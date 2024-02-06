Кто за годы независимости был премьер-министром Казахстана, и какова их судьба
Фото: Zakon.kz
Начиная с момента обретения независимости до нового назначения главой Кабмина Олжаса Бектенова в Казахстане было 11 премьер-министров. Кто из казахстанских политиков занимал этот пост, начиная с 1991 года, куда они были перемещены по карьерной лестнице и где сегодня – в материале Zakon.kz.
В истории независимого Казахстана многие премьер-министры приходили возглавлять правительство страны в периоды тяжелейших кризисов. Некоторые из них возвращались возглавлять правительство в разное время в качестве кризис-менеджеров. И, тем не менее, можно сказать, что они справлялись с возложенными на них задачами.
Сергей Терещенко
Сергей Терещенко – казахстанский, советский государственный и политический деятель, предприниматель. 14-й глава правительства Казахской ССР (1991) и первый премьер-министр Республики Казахстана (1991–1994).
Он вспоминал, что когда пришел на эту должность, сложность заключалась в том, что Казахстан стал независимым государством в условиях экономической катастрофы, и все экономические проблемы легли на Кабинет министров. На должность премьер-министра РК Сергей Терещенко перешел, будучи премьер-министром Казахской ССР.
"Советский Союз был на грани развала – денег в бюджете катастрофически не хватало, экономика испытывала жесточайший кризис, рвались союзные связи. Инфляция была 2400%, 2600%…", – вспоминал политик.
С октября 1994 года и до конца жизни Сергей Терещенко был председателем правления Международного фонда "Интеграция", который занимался научно-практическим содействием геоинтегративным процессам и равноправному вхождению Казахстана в единое экономическое, политическое и культурное пространство современного мира.
Позже он занимал должности заместителя председателя Ассамблеи народа Казахстана, президента Ассоциации участников страхового рынка Казахстана, владел долями в крупных предприятиях и вошел в список 50 самых влиятельных бизнесменов Казахстана по версии Forbes Kazakhstan, 2020 г.
10 февраля 2023 года первый премьер-министр Казахстана ушел из жизни. 2 февраля в Алматы в честь Сергея Терещенко, государственного и общественного деятеля, ключевой фигуры в становлении независимости Казахстана, была установлена мемориальная доска.
Акежан Кажегельдин
Акежан Кажегельдин тоже пришел на пост главы Кабинета министров с поста первого заместителя премьер-министра РК, который он занимал с декабря 1993 года по октябрь 1994 года. До своего назначения он приобрел опыт руководителя, будучи директором Семипалатинского комбината промышленной обработки строительно-декоративного облицовочного камня (1989-1992 гг.); генеральным директором ФПГ "Семей" (1990-1992 гг.). Работал он и на административной должности, будучи заместителем председателя Семипалатинского областного исполкома, а затем главой областной администрации (1991- 1993 гг.).
В то время, когда Кажегельдин стал первым заместителем премьер-министра Республики Казахстан, только-только был запущен в оборот тенге. Перед правительством стояла задача поднять экономику страны, обеспечить население работой, получить валютные поступления в бюджет государства. В этот же период происходит приватизация крупных гособъектов, за бесценок распродаются ключевые предприятия горнодобывающей отрасли, Экибастузской ГРЭС-1 и др.
Сразу после поста премьер-министра он стал внештатным советником президента РК (с марта по октябрь 1998 г.) и выдвинул свою кандидатуру на очередные президентские выборы, но осенью 1998 года политика обвинили в мелком административном правонарушении, что автоматически исключило его из числа кандидатов. Бывший премьер покинул Родину, где на него завели уголовное дело и объявили в международный розыск.
Чуть позже, будучи за пределами Казахстана, развив оппозиционную деятельность, он создал Республиканскую народную партию (РНПК), которая так и не была официально зарегистрирована, а к 2001 году ее политическая деятельность сошла на нет. В 2001-м суд признал Кажегельдина виновным в коррупции, уклонении от уплаты налогов, незаконном владении оружием и заочно приговорил оппозиционного деятеля к 10 годам тюрьмы с конфискацией имущества.
До сих пор бывший казахстанский премьер живет за рубежом и активно комментирует происходящие в стране и в мире события зарубежным СМИ.
