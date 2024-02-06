Кто за годы независимости был премьер-министром Казахстана, и какова их судьба

Действующий глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев является старожилом казахстанской политики. В 1992 году он был назначен заместителем министра иностранных дел РК. В 1993 году стал первым заместителем министра иностранных дел РК. В 1994 году назначен министром иностранных дел РК. В марте 1999 года стал заместителем премьер-министра РК. И уже в октябре 1999 года был назначен Премьер-Министром РК. Но занимал пост главы правительства чуть больше двух лет. В январе 2002 года стал Государственным секретарем – министром иностранных дел РК. С 2003 по 2007 год – министр иностранных дел РК. На этом посту принял активное участие в глобальном процессе нераспространения ядерного оружия.



В январе 2007 года избран председателем Сената Парламента Республики Казахстан. В 2008 году в качестве спикера верхней палаты казахстанского парламента был избран вице-президентом Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

9 июня 2019 года одержал победу на внеочередных президентских выборах, набрав 70,96 % и был избран президентом Республики Казахстан. 12 июня 2019 года в соответствии со статьей 42 Конституции РК принес присягу и официально вступил в должность главы государства.

20 ноября 2022 года одержал победу на внеочередных президентских выборах, набрав 81,31% голосов. 26 ноября 2022 года состоялась церемония инаугурации президента Республики Казахстан.

Имангали Тасмагамбетов Имангали Тасмагамбетова, ныне возглавляющего пост Генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности, тоже считают тяжеловесом казахстанской политики. Его карьерная лестница всегда шла вверх. В 1993 году был назначен помощником президента РК. В последующем занимал должности заместителя премьер-министра Республики Казахстан, министра образования и культуры Республики Казахстан, заместителя руководителя Администрации президента Республики Казахстан, акима Атырауской области.

На посту главы правительства РК он проработал полтора года – с января 2002 по июнь 2003 года. И сразу же был переведен на должность Государственного секретаря РК (июнь 2003г. – март 2004 г.), а затем возглавил Администрацию президента РК (март 2004 г. – декабрь 2004 г.). Затем в разные годы был акимом Алматы, Астаны, министром обороны РК, чрезвычайным и полномочным послом РК в РФ.

Даниал Ахметов Даниала Ахметова называют "крепким хозяйственником" и "вечным акимом". За всю свою карьеру в политике на должность акима он назначался несколько раз – в 1997 г. (СКО), 2001 г. (Павлодарская область), 2014 г. (ВКО) и затем переизбирался в этой должности в 2017, 2019 и 2022 годах. Впрочем, за эти годы сразу после работы акимом в Павлодарской области он успел побывать и премьер-министром РК – 2003-2007 гг. Однако после четырех лет на службе он сам подал заявление об отставке с поста главы правительства.

Позже занимал должность министра обороны, члена Коллегии по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии, но затем вновь возвращался на пост акима.

Карим Масимов Биография Карима Масимова изобилует высокими должностями, которые он занимал в течение всей свой политической карьеры. Он неоднократно занимал должности заместителя премьер-министра РК, был министром транспорта и коммуникаций РК и помощником президента РК, работал и в банковской сфере.

Пост главы правительства он занимал дважды. 10 января 2007 года указом президента Казахстана был назначен премьер-министром РК, придя на смену Даниалу Ахметову. 2 апреля 2014 года Карим Масимов второй раз был назначен премьер-министром РК, сменив на этом посту Серика Ахметова. В общей сложности в кресле премьера Каримов сидел 7 лет.

Также неоднократно Карим Масимов назначался на должность председателя Комитета национальной безопасности Казахстана. Отправлен в отставку 5 января 2022 года на фоне массовых беспорядков в республике. 6 января 2022 года Карим Масимов был задержан спецслужбами Казахстана по подозрению в государственной измене (ст. 175 ч. 1 УК Казахстана). 24 апреля 2023 года Специализированный межрайонный суд по уголовным делам г. Астаны признал Карима Масимова виновным в государственной измене, насильственном захвате власти, превышении должностных полномочий и приговорил его к 18 годам лишения свободы с конфискацией имущества и пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.

