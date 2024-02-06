Между жизнью и смертью: как в хосписах Абайской области ухаживают за неизлечимыми пациентами

Татьяне 52 года. Светловолосая, крепкая, еще недавно полная сил женщина перенесла геморрагический инсульт – на работе у нее резко подскочило давление и она упала в обморок, а затем впала в кому. Как живется в хосписах, о чем думают их пациенты в последние дни, узнал корреспондент Zakоn.kz.

В родном городе ее знают как талантливого повара: начальство ценит, клиенты ждут ее вкусные блюда. Но вот уже 10 месяцев она лежит почти обездвиженная – парализовало левую часть тела. В городском хосписе за ней ухаживают больше трех месяцев.

Фото: Zakon.kz/Альбина Халел

"Детям просто некогда выезжать, 100 км от места, где они живут, все-таки не наездишься. А у них работа, семьи, дела", – оправдала Татьяна своих детей, а потом заплакала.

Врачи говорят, что это от обиды. Два взрослых сына справляются о ее здоровье не часто, навещают еще реже. Семьей ей стал персонал хосписа. И таких случаев здесь немало.

Паллиативную помощь в Абайской области оказывают шесть медицинских организаций. Каждый год в них умирает больше сотни людей. Хосписы для них превращаются в "дома престарелых".

Когда много – это мало

Паллиативная помощь – это уход за неизлечимыми пациентами, когда медицина становится бессильна. Это облегчение физических, психических и духовных страданий, возможность покинуть мир без боли и тревог.

В соответствии с расчетами Всемирной организации здравоохранения на каждые 10 тыс. человек достаточно одной койки. Показатель "оборот койки" выражается средним числом больных, пользованных на каждой больничной койке в течение года. По данным Казахстанской ассоциации паллиативной помощи, в нашей стране насчитывается 2109 таких мест. То есть это больше, чем по эталону ВОЗ, на 109 коек. Но меньше, чем требуется на самом деле.

На Абайскую область, где проживает 610 тысяч человек, устроено 104 койко-места. По стандартам ВОЗ, это в полтора раза больше нормы. Но 96 из 104 коек для паллиативных пациентов базируется в Семее.

Кроме двух хосписов вместимостью 30 и 55 человек, в городе есть еще онкологический центр, где ухаживают за пациентами с раковыми заболеваниями в терминальной стадии. Для этого в центре выделено 10 мест. Детский паллиатив располагает двумя – на базе университетского госпиталя. Две мобильные бригады оказывают бесплатную помощь на дому.

Но в Абайскую область, кроме самого Семея, входят еще 8 районов и два города, а это еще 300 тысяч человек. Так вот на периферию приходится всего восемь коек: три – в Жарминском районе и пять – в г. Курчатов.

Фото: Zakon.kz/Альбина Халел

Поживем еще?

Валерий Петенко – старожил хосписа. В анамнезе – четвертая стадия рака. Единственная дочь живет в Германии, а жена страдает болезнью сердца, ей не по силам ухаживать за супругом. После облучения у него отказывают то руки, то ноги. Поэтому четвертый год Валерий Семенович практически живет среди медперсонала и пациентов хосписа, лишь изредка уходя в "самоволку" домой.

Дедушка уловил момент и попросил корреспондента "записать в блокнот", что за ним хорошо ухаживают, а еще пожелал всем крепкого здоровья.

"Хочу сказать всем, кто прочитает вашу газету (так он назвал портал Zakon.kz. – Прим. ред.), чтобы берегли здоровье смолоду. Это самое важное, что дается нам с жизнью", – сказал Валерий Семенович.

Фото: Zakon.kz/Альбина Халел

С Валерием Петенко солидарны и все постояльцы хосписа.

"Здоровье для нас – это утраченное сокровище, берегите его. Живите полной жизнью, живите для себя, исполняйте мечты и ничего не бойтесь", – так выглядит тот самый концентрат ценностей этих людей на грани жизни и смерти.

"Ирландский хоспис", как называют его в Семее, построили в 2017 году на деньги заграничного благотворительного фонда "Дело большее, чем Чернобыль". Этот подарок обошелся сочувствующим ирландцам в 200 тыс. долларов.

Здесь принимают пациентов с онкозаболеваниями, которым медицина помочь уже бессильна. В пяти палатах с ними соседствуют постояльцы с последствиями инсультов. Одни передвигаются сами, другие – на коляске, третьи лежат неподвижно.