Нурлан Балгимбаев
Нурлан Балгимбаев так же, как и Терещенко, входит в список 50 самых влиятельных бизнесменов Казахстана (2015 г.). В должности премьера он пробыл два года (октябрь 1997 г. – октябрь 1999 г.). Но пик его карьеры пришелся на громкий скандал с "Казахгейтом", в рамках которого ряд высокопоставленных чиновников Казахстана обвинялись в коррупции. Скандальное предприятие было закрыто лишь в 2010 году, завершившись осуждением в США американского посредника Джеймса Гиффена.
На пост главы правительства Балгимбаев пришел, уже имея за плечами серьезный опыт руководителя. С октября 1994 года по март 1997 года он возглавлял Министерство нефтяной и газовой промышленности РК. В марте 1997 года стал президентом Национальной нефтегазовой компании "Казахойл". Эту компанию он вновь возглавил после поста главы Кабмина РК (с октября 1999-го по февраль 2002 года).
В 2015 году в родном Атырау политик ушел из жизни в возрасте 68 лет, в результате тяжелой болезни.
Касым-Жомарт Токаев
Действующий глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев является старожилом казахстанской политики. В 1992 году он был назначен заместителем министра иностранных дел РК. В 1993 году стал первым заместителем министра иностранных дел РК. В 1994 году назначен министром иностранных дел РК. В марте 1999 года стал заместителем премьер-министра РК. И уже в октябре 1999 года был назначен Премьер-Министром РК. Но занимал пост главы правительства чуть больше двух лет. В январе 2002 года стал Государственным секретарем – министром иностранных дел РК. С 2003 по 2007 год – министр иностранных дел РК. На этом посту принял активное участие в глобальном процессе нераспространения ядерного оружия.
В январе 2007 года избран председателем Сената Парламента Республики Казахстан. В 2008 году в качестве спикера верхней палаты казахстанского парламента был избран вице-президентом Парламентской ассамблеи ОБСЕ.
9 июня 2019 года одержал победу на внеочередных президентских выборах, набрав 70,96 % и был избран президентом Республики Казахстан. 12 июня 2019 года в соответствии со статьей 42 Конституции РК принес присягу и официально вступил в должность главы государства.
20 ноября 2022 года одержал победу на внеочередных президентских выборах, набрав 81,31% голосов. 26 ноября 2022 года состоялась церемония инаугурации президента Республики Казахстан.
Имангали Тасмагамбетов
Имангали Тасмагамбетова, ныне возглавляющего пост Генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности, тоже считают тяжеловесом казахстанской политики. Его карьерная лестница всегда шла вверх. В 1993 году был назначен помощником президента РК. В последующем занимал должности заместителя премьер-министра Республики Казахстан, министра образования и культуры Республики Казахстан, заместителя руководителя Администрации президента Республики Казахстан, акима Атырауской области.
На посту главы правительства РК он проработал полтора года – с января 2002 по июнь 2003 года. И сразу же был переведен на должность Государственного секретаря РК (июнь 2003г. – март 2004 г.), а затем возглавил Администрацию президента РК (март 2004 г. – декабрь 2004 г.). Затем в разные годы был акимом Алматы, Астаны, министром обороны РК, чрезвычайным и полномочным послом РК в РФ.
Даниал Ахметов
Даниала Ахметова называют "крепким хозяйственником" и "вечным акимом". За всю свою карьеру в политике на должность акима он назначался несколько раз – в 1997 г. (СКО), 2001 г. (Павлодарская область), 2014 г. (ВКО) и затем переизбирался в этой должности в 2017, 2019 и 2022 годах. Впрочем, за эти годы сразу после работы акимом в Павлодарской области он успел побывать и премьер-министром РК – 2003-2007 гг. Однако после четырех лет на службе он сам подал заявление об отставке с поста главы правительства.
Позже занимал должность министра обороны, члена Коллегии по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии, но затем вновь возвращался на пост акима.
Карим Масимов
Биография Карима Масимова изобилует высокими должностями, которые он занимал в течение всей свой политической карьеры. Он неоднократно занимал должности заместителя премьер-министра РК, был министром транспорта и коммуникаций РК и помощником президента РК, работал и в банковской сфере.
Пост главы правительства он занимал дважды. 10 января 2007 года указом президента Казахстана был назначен премьер-министром РК, придя на смену Даниалу Ахметову. 2 апреля 2014 года Карим Масимов второй раз был назначен премьер-министром РК, сменив на этом посту Серика Ахметова. В общей сложности в кресле премьера Каримов сидел 7 лет.
