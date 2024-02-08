Репортаж: о чем рассказали жители микрорайона Тау-Самал

Ночью 8 февраля 2024 года в микрорайоне Тау-Самал, входящем в состав Медеуского района г. Алматы, сошел оползень. Корреспонденты Zakon.kz побывали на месте происшествия и пообщались со спасателями и жителями района.

Жители ул. Олимпийская района Тау-Самал, где произошел оползень, жалуются на то, что каждый год им приходится поправлять калитки и заборы, а "земля гуляет". Однако, говорят они, несмотря на это, люди получили разрешение на строительство "громадных домов". Старожилы вспоминают, что за последние несколько лет на этой горе было три оползня.

Фото: Zakon.kz

"Это уже не первый оползень. Там, где мы живем, тоже на склоне поставили целую гостиницу. Сплошной бетон и висит над обрывом. Боюсь, что когда поползет, снесет весь поселок", – сетует Анатолий К., живущий по соседству с пострадавшим домов.

Другой сосед, чей дом находится рядом с тем, что попал под оползень, рассказал, что местные жители не раз обращали внимание властей на слишком плотную застройку.

"Вот еще летом было собрание по нехватке воды, и тогда мы тоже поднимали вопрос о том, что идет большая застройка, и земля не выдержит. Но никто нас не услышал", – сказал Байбахар Илялов, живущий по соседству с домом попавшим под оползень.

В свою очередь жители Медеуского района, чьи дома также находятся на склонах предгорий, говорят, что тоже опасаются возможных чрезвычайных ситуаций.

Фото: Zakon.kz

Показывая фотографию, где возводятся новые дома, жительница Медеуского района Галима Бухарбаева говорит:

"Посмотрите на эти дома. Они все стоят над нами. Я вам гарантирую, они будут рушиться. На этой горе было три оползня за последние несколько лет. В 2020 году был, в 2018 был и в 2019. В 2018 году это случилось на моем участке, в 2019 году тоже упал дом. Но здесь опять начали новое строительство. Мы думали, может маленький домик строят, но нет, воздвигли 4 этажа. Они еще утверждают, что это ИЖС".

Женщина также рассказала, что когда в 2018 году у них был разрушен дом, никто их семье ничего не компенсировал.





Психологи работали на месте происшествия

Чрезвычайные ситуации вызывают у людей чувство страха, растерянности, утверждают психологи. Негативные эмоции усугубляются еще и тем, что возникают внезапно, часто в темное время суток, нарушая привычный ход жизни. Для оказания психологической помощи на месте работали психологи МЧС и Управления образования г. Алматы.

Фото: Zakon.kz