Летом 2023 года здание перешло на баланс высшего медицинского колледжа им. Д. Калматаева и стало практической базой для студентов. Персонал этим гордится, говорит, что учащиеся осваивают первую ступень сестринского ухода – заботу о пациенте.

Но вот некоторые специалисты паллиативной помощи рассмотрели в этом присоединении оттенок цинизма. Мол, некорректно делать из хосписа с умирающими пациентами учебный полигон для студентов. Впрочем, самим пациентам, судя по опросу, это ничуть не мешает.

Фото: Zakon.kz/Альбина Халел

В прошлом году здесь умерли 60 человек. Тем не менее, многие пациенты приезжают в хоспис с верой в чудо. А самый популярный вопрос при поступлении – "Поживем еще?". Здесь смерть живет по соседству с надеждой.

"Мы помогаем людям уйти в последний путь без боли. В терминальной стадии пациенты мучаются кожными расстройствами, страдают от диареи, судорог, одышки. Все эти осложнения мы медикаментозно блокируем. Правильные уход и кормление способны улучшить последние дни пациента, и мы продлеваем их, насколько можем", – рассказала медицинская сестра Альфия Шарафутдинова.

Раньше в хосписе стоял тяжелый смрад от простыней, в которые впиталась моча вперемешку с другими человеческими биоматериалами.

"Это один из оттенков запаха смерти", – подключают черный юмор пациенты.

Но после передачи учреждения на баланс колледжа руководство отстранило подрядчика, который небрежно относился к обязанностям по стирке постельного белья. Теперь здесь есть своя прачечная.

Фото: Zakon.kz/Альбина Халел

"Хоспис перешел на баланс колледжа с финансовым долгом, мы закрыли его. Усилили фундамент, чтобы талая вода не просачивалась на нулевой этаж. В планах – построить гараж для машины скорой помощи и лабораторию для изготовления медпрепаратов. В нашем хосписе работают 12 медсестер, 7 санитарок и 4 врача. Студенты оказывают хорошую помощь в уходе за пациентами, параллельно осваивая главные и первые принципы сестринского ухода", – описал положение дел в хосписе руководитель высшего медицинского колледжа имени Д. Калматаева Саят Танатаров.

Куда уходит старость?

В Семее есть еще одно аналогичное учреждение – это частная больница сестринского ухода и паллиативной помощи. В течение 25 лет, начиная с 1993 года, она работала по линии Общества Красного полумесяца РК и являлась единственным хосписом в области. Располагалась в здании бывшего детского сада барачного типа 1953 года постройки. В лучшие годы стационар вмещал до 40 пациентов, но часто был перенаселен.

В 2018 году, когда в Казахстане официально объединили паллиативную помощь и сестринский уход в одну систему, руководство решило построить новую больницу на частные средства. В 2023 году открылся современный оборудованный хоспис на 63 койко-места.

Фото: Zakon.kz/Альбина Халел

Государство размещает здесь госзаказ на 55 человек. Если учесть, что большинство хосписов в стране переоборудовано из неприспособленных помещений, то частное учреждение заметно подняло уровень оказания паллиативной помощи в отдельно взятом городе.

Если "ирландский хоспис" принимает в основном пациентов на последней стадии онкозаболеваний и с последствиями инсульта, то в частную больницу направляют всех остальных – с диагнозами ВИЧ и СПИД, а также с заболеваниями нервной системы.

Фото: Zakon.kz/Альбина Халел

В рамках ГОБМП в больницу привозят пожилых и одиноких пациентов после серьезных операций, за которыми дома некому ухаживать.

"Среди них пациенты с обострениями болезней сердца и кровообращения, инсультов, после ампутации конечностей в результате ожогов и обморожений. Больше половины – это лежачие пациенты. 80% – с последствиями деменции и болезни Альцгеймера. Всем им требуется постоянный уход в течение трех-шести месяцев после травм. Здесь их ставят на ноги, некоторым помогают оформить первые в их жизни документы и даже пенсию, а кого-то удается определить в дома престарелых", – рассказал руководитель больницы сестринского ухода и паллиативной помощи Рустэмбек Апсаликов.