Также неоднократно Карим Масимов назначался на должность председателя Комитета национальной безопасности Казахстана. Отправлен в отставку 5 января 2022 года на фоне массовых беспорядков в республике. 6 января 2022 года Карим Масимов был задержан спецслужбами Казахстана по подозрению в государственной измене (ст. 175 ч. 1 УК Казахстана). 24 апреля 2023 года Специализированный межрайонный суд по уголовным делам г. Астаны признал Карима Масимова виновным в государственной измене, насильственном захвате власти, превышении должностных полномочий и приговорил его к 18 годам лишения свободы с конфискацией имущества и пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.
Серик Ахметов
Серик Ахметов так же, как и Имангали Тасмагамбетов, пришел в большую политику через комсомольские организации. В разные годы бал акимом – вначале г. Темиртау (2001-2003 гг.), затем Карагандинской области (2009-2012 гг.). Именно с этого поста он был переведен на должность заместителя главы правительства, где проработал около 9 месяцев, а затем возглавил Кабинет министров. Спустя два года освобожден от этой должности и возглавил Министерство обороны РК (2014 г.). В 2015 году был осужден за коррупцию, но сейчас находится на свободе.
В настоящее время, по неофициальной информации, он находится на пенсии и живет в Караганде.
Бакытжан Сагинтаев
Так же, как и некоторые другие главы правительства до него, Бакытжан Сагинтаев имеет богатый опыт государственной и международной деятельности.
В разное время работал на посту акимов (2008 г. – акимом Павлодарской области, 2019 г. – акимом г. Алматы), занимал должности заместителя председателя Агентства Республики Казахстан по поддержке малого бизнеса, заместителя председателя Агентства по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и поддержке малого бизнеса. Был первым заместителем председателя Агентства РК по регулированию естественных монополий и защите конкуренции, а затем в течение трех лет возглавлял данное ведомство. Руководил Канцелярией премьер-министра Карима Масимова. В 2015 году был избран председателем Совета директоров АО "НАК "Казатомпром", а год спустя был назначен временно исполняющим обязанности премьер-министра Казахстана.
9 сентября 2016 года стал новым премьер-министром страны. 21 февраля 2019-го правительство Сагинтаева было отправлено в отставку. Временное исполнение обязанностей премьера было поручено первому заместителю главы правительства Казахстана Аскару Мамину.
Сам Бакытжан Сагинтаев не ушел в тень, а стал государственным секретарем Республики Казахстан (2019 г.). После чего вновь возглавил Администрацию президента РК.
1 июня 2022 года решением Высшего Евразийского экономического совета назначен министром по экономике и финансовой политике Евразийской экономической комиссии от Республики Казахстан. 25 декабря 2023-го решением глав государств ЕЭС кандидатура Бакытжана Сагинтаева была утверждена на пост председателя коллегии Евразийской экономической комиссии на четырехлетний срок.
Аскар Мамин
До пика своей карьерной лестницы – должности премьер-министра РК – Аскар Мамин прошел довольно долго. Свою политическую карьеру он начала в 1996 году, став первым заместителем акима г. Акмола (ныне Астана). Был вице-министром, а затем и министром транспорта и коммуникаций РК. Долгое время занимал должность президента "Национальной компании "Казахстан темир жолы" (2008-2016 гг.). Затем был переведен на должность первого заместителя главы правительства РК, а 21-25 февраля 2019 года был назначен исполняющим обязанности премьер-министра РК.
С 25 февраля 2019-го по 5 января 2022 года Аскар Мамин занимал должность премьер-министра Казахстана. Но на фоне охвативших страну протестов правительство Мамино было отправлено в отставку.
Впрочем, он остался в качестве президента Федерации хоккея РК. И в апреле 2023 года принял участие в церемонии закрытия чемпионата Казахстана по хоккею в Ташкенте.
Алихан Смаилов
Алихану Смаилову пришлось возглавить правительство также в не самое простое время. После "Кантара", громких скандалов с предыдущими премьерами ему пришлось решать непростые задачи восстановления Казахстана.
Так же как и предыдущие главы правительства РК, он пришел в кресло главы Кабмина с должности вице-премьера в правительстве своего предшественника – Аскара Мамина, и имея за плечами серьезный опыт управленца.
Дважды он возглавлял Агентство РК по статистике, был председателем Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК, помощником президента РК и министром финансов РК.
11 января 2022 года Указом президента РК назначен на должность премьер-министра РК.
30 марта 2023 года Указом президента РК переназначен на должность премьер-министра РК.
5 февраля 2024 года подал в отставку с должности главы правительства РК.
Фото: Zakon.kz
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