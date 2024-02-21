Смогут ли специальные курсы в Казахстане подготовить молодоженов к вступлению в брак
Как будут проходить добрачные курсы
В профильном ведомстве рассказали, что в прошлом году они разработали методику и обучили весть тренерский состав. Всего в тренинге будет шесть занятий по 60 минут. Он будет длиться в течение месяца.
- партнерство и ответственность;
- планирование семьи и репродуктивное здоровье;
- правовая грамотность;
- нулевая терпимость к бытовому насилию;
- финансовая грамотность;
- эмоциональный интеллект и навыки коммуникации внутри семьи.
Во время курсов казахстанцев будут обучать, как поддержать друг друга в партнерстве, как правильно планировать бюджет и выстраивать долгосрочные отношения. Чтобы каждый человек перед вступлением в брак делал осознанные шаги и не совершал частые ошибки.
Важно, что курсы не закреплены законопроектом, поэтому необязательны. Потенциальные обучающие могут пройти их после заявки на вступление в брак. Это своего рода подготовка к семейной жизни. Обратите внимание, что курсы бесплатные.
Будут ли интересны курсы молодежи
Этим вопросом задались не только мы, но и те, на кого они рассчитаны. И мы решили поинтересоваться у экспертов, насколько они заинтересуют казахстанцев, а также в каких странах уже есть подобные курсы и какой эффект от них получили молодожены. По мнению психолога, гештальт-терапевта Дины Жапаровой, сама идея запуска подобного проекта перспективная, но сложно сказать, будет ли это интересно молодежи, поскольку в практике они обращаются реже.
"В практике ко мне чаще всего идут люди средних лет – 30-50, которые приходят с запросом на улучшение отношений и у которых отношения уже не сложились. Они поняли, что сами не справляются. Поэтому приходят с запросом, что с ними не так и как правильно выстраивать отношения".Дина Жапарова
При этом специалист задается вопросом о содержании курсов, а главное, какие техники будут использоваться в обучении: тренинговые или психотерапевтические, либо техники и упражнения.
"Идея обучения мне очень понравилась, но тут важно другое. Как все это будут разрабатывать, какие элементы там будут использовать и что будет включено. Психология – большая наука и там могут быть разные способы. И пока непонятно, что будут включать в эти курсы. А если их внедрят, то содержание таких курсов должно быть четко определено".Дина Жапарова
"Обучать ценностям и традициям нужно в семье, но родители не могли передать эти семейные ценности, поскольку сами были молодыми и не знали, как. Они жили в советское время и любили, как могли. Поэтому если ребенок вырос в семье, где ему не объясняли семейные ценности, как правило, он не умеет выстраивать здоровые отношения", – говорит психолог.
"Если человек разочаровывается, то зачастую переносит ответственность на партнера. Из-за того, что кто-то не оправдал ожидания, происходят разводы. Во влюбленности быть прекрасно, но влюбленность должна перейти в любовь. Это этап перехода к эмоциональной близости, где ты знаешь, что будешь принят. Близость и любовь заключаются в уязвимости, принятии, уважении друг к другу, во взаимопонимании и поддержке. А когда идет идеализация партнера, мы не видим, какой человек на самом деле, и контактируем с его образом в нашей голове".Дина Жапарова
Кто я
"Не только молодежь, даже поколение постарше не умеет выстраивать здоровые отношения. Многие не знают, чего они хотят и что им интересно. То есть человеку, который плохо понимает себя, тяжело разобраться в том, что он хочет от отношений. Далее, уже контактируя с партнером, мы находимся в слиянии, а не в здоровых отношениях как целостные личности. Проблема как раз-таки кроется в этом", – добавила Дина Жапарова.