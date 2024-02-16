Как по заказу: мама-героиня о жизни с двойней и тройней

Дети – огромное счастье. Но дать им правильное воспитание, вырастить достойных граждан своей страны – тяжелый труд. А если в семье одновременно есть еще двойняшки и тройняшки, то это непосильные заботы и хлопоты.

Корреспондент Zakon.kz в День 30-летия принятия Казахстаном Конвенции ООН о правах ребенка решил рассказать об удивительной женщине, у которой дети рождаются, как по заказу.

У 26-летней астанчанки Ажар Кабитовой шестеро детей. Самое интересное, сначала она родила дочь, после двойню, а потом и вовсе тройню. Причем разница в их возрасте совсем небольшая: старшей дочери Амаль – 3,5 года, двойняшкам Алану и Аише – по два годика, а тройняшкам – Алихану, Амирхану и Амре – всего месяц от роду.

"Семья – самое главное для каждого человека. Она не просто часть нашей жизни, а основа и опора. Я даже не представляла, что с каждой последующей беременностью количество детей будет увеличиваться на одного. У нас в роду такого не было. Но всегда хотела большую семью, теперь она у меня есть. Детей я люблю и всех одинаково сильно". Ажар Кабитова

С супругом Ажар познакомилась пять лет назад. Долго не думая, пара создала свой очаг. Как показало время, признается девушка, выбор она сделала правильный. Ведь он помогает и поддерживает ее во всем.

"Муж – самый близкий и любимый человек. Он моя опора. Мы с ним на одной волне. Стараемся слышать друг друга и, наверное, поэтому редко ругаемся". Ажар Кабитова

Тема беременности отдельная, улыбаясь говорит астанчанка. Первая вызывала особый интерес, во второй снова испытала радость и удивление, а последнюю и вовсе приняла за серьезное заболевание.

"Каждая беременность протекала по-разному. Вынашивать одного ребенка – легко. Реакция на двойню: удивление и волнение. Представляла, как буду покупать им все одинаковое, гулять с ними в парке и ловить восторженные взгляды прохожих, ведь двойняшки и близнецы всегда вызывают интерес. Выносила Алана и Аишу без особого труда, притом, что они у меня родились по четыре килограмма. Вскоре у меня снова были подозрения на беременность, но в интернете прочла, что симптомы совпадают с онкологией. С тревогами поделилась с мужем, вместе пошли в больницу. А там нам объявили, что у нас еще будут дети, к тому же тройня. Муж от шока на месте пошутил: может, все-таки это онкология? Беременность тройней протекала очень тяжело: огромный живот и в целом невыносимое состояние, порой казалось, что я не выдержу". Ажар Кабитова

После рождения деток родители составили список понравившихся имен и методом исключения выбрали самые красивые. Чаще всего люди пытаются их разглядеть, чтобы найти в них похожие и разные черты лица.

"Дети между собой похожи, но не так, как вы подумали. Двойняшки и тройняшки разные, их не спутаешь. Старшая дочь – Амаль – похожа с Аланом (из двойни) и Амирханом (из тройни). Аиша (из двойни) – копия с Алиханом и Амре (из тройни). Я – фанат одинаково и красиво одевать детей. Это как для маленьких девочек, для которых переодевание – особенный ритуал в игре со своими куклами. Выхожу в магазин, чтобы купить себе одежду, а прихожу домой с пакетами детских вещей. Хотя выйти на прогулку без помощников со всеми детьми пока физически невозможно. Раньше окружающие с восторгом наблюдали за моими двойняшка, а теперь, если собрать всех вместе, не представляю их взгляды". Ажар Кабитова

Бессонные ночи, постоянная забота, самое главное – подарить каждому порцию любви и никого не обделить вниманием – задача непростая. Но супруги стараются и справляются благодаря семейно-командной работе.

"В сутки я сплю по 3-4 часа. Как любая мама, в какой-то момент появляется переживание за то, что я ничего не успеваю, мало времени уделяю себе, а жизнь проходит мимо меня. Я понимаю, что мне нужна перезагрузка. Посылаю сигнал SOS родным. Они присматривают за детьми, а я иду в салон, кафе или просто чтобы побыть одной с чашечкой горячего кофе. Во многом мне помогает супруг, еду готовим совместно. Я занимаюсь младшими, а он – старшими. Типичные дела: покормить, помыть, переодеть и весело поиграть вместе". Ажар Кабитова

По словам Ажар Кабитовой, иметь двойняшек и тройняшек может быть волнующим и уникальным опытом. Это однозначно щедрый подарок судьбы. Однако не стоит забывать об удвоенной или утроенной ответственности за свое чадо. Что испытывает на прочность нервы и силы. Впрочем, только тот, кто умеет ценить то, что имеет, может поистине пожимать плоды.

Вспомним важные статьи из Конвенции Организации Объединенных Наций о правах ребенка, в которых говорится: