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Бывший кандидат в президенты Казахстана высказался о новом премьер-министре

Бывший кандидат в президенты Казахстана высказался о новом премьер-министре Фото: Facebook/Amirzhan Kossan
Экс-кандидат в президенты на выборах 2019 года Амиржан Косанов прокомментировал назначение Олжаса Бектенова на пост премьер-министра Казахстана, сообщает Zakon.kz.

По словам Косанова, новому премьеру придется плотно заняться экономикой страны.

"Ему нужно будет расширить свое поле деятельности, сосредоточившись именно на решении экономических проблем. Тем более что многие важные экономические решения требуют политической воли", – сказал бывший кандидат в президенты корреспонденту URA.RU.

Отвечая на вопрос о перспективах взаимоотношений с Россией, Косанов высказал уверенность в том, что новый премьер-министр будет поддерживать сложившиеся отношения. 


"Что касается его отношения к России, то тот факт, что первый телефонный разговор состоялся с премьер-министром РФ Мишустиным, говорит сам за себя и о многом. Являясь историческими соседями, Казахстан и Россия просто обречены жить дружно", – заявил Амиржан Косанов.

Политолог, директор Общественного фонда "Кемел арна" Замир Каражанов считает, что Бектенов будет курировать работу по совместным c РФ проектам, в том числе, строительство ТЭЦ в трех городах страны. 

Политолог также уверен, что новый премьер-министр будет заниматься вопросами борьбы с коррупцией.

"Назначение такого человека было ответом на ожидания общества. Он в прошлом возглавлял Агентство по противодействию коррупции. Эту работу он тоже будет курировать на своем новом посту. Тем более что у нас за два последние года действительно проводилась работа, по статье о коррупции было много задержаний, даже среди высокопоставленных граждан", – подчеркнул Каражанов.

Новым премьер-министром Казахстана 6 февраля назначили Олжаса Бектенова. Он заявил, что основной задачей властей станет поддержка бизнеса. 

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