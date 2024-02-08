Дойдет ли море до Аральска: что для этого делают

Казахстан принял председательство в Международном фонде спасения Арала. За это время ему предстоит большая работа со своими партнерами – ООН, ШОС, европейскими и азиатскими экологическими объединениями. Какие проекты будут в приоритете, и что ожидает жителей Приаралья, выяснил Zakon.kz.

Как рассказала и. о. исполнительного директора Международном фонде спасения Арала (МФСА) Зауреш Алимбетова, основной проект, который будет реализован за годы председательства Казахстана в МФСА – проект Всемирного банка "Развитие и восстановление Северного Аральского моря". Окончательная его цель – заполнение залива Сарышыганак так, чтобы море дошло до самого Аральска. Каким способом это будут делать, решит государственно – строительная экспертиза, но уже есть несколько предложенных вариантов.

Первый – Кок-Аральскую плотину на Арале поднимут до 48 метров для того, чтобы море заполнялось постепенно.

Второй вариант – создание двухуровневого моря, при котором Кок-Аральскую плотину трогать не будут, а в заливе Сарышыганак построят дамбу высотой 52 метра. Еще построят к ней подводящий канал либо через озеро Тусши, либо через озеро Камыстыбас.

Третий вариант – поднятие Кок-Аральской дамбы и строительство подводящего канала в залив Сарышыганак. Какой из этих вариантов будет принят, неизвестно. Остальная работа проекта связана с восстановлением водно-болотных угодий для того, чтобы уменьшить вынос пыли и солей со дна Арала.

Также продолжится посадка саксаула на дне Аральского моря, проекты по рыболовству, растениеводству, животноводству, птицеводству и в других сферах.

За 30 лет существования МФСА решил немало социальных проблем жителей Приаралья. Это и развитие сельских территорий, и обеспечение питьевой водой, а также вопросы здравоохранения и образования региона. Благодаря тому, что МФСА сумело добиться реализации самого крупного проекта – "Регулирование русла реки Сырдарьи и сохранение северной части Аральского моря" (РРССАМ-1), сохранилась северная часть Арала. Сейчас в нем уровень воды уже дошел до 42 м в Балтийской системе.

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

Как живут рыбаки Каратереня

Аул Каратерен находится в 40 километрах от Аральского моря. Это – самый ближний населенный пункт к морю. Здесь издавна живут потомственные рыбаки. Первые жители появились еще в 1780 году, тогда это место называлось Косарал. Здесь еще в 1848 году жил в ссылке Тарас Шевченко, и посвятил аулу свое знаменитое стихотворение "Косарал".

"История рыболовства нашего аула насчитывает более 100 лет. В те годы и вплоть до 1980-х не было проблем с рыбой, воды в Аральском море было достаточно – рыбаки всегда возвращались с полными трюмами улова. Здесь жили 4 000 человек, были передовые бригады, династии рыбаков, стояли рыбзаводы и завод по изготовлению пластиковых лодок. Аул был миллионером в те годы. В 1980-х годах воды стало меньше, и поэтому рыбаки стали разъезжаться кто куда – в ближние районы области, а также на Балхаш, Зайсан и трудились там в рыболовецких бригадах", – говорит аким Каратереня Берикбол Маханов.

В 1990-х годах в районе появились датские рыбаки и помогли организовать улов камбалы – глосса. Это была единственная рыба, которая водилась в соленой аральской воде. Ее и стали ловить каратеренские рыбаки.

Когда в районе началась реализация первой фазы проекта "Регулирование русла реки Сырдарьи и спасение северной части Аральского моря" (РРССАМ-1), методом асара построили насыпную плотину и доказали, что можно отделить Малый Арал и тем самым сохранить его. Как только проект заработал, поднялся уровень Аральского моря, вновь вернулись исчезнувшие виды рыб и водоплавающие птицы. Со временем и люди стали возвращаться в Каратерен, здесь вновь появились рыболовецкие бригады. Сейчас в аульном округе живет более 300 семей. Есть Тастакский рыбопитомник, три рыболовецких товарищества и участки для промысла на Малом Арале.

Фото: пресс-служба МФСА

"От Каттегата до Арала"

Акшабак Батимова – известная в Кызылординской области потомственная женщина – рыбак, почетный житель Аральского района. Она родилась в рыбацком ауле Мергенсай Аральского района. По примеру своих отца и деда связала свою жизнь с морем – выучилась на технолога рыбной продукции.

"Более 10 тысяч аулчан в те годы занимались рыболовством в районе. У нас было 22 рыболовецких колхоза. Но уже в начале 1990-х годов море стало стремительно высыхать, народ остался без работы, вода стала совсем соленой, и рыба исчезла. Жители, полные отчаяния, бросали аулы, переезжали на Балхаш чтобы продолжить рыболовство или же начинали новую жизнь в других регионах республики. Были и те, кто выживал в родном краю. Моя семья никуда не уехала, и мы стали искать партнеров, чтобы возродить рыболовство. В августе 1996 года мы нашли партнеров в Дании и поехали туда", — говорит Акшабак Батимова.

Проект назывался "От Каттегата до Арала". В его рамках в ауле Тастубек аральские и датские рыбаки стали добывать и перерабатывать камбалу. Потомственная рыбачка два года работала по этому проекту, а потом по ее инициативе было создано общественное объединение "Арал теңізі".

"Мы объединили около 1000 рыбаков и рыбоводов, тесно сотрудничали с датским обществом рыбаков "Живое море". По проекту "От Каттегада до Арала" датчане выделили нам деньги на лодки, снасти и все необходимое. Мы выкупили здание бывшего хлебозавода и создали там производственный центр "Камбала-балык", — рассказывает Акшабак Батимова.

Большая польза, по словам рыбачки, после первой фазы проекта "Регулирование русла реки Сырдарьи и спасение северной части Аральского моря" (РРССАМ-1) снизилась соленость моря с 32 гр. до 17 гр. на литр воды, возродилась рыбная отрасль и восстановлено 50 тыс. га пастбищ. Люди надеются, что если за три года, которые Казахстан будет председателем МФСА, и дальше продолжатся начатые в Приаралье проекты, то море, возможно, станет ближе к Аральску.

"Оазис" вырастили на осушенном дне

В 2023 году на высохшем дне Арала пробурили скважину. Она пригодна для питья и для полива. Здесь же создали демонстрационный участок "Оазис" на 500 га. В 2022 году здесь посадили более 60 тыс. саженцев саксаула, в 2023 году – 110 тыс. саженцев этого кустарника. На этот участок раньше привозили воду в грузовиках. Сейчас есть скважина, поэтому можно не только увеличивать площади под саксаул, но и выращивать другие суккулентные растения, поить скот, обитающих здесь диких животных, озеленять эту местность, защищать близлежащие аулы от пыли и солевых бурь.

"В 2023 году мы впервые вырастили саксаул с помощью гидрогеля и по методике закрытой корневой системы. Приживаемость составила до 60%. Саксаул стал спасением пустыни, поэтому нельзя прекращать его посадку. Особенно в районе Аральского моря, так как из-за его высыхания несколько млн га засолены. По предложению администрации президента РК в 2021-2025 годах запланировано засеять саксаулом 1,1 млн га", — говорит Зауреш Алимбетова.

По словам эксперта, чтобы выращивать саженцы, в рамках программы Всемирного банка "Сохранение лесов и увеличение лесных массивов республики" в Казалинске построили лесной питомник. Здесь есть научно-исследовательская станция, лаборатория, применяется капельное орошение.

Зауреш Алимбетова также вспоминает, что еще в недалеком прошлом в Приаралье водилось 38 видов рыб, редкие виды животных. Чтобы сохранить хотя бы их часть, создан "Приаральский центр адаптации диких животных к последствиям изменения климата". Он находится на Малом Арале и занимает 47 тыс. га. Здесь установлен специальный кордон для наблюдения за животными и растениями.