Фото: Zakon.kz/Альбина Халел

Главный ресурс хосписов – средний и младший медицинский персонал. Первичная помощь пациентам заключается в уходе – помыть, побрить, накормить, поменять подгузник, перевернуть, чтобы не образовались пролежни, а еще поговорить и выслушать. Пациентам на пороге смерти не нужны высокие технологии и дорогостоящее оборудование. Главное – комфорт, тепло и уход.

Фото: Zakon.kz/Альбина Халел

Средний возраст пациентов этой больницы – 50–60 лет. Самому молодому на сегодня – 34 года, и это женщина. У Жени отказали ноги после истощения и алкогольной интоксикации, а пролежни едва не погубили ее.

Самая старшая пациентка недавно отметила 99-летие. У долгожительницы Антонины Федоровны прогрессирующая деменция.

Фото: Zakon.kz/Альбина Халел

Через стенку, в мужской палате, постоянный пациент из Бородулихинского района, также с последствиями частого употребления спиртных напитков. Речь замедленная, в прошлом году расстался с левой ногой. Скоро его отправят домой, но он уверен, что все равно вернется сюда зимой.

Фото: Zakon.kz/Альбина Халел

У окна лежит исхудавшая после удаления доброкачественной опухоли пожилая пациентка. От черепной коробки, в которой теперь регулярно собирается жидкость, осталось чуть больше половины, с правой стороны теперь вмятина размером с кулак. Сотрудники кормят ее через зонд, спасают от судорог, ведут противоболевую терапию.

Все пациенты – сложные. За ними ухаживает опытный персонал, молодых сотрудников здесь не встретишь.

"Когда приходит молодежь и видит, с кем и с чем ей предстоит работать, то почти сразу уходит. Наш коллектив состоит из людей опытных, с жизненным багажом, которые способны и сочувствие проявить, и выслушать, и пациента на себе вынести. Рады бы молодежь принять – да не идут", – говорит главная медицинская сестра больницы Гулира Такиева.

Многие люди, получившие медпомощь в больницах после инсультов, инфарктов, ампутаций, отправляются в хосписы для получения сестринского ухода. Здесь их выхаживают, учат ходить, есть, обслуживать себя, управляться с инвалидной коляской. Но не все пациенты могут встать на ноги и продолжить прежнюю жизнь. Некоторые из них так и остаются лежачими, кто-то слаб и одинок, и не готов жить самостоятельно. Попросить их покинуть государственное койко-место – обречь на верную смерть.

Фото: Zakon.kz/Альбина Халел

В дальнейшем таких пациентов определяют в дома-интернаты по профилю или в дома престарелых. В интервью с корреспондентом Zakon.kz врачи предложили создать в Казахстане специальное учреждение – некий перевалочный пункт между двумя системами – паллиативной и социальной.

Здесь одинокие и немощные граждане могли бы находиться на время оформления документов и пособий, пережидать суровые зимы в отсутствие помощников.

Цена последнего ухода

Паллиативную медицинскую помощь в Казахстане осуществляют 12 хосписов, 14 паллиативных отделений при онкоцентрах, 30 палат в многопрофильных больницах и единичные койки в районных и городских больницах. Всего 2109 паллиативных койко-мест. Все они финансируются из Фонда соцмедстрахования.

Фото: Zakon.kz/Альбина Халел

Тариф на оказание паллиативной помощи по Казахстану в 2024 году – около 13 300 тенге в сутки на пациента. Это один из самых низких медицинских тарифов по Казахстану.

Денег так мало, что хосписам приходится экономить, а часть финансовой нагрузки ложится на родных. Поэтому нужно очень постараться, чтобы обеспечить уходящих из жизни и тяжелобольных необходимыми благами.

"Качество помощи при такой низкой оплате выдержать сложно. Деньги уйдут на оплату труда, коммунальных услуг, закуп питания и так далее. Цены на все постоянно растут. Президент сказал, что нужно увеличить зарплату врачам на 20%. И все это нужно вместить в тариф. А если нужно заменить постельное белье, закупить подгузники, кислородные концентраторы, сделать ремонт – на это уже денег не хватает. Я считаю, что это вопрос правильного распределения средств", – выразила свое мнение руководитель Казахстанской ассоциации паллиативной помощи Гульнара Кунирова.

По расчетам Казахстанской ассоциации паллиативной помощи, разумный тариф должен составлять 20 тыс. тенге на пациента в сутки, в Семее же озвучили скромные 15 тыс. тенге.