Взрывы газа в Актобе и Актау: как обезопасить себя, и что планируют предпринять власти

Сегодня, 13 ноября 2026 года, взрывы прогремели сразу в двух городах – Актобе и Актау. Оба имели место в жилых многоквартирных домах, что уже само по себе вызывает вопросы касательно возможности использования там газовых баллонов. Zakon.kz. разбирался в ситуации.

Напомним, сегодня утром в Актобе произошел взрыв газа в кафе – расположенном на первом этаже пятиэтажки. Пострадали два человека. К счастью, обошлось без погибших.

Позже, по данным некоторых СМИ, история повторилась в Актау.

При этом 10 ноября о проблеме заявил премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов. По его словам, в прошлый отопительный сезон произошло семь случаев взрывов газовых баллонов.

"Основными причинами взрывов явились нарушения требований их безопасной эксплуатации. Порядка 350 тысяч потенциально опасных бытовых газовых баллонов эксплуатируются уже по 40-50 лет и требуют безотлагательной замены. Министерству промышленности поручалось решить вопрос производства. На данный момент такой завод запущен в Кокшетау. В перспективе планируется открыть подобные производства в Атырау и Алматы", – сказал Бектенов.

Он добавил, что до настоящего времени не урегулирован порядок изъятия и утилизации бытовых баллонов, и поручил Минэнерго в месячный срок выработать четкий механизм обновления, изъятия, а также контроля за обращением газовых баллонов во всех регионах.

Вместе с тем, судя по правилам эксплуатации, представленным МЧС, баллонов и вовсе не должно быть в многоквартирных домах.

Вчитываемся в рекомендации ведомства:

○ осуществляйте заправку баллонов только в специализированных пунктах. Запрещается заправка бытовых газовых баллонов на автозаправочных станциях;

○ не используйте газовые баллоны в жилых многоквартирных домах более двух этажей;

○ не допускайте нагрев корпуса баллона;

○ при появлении запаха газа в помещении следует перекрыть кран подачи газа, незамедлительно открыть окна и двери для проветривания помещения, не использовать открытый огонь, не включать электричество;

○ не оставляйте работающие газовые приборы без присмотра;

○ не допускайте самостоятельного использования газовых приборов детьми;

○ для проверки утечки газа используйте мыльный раствор.

И действительно, в статье 28 Закона "О газе и газоснабжении" четко указано: хранение и (или) использование сжиженного нефтяного газа в бытовых баллонах в жилых многоквартирных домах этажностью более двух этажей – запрещено.

Обратите внимание, не "нежелательно", не "давайте так не делать", а прямо "запрещено".

Вместе с тем, по данным все того же МЧС, в объектах общественного питания, в том числе расположенных в жилых зданиях, эксплуатация газового оборудования должна соответствовать требованиям законодательства в сфере газоснабжения и пожарной безопасности. Возможность применения газовых баллонов определяется с учетом назначения помещения, характеристик оборудования и установленных ограничений.

"В Казахстане законодательно установлены требования к реализации, заправке, техническому состоянию и безопасной эксплуатации бытовых газовых баллонов. Государственный контроль в сфере газоснабжения распределен между уполномоченными органами в соответствии с законодательством. Комитет промышленной безопасности МЧС РК осуществляет государственный контроль и надзор в области промышленной безопасности, в том числе в отношении соответствующих объектов систем газоснабжения в пределах своей компетенции. Контроль за безопасной эксплуатацией газового оборудования бытовых и коммунально-бытовых потребителей относится к компетенции местных исполнительных органов. МЧС Казахстана со своей стороны проводит профилактические мероприятия по предупреждению пожаров и чрезвычайных ситуаций, разъяснительную работу среди населения, а также обеспечивает реагирование на происшествия в пределах установленных полномочий. Ответственность за исправное состояние оборудования, его надлежащее содержание и соблюдение требований безопасности несут владельцы и эксплуатирующие организации. Операторы газонаполнительных объектов обязаны соблюдать требования безопасности при заправке и обращении с газовыми баллонами". МЧС РК

Меры безопасности от Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Прежде всего, ведомство рекомендует приобретать и заправлять бытовые газовые баллоны только через специализированные организации, работающие с соблюдением установленных требований.

При приобретении обращайте внимание на заводскую маркировку, дату изготовления, сведения о техническом освидетельствовании, исправность вентиля и состояние корпуса.

На баллоне не должно быть трещин, значительных вмятин, следов коррозии и других механических повреждений. Не допускается эксплуатация баллонов с неисправными вентилями и истекшим сроком технического освидетельствования.

При покупке заправленного баллона требуйте предусмотренный законодательством гарантийный талон качества.

Важно понимать, что отсутствие внешних повреждений не гарантирует безопасность. Техническая исправность баллона должна подтверждаться соответствующей проверкой специализированной организацией.

Строго соблюдайте требования безопасности при хранении и эксплуатации газовых баллонов.

Не допускайте их размещения в запрещенных местах, вблизи открытого огня, отопительных приборов и других источников нагрева.

Запрещается самостоятельно ремонтировать вентили и другие элементы оборудования, подвергать баллоны механическим воздействиям, проверять герметичность соединений открытым огнем.

Следите за исправностью соединительных шлангов, регуляторов давления и запорной арматуры, не оставляйте работающие газовые приборы без присмотра и не допускайте детей к самостоятельному обращению с оборудованием.

При появлении запаха газа необходимо незамедлительно прекратить эксплуатацию оборудования, по возможности безопасно перекрыть подачу газа, открыть окна и двери, покинуть помещение и предупредить окружающих. Категорически запрещается включать или выключать электроприборы, пользоваться открытым огнем и совершать действия, способные вызвать искрообразование. Находясь в безопасном месте, сообщите о происшествии в аварийную газовую службу по номеру 104 либо в экстренную службу 112.

Между тем усилить контроль за безопасным использованием газа поручено акиматам. Подробности – здесь.