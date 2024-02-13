Эксперты высказались о блокировке сайта для ЛГБТК+ подростков

12 февраля 2024 года Министерство культуры и информации РК ограничило доступ к интернет-ресурсу selftanu.kz, ссылаясь на статью 41-1 Закона "О связи". Своим мнением о происходящем с корреспондентом Zakon.kz поделились эксперты.

По сообщению Министерства культуры и информации РК, официальная причина закрытия интернет-ресурса – наличие информации, "оказывающей вредное воздействие на здоровье и развитие детей, а также способствующей совершению правонарушений".

Решение властей о принудительной приостановке работы сайта положительно оценило местное экспертное сообщество. Активисты согласны с мнением Министерства культуры РК. Они считают, что контент информационного сервиса небезопасен для физического, психологического и нравственного здоровья казахстанских подростков.

Председатель республиканского общественного объединения "Қазақ аналары – дәстүрге жол", предприниматель и продюсер Айнур Жугунусова полагает, что информация об однополых сексуальных отношениях может неблагоприятно сказываться на психике молодежи. По ее мнению, необходимо активнее бороться с продвижением нетрадиционного образа жизни среди несовершеннолетних казахстанцев.

"Общественным организациям, учителям, родителям, правительству нужно вместе скоординировано работать, чтобы привить детям правильные традиционные ценности с ранних лет. В учебных заведениях, на производствах, в офисах – должны работать психологи, коучи, которые бы наставляли наших граждан. ЛГБТ, как бедность и насилие, нельзя искоренить на 100%. Пока существует человечество, то будет и зло, но в наших силах его сократить", – отметила Айнур Жугунусова.

Аналогичной точки зрения придерживается и председатель Общественного объединения "Союз отцов" Максутбек Айтмаганбет. Он отметил, что поддерживает политику Минкультуры, а также заявил, что большинство казахстанцев считает распространение информации о сексуальном образовании не только деморализующим подрастающее поколение, но и нарушает права детей.

"Отдельные такие организации пытаются показать, что это права детей. Так проведите опрос на эту тему, поддерживает ли общество такое движение. Проблема обостряется, общество делится. Кто-то думает, что это нормально, что это свобода выбора и права детей. Но уверен, что абсолютное большинство в Казахстане скажет, что они против подобных движений", – сказал Максутбек Айтмаганбет.

Глава "Союза отцов" добавил, что помимо навязывания отрицания семейных и традиционных ценностей, ЛГБТ-движение формирует неуважение к чувствам верующих. Как и Айнур Жугунусова, Максутбек Айтмаганбет призывает родителей, гражданское сообщество, а также государство объединить усилия для отпора так называемой "ЛГБТ-пропаганде".

"Сейчас идет очень большая работа по пропаганде ЛГБТ. Это видно по публикациям СМИ. Пропаганду ЛГБТ нужно законодательно запретить, потому что она может навредить. Неокрепшие умы детей не могут выбрать, что правильно, а что нет", – заметил глава ОО "Союз отцов".

Проводя параллель в вопросе по правам детей, Айтмаганбет отмечает, что в некоторых странах даже возможность участвовать в голосовании предоставляется только с 18-19 лет, а то и с 21 года. Потому что в более раннем возрасте, считает он, дети не могут понять и выбрать, кто они и за кого.

"Мы хотим, чтобы наше общество было здоровым и сильным, чтобы строилось на традиционных казахских ценностях. А ЛГБТ чуждо нашей религии, ЛГБТ идет против нашей культуры, и, в целом, против общества. Если родились мальчиками или девочками, то пусть живут таковыми", – резюмировал Максутбек Айтмаганбет.

Оба эксперта сходятся во мнении, что правительство должно принять закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ, смены пола и ввести уголовную ответственность за его нарушение.

