Смогут ли специальные курсы в Казахстане подготовить молодоженов к вступлению в брак

Чиновники всерьез задумались о молодом поколении страны, которое готовится вступить в брак. Их подготовкой решили заняться с помощью специальных курсов. О чем они будут и насколько окажутся эффективными, разбирался корреспондент Zakon.kz.

Недавно стало известно, что в Казахстане количество браков и разводов уменьшилось. К примеру, если в 2023 году поженились 120,9 тыс. пар, то в 2022 году зарегистрировали брак 128,5 тыс. казахстанцев. А в сравнении с 2021 годом число зарегистрированных разводов уменьшилось на 7,7% и составило 44,5 тыс. Полную статистику разводов за 2022 и 2023 годы озвучат только ближе к апрелю. Говоря о разводах, чаще всего причиной называют алкоголизм, наркоманию, насилие, неверность и невозможность рождения детей. Это основные пункты, по которым сейчас "разбегаются" казахстанцы. При этом в последнее время разводятся люди в первые месяцы после женитьбы.





Чтобы все-таки казахстанцы вступали в брак, а после не расходились, в Министерстве культуры и информации РК решили сделать добровольные бесплатные курсы. Их можно будет пройти перед вступлением в брак в центрах поддержки семьи. Пока тренинги начнут проводить только в двух городах – Шымкенте и Астане. А уже после, если получат хороший эффект, планируют увеличить масштаб и включить сюда еще и регионы. И, кстати, записаться на специальные курсы всем желающим можно будет в марте 2024 года.

Как будут проходить добрачные курсы

В профильном ведомстве рассказали, что в прошлом году они разработали методику и обучили весть тренерский состав. Всего в тренинге будет шесть занятий по 60 минут. Он будет длиться в течение месяца.

В программу входит шесть блоков: партнерство и ответственность;

планирование семьи и репродуктивное здоровье;

правовая грамотность;

нулевая терпимость к бытовому насилию;

финансовая грамотность;

эмоциональный интеллект и навыки коммуникации внутри семьи. Во время курсов казахстанцев будут обучать, как поддержать друг друга в партнерстве, как правильно планировать бюджет и выстраивать долгосрочные отношения. Чтобы каждый человек перед вступлением в брак делал осознанные шаги и не совершал частые ошибки. Важно, что курсы не закреплены законопроектом, поэтому необязательны. Потенциальные обучающие могут пройти их после заявки на вступление в брак. Это своего рода подготовка к семейной жизни. Обратите внимание, что курсы бесплатные. Этот пилотный проект реализуют совместно с Фондом ООН в области народонаселения (ЮНФПА).



Говоря о самой идее, собственно, она не новая. Такие курсы уже давно работают в США, Германии, Турции, Индонезии, Иране, в КНР, и в том же соседнем Узбекистане. К примеру, в Иране добрачные курсы закреплены на законодательном уровне. В ряде стран снизилась динамика разводов, так, в США у пар, которые прошли курсы, показатель разводимости составил 4-5%, а у пар, не участвующих в них, – 24-26%. Сейчас эта программа заработала в полную меру, благодаря чему браков стало больше, а разводов – меньше.

