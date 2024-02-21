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Законодательство РК

Смогут ли специальные курсы в Казахстане подготовить молодоженов к вступлению в брак

Смогут ли специальные курсы в Казахстане подготовить молодоженов к вступлению в брак Фото: freepik
Чиновники всерьез задумались о молодом поколении страны, которое готовится вступить в брак. Их подготовкой решили заняться с помощью специальных курсов. О чем они будут и насколько окажутся эффективными, разбирался корреспондент Zakon.kz.
Недавно стало известно, что в Казахстане количество браков и разводов уменьшилось. К примеру, если в 2023 году поженились 120,9 тыс. пар, то в 2022 году зарегистрировали брак 128,5 тыс. казахстанцев. А в сравнении с 2021 годом число зарегистрированных разводов уменьшилось на 7,7% и составило 44,5 тыс. Полную статистику разводов за 2022 и 2023 годы озвучат только ближе к апрелю. Говоря о разводах, чаще всего причиной называют алкоголизм, наркоманию, насилие, неверность и невозможность рождения детей. Это основные пункты, по которым сейчас "разбегаются" казахстанцы. При этом в последнее время разводятся люди в первые месяцы после женитьбы.

Чтобы все-таки казахстанцы вступали в брак, а после не расходились, в Министерстве культуры и информации РК решили сделать добровольные бесплатные курсы. Их можно будет пройти перед вступлением в брак в центрах поддержки семьи. Пока тренинги начнут проводить только в двух городах – Шымкенте и Астане. А уже после, если получат хороший эффект, планируют увеличить масштаб и включить сюда еще и регионы. И, кстати, записаться на специальные курсы всем желающим можно будет в марте 2024 года.

Как будут проходить добрачные курсы


В профильном ведомстве рассказали, что в прошлом году они разработали методику и обучили весть тренерский состав. Всего в тренинге будет шесть занятий по 60 минут. Он будет длиться в течение месяца.


В программу входит шесть блоков:
  • партнерство и ответственность;
  • планирование семьи и репродуктивное здоровье;
  • правовая грамотность;
  • нулевая терпимость к бытовому насилию;
  • финансовая грамотность;
  • эмоциональный интеллект и навыки коммуникации внутри семьи.

Во время курсов казахстанцев будут обучать, как поддержать друг друга в партнерстве, как правильно планировать бюджет и выстраивать долгосрочные отношения. Чтобы каждый человек перед вступлением в брак делал осознанные шаги и не совершал частые ошибки.

Важно, что курсы не закреплены законопроектом, поэтому необязательны. Потенциальные обучающие могут пройти их после заявки на вступление в брак. Это своего рода подготовка к семейной жизни. Обратите внимание, что курсы бесплатные.

Этот пилотный проект реализуют совместно с Фондом ООН в области народонаселения (ЮНФПА).

Говоря о самой идее, собственно, она не новая. Такие курсы уже давно работают в США, Германии, Турции, Индонезии, Иране, в КНР, и в том же соседнем Узбекистане. К примеру, в Иране добрачные курсы закреплены на законодательном уровне. В ряде стран снизилась динамика разводов, так, в США у пар, которые прошли курсы, показатель разводимости составил 4-5%, а у пар, не участвующих в них, – 24-26%. Сейчас эта программа заработала в полную меру, благодаря чему браков стало больше, а разводов – меньше.

Будут ли интересны курсы молодежи


Этим вопросом задались не только мы, но и те, на кого они рассчитаны. И мы решили поинтересоваться у экспертов, насколько они заинтересуют казахстанцев, а также в каких странах уже есть подобные курсы и какой эффект от них получили молодожены. По мнению психолога, гештальт-терапевта Дины Жапаровой, сама идея запуска подобного проекта перспективная, но сложно сказать, будет ли это интересно молодежи, поскольку в практике они обращаются реже.

"В практике ко мне чаще всего идут люди средних лет – 30-50, которые приходят с запросом на улучшение отношений и у которых отношения уже не сложились. Они поняли, что сами не справляются. Поэтому приходят с запросом, что с ними не так и как правильно выстраивать отношения".Дина Жапарова

При этом специалист задается вопросом о содержании курсов, а главное, какие техники будут использоваться в обучении: тренинговые или психотерапевтические, либо техники и упражнения.

"Идея обучения мне очень понравилась, но тут важно другое. Как все это будут разрабатывать, какие элементы там будут использовать и что будет включено. Психология – большая наука и там могут быть разные способы. И пока непонятно, что будут включать в эти курсы. А если их внедрят, то содержание таких курсов должно быть четко определено".Дина Жапарова
По ее словам, причина, по которой зачастую расходятся пары, в том, что молодожены не умеют выстраивать крепкие, долгосрочные отношения друг с другом, а также из-за элементарного непонимания института семьи. Специалист уверена, что все должно начинаться с семьи, и это должно быть заложено еще дома.
"Обучать ценностям и традициям нужно в семье, но родители не могли передать эти семейные ценности, поскольку сами были молодыми и не знали, как. Они жили в советское время и любили, как могли. Поэтому если ребенок вырос в семье, где ему не объясняли семейные ценности, как правило, он не умеет выстраивать здоровые отношения", – говорит психолог.
Дина Жапарова отметила, что молодежь хорошо умеет находиться в состоянии влюбленности и слияния, когда они идеализируют партнера и себя. Но когда они сталкиваются с реальным человеком и бытовыми проблемами, у большинства из них происходит разочарование.
"Если человек разочаровывается, то зачастую переносит ответственность на партнера. Из-за того, что кто-то не оправдал ожидания, происходят разводы. Во влюбленности быть прекрасно, но влюбленность должна перейти в любовь. Это этап перехода к эмоциональной близости, где ты знаешь, что будешь принят. Близость и любовь заключаются в уязвимости, принятии, уважении друг к другу, во взаимопонимании и поддержке. А когда идет идеализация партнера, мы не видим, какой человек на самом деле, и контактируем с его образом в нашей голове".Дина Жапарова

Кто я

Как отметила Дина Жапарова, наше поколение выросло в созависимой среде. Это связано с тем, что мы не знаем, кто мы есть, и не умеем отстаивать свои личные границы. А тема личных границ – это фундамент и нотификация личности. Поэтому перед вступлением в брак человек должен в первую очередь задуматься, кто я, какие у меня интересы, а потом он будет понимать, что хочет от этих отношений.
"Не только молодежь, даже поколение постарше не умеет выстраивать здоровые отношения. Многие не знают, чего они хотят и что им интересно. То есть человеку, который плохо понимает себя, тяжело разобраться в том, что он хочет от отношений. Далее, уже контактируя с партнером, мы находимся в слиянии, а не в здоровых отношениях как целостные личности. Проблема как раз-таки кроется в этом", – добавила Дина Жапарова.
В целом, психолог считает, что если курсы действительно будут качественными и заинтересуют молодежь, то от них можно получить хороший эффект. Она же рекомендует включить туда элементы психотерапии, где каждый сможет задать себе вопрос, и главное – будет честен перед самим собой.

Насколько казахстанцам понравится такое нововведение и какой эффект в итоге получится, сейчас сказать сложно. Пока остается дождаться первых учеников, посетивших эти курсы, и выпускников, которые позже примутся активно создавать семьи. Возможно, эти тренинги и окажут хорошее воздействие на казахстанскую молодежь, и разводов в стране станет меньше. 

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