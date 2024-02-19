Учить семейной жизни желающих вступить в брак намерены в Казахстане

Председатель комитета по делам молодежи и семьи Министерства культуры и информации Кайрат Камбаров СЦК рассказал о планах обучать казахстанцев семейной психологии, желающих вступить в брак, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Кайрат Камбаров рассказал о мерах поддержки молодежи.

"Сейчас рассматривается мера – перед вступлением в брак хотя бы в месячный срок обучать молодых людей. Это рассматривается... Обучение с менторами и психологами. Будут работать с данной категорией граждан, которые хотят вступить в брак. Пока это только на рассмотрении, еще не утвердили", – сказал он.

17 января 2023 года сообщалось, что министерство культуры и информации совместно с Фондом народонаселения ООН (ЮНФПА) запустило пилотный проект в Астане и Шымкенте по добрачному безвозмездному консультированию и обучению граждан, подающих заявление на регистрацию брака. Обучать их хотят по вопросам планирования семьи и семейной психологии, репродуктивного здоровья, планирования семейного бюджета и другим важным вопросам.