Дети балета: астанчанин показал пример вдохновляющего отцовства

Наш разум привык к тому, что отец – добытчик, а мама занимается воспитанием детей. Но это не значит, что папы могут меньше проявлять свою любовь и заботу. Zakon.kz предлагает познакомиться с астанчанином, который намерен подарить своему чаду счастливое детство.

30-летний Бекзат Орынбаев родом из Семея, сейчас живет в Астане и работает артистом балета. Признается, что, когда выбирал профессию, ничего даже не знал про этот вид сценического искусства. Шел, как говорится, на ощупь. Зато сегодня целиком себя и не только посвящает работе.

"Когда мне было девять лет, соседи, которые учились в хореографическом училище в Алматы, поинтересовались у моих родителей, не хотят ли они меня туда отдать. Ссылаясь на то, что у меня хорошие данные. А я благодаря тому, что ходил на карате, был гибким и подвижным. Я не знал, что такое балет. Представлял, будто это близко к акробатике, гимнастике, думал, буду заниматься на кольцах. А когда согласился, папа привел меня в Алматинское хореографическое училище имени А. Селезнёва. Я прошел необходимые туры и стал частью невероятно интересного мастерства". Бекзат Орынбаев

Восемь лет Бекзат обучался и жил в интернате. За это время он раскрепостился, стал самостоятельным и полюбил балет. Было тяжело совмещать учебу и практику, поэтому он отдал предпочтение танцам.

"Если же с учебой у меня было слабо, то в балете я брал награды. На то время мне присудили звание "Лучший выпускник года", и я был уверен, что на работу меня возьмут сразу. Так и получилось. С 2013 года я артист балета в "Астана Опера". В театре трудятся почти 2000 человек, а в нашей труппе – около 120. У меня есть главные роли, например, в спектакле "Зов степи" сначала играл соперника, после – сына, а в "Жизель" – злого лесника. В остальных показах второстепенные персонажи, но тоже не менее значимые". Бекзат Орынбаев

По словам собеседника, к сожалению, в Казахстане балет не столь популярен из-за своей элитарности, строгих требований к внешности и физической подготовке танцоров, а также балет требует от зрителя определенных знаний. Хотя это очень красивый, зрелищный и эмоциональный вид искусства.

"Я даже стримы в соцсетях веду, пользователи плохо отзываются, говорят: "Почему парни так в колготках танцуют". Наш менталитет к такому все еще не готов, хотя уже сколько лет балет существует в Казахстане. Но, конечно, есть и настоящие ценители искусства, которые встречают и провожают бурными овациями. Часто слышу отзывы, что люди прикоснулись к чему-то высокому, побывали в сказке и ощутили легкость. Это место отрывает от реальности и вселяет человеку неповторимые чувства". Бекзат Орынбаев

Творчество артиста балета не только на большой сцене, но и за кулисами. Правда, там жизнь молодого отца не подлежит строгому распорядку, грациозности и волшебству. Он едва успевает репетировать, параллельно приобщая своих двоих маленьких детей к рабочей суматохе.

"У меня четырехлетняя дочь Дария и полуторагодовалый сын Зеин. У меня в голове было то, что мужчина должен обеспечивать свою семью, а я не зарабатываю миллионы, но хочу соответствовать этому статусу и максимально стараюсь помогать супруге Адине по дому. Это для многих выглядит дико: искупать детей, завтрак приготовить, полы протереть. Мне же все это делать не составляет труда, наоборот, рад быть полезным". Бекзат Орынбаев

"С первых дней жизни Дарии и Зеина с трепетом забочусь о них", – говорит Бекзат Орынбаев. Но как только супруга решилась выйти на работу, ответственности на нем стало в разы больше.

"Наши родители и родственники живут в других городах, поэтому приходится надеяться только на себя. Каждый наш день начинается с суеты и заканчивается ею. Сначала, когда дочери было три месяца, жена решила преподавать по вечерам в студии, она хореограф. Я оставался с ребенком и даже лучше справлялся с нею. А с сентября супруга полноценно вышла из декрета и работает в Академии хореографии. Она раньше меня выходит из дома на работу, поэтому детей в сад отвожу я: дочке косы заплетаю, умываю детей, одеваю, витамины даю, завтрак готовлю, кормлю и старт в садик. А по вечерам и до глубокой ночи играю с детками". Бекзат Орынбаев

Нередко артисту балета, особенно по субботам, приходится брать детей с собой на работу, которые не только наблюдают за репетицией, но и повторяют его движения.

"Уже третий месяц по выходным привожу детей в театр, потому что супруга дома преподает индивидуальные занятия. Они сами просятся ко мне на работу, уже раскрепостились перед публикой. Коллеги радуются, когда видят их. Главное, никто никому не мешает. Дочь и сын учатся танцевать, смотря на нас. Также дочка ходит на гимнастику, недавно в одной из студий балета мы выступили с нею совместно. Буду рад, если дети пойдут по нашим стопам". Бекзат Орынбаев

Бекзат Орынбаев отмечает: отцовство – непередаваемое чувство. Наблюдать рост и развитие твоей частички еще раз подтверждает, насколько удивителен мир. Отец мечтает, чтобы дети гордились им, любили, ощущали его заботу и любовь. Для него главное – подарить им счастливое детство и вырастить из них хороших людей.