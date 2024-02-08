Репортаж: о чем рассказали жители микрорайона Тау-Самал
Фото: Zakon.kz
Ночью 8 февраля 2024 года в микрорайоне Тау-Самал, входящем в состав Медеуского района г. Алматы, сошел оползень. Корреспонденты Zakon.kz побывали на месте происшествия и пообщались со спасателями и жителями района.
Жители ул. Олимпийская района Тау-Самал, где произошел оползень, жалуются на то, что каждый год им приходится поправлять калитки и заборы, а "земля гуляет". Однако, говорят они, несмотря на это, люди получили разрешение на строительство "громадных домов". Старожилы вспоминают, что за последние несколько лет на этой горе было три оползня.
Фото: Zakon.kz
"Это уже не первый оползень. Там, где мы живем, тоже на склоне поставили целую гостиницу. Сплошной бетон и висит над обрывом. Боюсь, что когда поползет, снесет весь поселок", – сетует Анатолий К., живущий по соседству с пострадавшим домов.
Другой сосед, чей дом находится рядом с тем, что попал под оползень, рассказал, что местные жители не раз обращали внимание властей на слишком плотную застройку.
"Вот еще летом было собрание по нехватке воды, и тогда мы тоже поднимали вопрос о том, что идет большая застройка, и земля не выдержит. Но никто нас не услышал", – сказал Байбахар Илялов, живущий по соседству с домом попавшим под оползень.
В свою очередь жители Медеуского района, чьи дома также находятся на склонах предгорий, говорят, что тоже опасаются возможных чрезвычайных ситуаций.
Фото: Zakon.kz
Показывая фотографию, где возводятся новые дома, жительница Медеуского района Галима Бухарбаева говорит:
"Посмотрите на эти дома. Они все стоят над нами. Я вам гарантирую, они будут рушиться. На этой горе было три оползня за последние несколько лет. В 2020 году был, в 2018 был и в 2019. В 2018 году это случилось на моем участке, в 2019 году тоже упал дом. Но здесь опять начали новое строительство. Мы думали, может маленький домик строят, но нет, воздвигли 4 этажа. Они еще утверждают, что это ИЖС".
Женщина также рассказала, что когда в 2018 году у них был разрушен дом, никто их семье ничего не компенсировал.
Психологи работали на месте происшествия
Чрезвычайные ситуации вызывают у людей чувство страха, растерянности, утверждают психологи. Негативные эмоции усугубляются еще и тем, что возникают внезапно, часто в темное время суток, нарушая привычный ход жизни. Для оказания психологической помощи на месте работали психологи МЧС и Управления образования г. Алматы.
Фото: Zakon.kz
"Обратились за помощью около 400 человек. Мы помогали людям справиться с тревожными мыслями, посоветовали не думать о том, что произошло, и отвлечься. Одним мы советовали заниматься обычными делами или лучше поехать к родственникам, друзьям. Главное в этот момент – не оставаться одним. Потому что есть большая вероятность, что могут начаться панические атаки", – рассказала психолог Алия Шарипова.
Помогали чем могли
Не остались в стороне и сами горожане. Родители учащихся школы №47 Медеуского района организовали горячее питание для сотрудников скорой помощи, спасателей и людей, живущих с оползнем по соседству.
"Погибшие мальчишки учились в 10 классе, они всем нравились. Воспитанные были, учились хорошо. Соседи рассказывают что услышали грохот, выбежали на улицу, звали их по именам. Маму мальчиков звали, кричали: "Оля-Оля-Оля!" – рассказала Алена, жительница Медеуского района.
Даже кирпичный дом не выдержал бы – спасатели
По словам спасателей, личный состав департамента МЧС был поднят по тревоге в ночь с 7 на 8 февраля и сразу направлен на поиск пострадавших. Сложнее всего, говорят они, было убрать большую массу грязи. Разобрав завалы, спасатели подняли крышу дома, чтобы потом могли работать кинологи с собаками и поисковые группы.
"С помощью собак определяли направления, где искать людей. Тела нашли в грязи на глубине одного метра. Было обнаружено 4 тела: первое – в 10:00, последнее – в 12:45", – рассказал Бауржан Муратулы, член республиканского спасательного отряда.
Всего было задействовано 42 человека, 5 кинологических собак. Как рассказали спасатели, грязевой поток со склона переместился вниз и фактически перевернул дом.
"Дом был каркасный, но даже если бы он был кирпичный, то точно не выдержал. Слишком большой объем земли сошел вместе с грязевым потоком", – говорит Вадим Пак, руководитель республиканского оперативно-спасательного отряда.
Вместе с тем, по сообщению МЧС, комиссия по итогам проведенного обследования склона заключила, что опасности в виде повторной оплывины для жителей близлежащих домов нет. По оценкам специалистов, сошло свыше 3000 куб. м оплывины.
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