Серик Ахметов Серик Ахметов так же, как и Имангали Тасмагамбетов, пришел в большую политику через комсомольские организации. В разные годы бал акимом – вначале г. Темиртау (2001-2003 гг.), затем Карагандинской области (2009-2012 гг.). Именно с этого поста он был переведен на должность заместителя главы правительства, где проработал около 9 месяцев, а затем возглавил Кабинет министров. Спустя два года освобожден от этой должности и возглавил Министерство обороны РК (2014 г.). В 2015 году был осужден за коррупцию, но сейчас находится на свободе.

В настоящее время, по неофициальной информации, он находится на пенсии и живет в Караганде.

Бакытжан Сагинтаев Так же, как и некоторые другие главы правительства до него, Бакытжан Сагинтаев имеет богатый опыт государственной и международной деятельности.

В разное время работал на посту акимов (2008 г. – акимом Павлодарской области, 2019 г. – акимом г. Алматы), занимал должности заместителя председателя Агентства Республики Казахстан по поддержке малого бизнеса, заместителя председателя Агентства по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и поддержке малого бизнеса. Был первым заместителем председателя Агентства РК по регулированию естественных монополий и защите конкуренции, а затем в течение трех лет возглавлял данное ведомство. Руководил Канцелярией премьер-министра Карима Масимова. В 2015 году был избран председателем Совета директоров АО "НАК "Казатомпром", а год спустя был назначен временно исполняющим обязанности премьер-министра Казахстана.

9 сентября 2016 года стал новым премьер-министром страны. 21 февраля 2019-го правительство Сагинтаева было отправлено в отставку. Временное исполнение обязанностей премьера было поручено первому заместителю главы правительства Казахстана Аскару Мамину.

Сам Бакытжан Сагинтаев не ушел в тень, а стал государственным секретарем Республики Казахстан (2019 г.). После чего вновь возглавил Администрацию президента РК.

1 июня 2022 года решением Высшего Евразийского экономического совета назначен министром по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии от Республики Казахстан. 25 декабря 2023-го решением глав государств ЕЭС кандидатура Бакытжана Сагинтаева была утверждена на пост председателя коллегии Евразийской экономической комиссии на четырехлетний срок.

Аскар Мамин До пика своей карьерной лестницы – должности премьер-министра РК – Аскар Мамин прошел довольно долго. Свою политическую карьеру он начала в 1996 году, став первым заместителем акима г. Акмола (ныне Астана). Был вице-министром, а затем и министром транспорта и коммуникаций РК. Долгое время занимал должность президента "Национальной компании "Казахстан темир жолы" (2008-2016 гг.). Затем был переведен на должность первого заместителя главы правительства РК, а 21-25 февраля 2019 года был назначен исполняющим обязанности премьер-министра РК.

С 25 февраля 2019-го по 5 января 2022 года Аскар Мамин занимал должность премьер-министра Казахстана. Но на фоне охвативших страну протестов правительство Мамино было отправлено в отставку.

Впрочем, он остался в качестве президента Федерации хоккея РК. И в апреле 2023 года принял участие в церемонии закрытия чемпионата Казахстана по хоккею в Ташкенте.

Алихан Смаилов Алихану Смаилову пришлось возглавить правительство также в не самое простое время. После "Кантара", громких скандалов с предыдущими премьерами ему пришлось решать непростые задачи восстановления Казахстана.

Так же как и предыдущие главы правительства РК, он пришел в кресло главы Кабмина с должности вице-премьера в правительстве своего предшественника – Аскара Мамина, и имея за плечами серьезный опыт управленца.

Дважды он возглавлял Агентство РК по статистике, был председателем Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК, помощником президента РК и министром финансов РК.

11 января 2022 года Указом президента РК назначен на должность премьер-министра РК. 30 марта 2023 года Указом президента РК переназначен на должность премьер-министра РК. 5 февраля 2024 года подал в отставку с должности главы правительства РК. Фото: Zakon.kz