажа не существует в жизни, люди сопереживают ему. Сильно огорчаются, если финал не соответствует их предпочтениям". Алтынай Гаппанова

Получается, один человек с ноутбуком или вовсе с телефоном вполне способен заменить целую съемочную группу: написать сценарий, сгенерировать внешность персонажей, анимировать сложные сцены, подготовить озвучку и собрать финальный видеоряд. Рабочий процесс можно организовать с минимальными затратами времени и бюджета. Временный тренд это или будущее кинематографа – покажет время.

Однако создатели подчеркивают, что у них пока нет цели конкурировать с кинопроизводством. По их мнению, настоящую актерскую игру и работы профессионалов все равно не обойти. Но зрителям не помешает после утомительного рабочего дня удобно расположиться в теплой кровати, погрузиться в виртуальный мир, от души посмеяться или даже пустить скупую слезу за просмотром.