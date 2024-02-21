"Патруль добра": в Семее из-за сильных морозов запустили бесплатное такси

Акцию организовало мусульманское духовенство Абайской области. Команда из 50 волонтеров стартовала с прошлой недели. А позже их пример поддержали еще десятки неравнодушных горожан, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Семей, как и весь Казахстан, накрыли морозы, столбики термометров в городе опускаются до минус 35 градусов. Дождаться автобуса в такой мороз – задача не для слабаков. Такси нарасхват, да и цены на частный извоз стали повышаться пропорционально понижению температуры. Благо на дорогах областного центра появился "патруль добра и отзывчивости". Так горожане на свой лад прозвали акцию "Тегін такси" Духовного управления мусульман Казахстана по Абайской области.

Фото: Zakon.kz/Альбина Халел

"Верующие поддержали нашу идею бесплатного подвоза людей в такую стужу. Перед началом мы проинструктировали водителей. Это ежегодная акция, мы проводим ее десятый год подряд. Благотворительный челлендж распространяется на всю область. Таксисты безвозмездно подвозят людей и в некоторых районных центра", – отметил наиб-имам областной мечети имени Абая Ерлан Досымулы.

50 неравнодушных семейчан поддержали идею духовенства Семея и приняли участие в ежегодной акции. В результате в пятничное утро водители самых разных легковушек запустили в городе волну добра, которая захлестнула таких же, как они, отзывчивых автовладельцев.

Например, семейчанин Ильяс Жамагат присоединился к акции в первый раз. Он считает, что люди должны помогать друг другу в любое время, независимо от обстоятельств. А в такие холодные дни народ должен быть еще более сплоченным.

"У меня ведь не всегда была машина, раньше я, как и многие, ходил по городу пешком. Поэтому понимаю тех, кто в суровую зиму ждет на остановках автобусы, особенно с детьми. Поэтому по возможности подвожу людей, деньги за это не беру. Они удивляются, конечно", – рассказал об участии в челлендже Ильяс Жамагат.

Одна из пассажирок бесплатного такси Айгуль Оразова оставила благодарность под постом о челлендже, новость о котором облетела практически все новостные паблики Семея. Мы связались с ней и выяснили подробности такой поездки.

"Я забрала дочку из музыкальной студии, пришла на остановку и одновременно вызвала такси, так как автобусы курсируют в эти дни с перебоями. Цены на такси по приложению, конечно, значительно выросли. Ездить за 1500 тенге в один конец очень накладно. А тут подъезжает машина с наклейкой и предлагает бесплатно подвезти до нужной остановки. Это выглядело, словно чудо. Большое спасибо ребятам и организаторам! И пусть как можно больше семейчан в такие морозы повстречаются с такими волшебниками", – рассказала семейчанка.

А вот житель Семея Мурат-ага участвует в акции не первый год. Он переехал в Семей 5 лет назад. Сейчас служит имамом в мечети Токеш Ыбырайулы.

"Каждый год на личном авто в морозы подвожу горожан до нужной остановки. Люди очень радуются, когда видят такие знаки внимания. Желают нам добра, здоровья и других благ. На днях пожилая женщина пыталась оставить мне 500 тенге, но я попросил не делать этого", – рассказал азаншы-имам Мурат Желдыбаев.

По словам организаторов акции и "добрых таксистов", возить замерзших горожан они будут до тех пор, пока погода не станет мягче. Хотя некоторые активисты занимаются бесплатным подвозом круглый год.

В морозы на дорогах Семея стало значительно меньше машин. И дело не только в том, что двигатель транспорта не запускается. Это полбеды. Автовладельцы берегут ходовки. Из-за колеи и шишек на дорожном полотне они не выгоняют свои машины из гаражей.

Коммунальные службы города в свою очередь проводят уборку и вывоз снега. На данный момент около 100 единиц техники задействовано в очистке улично-дорожной сети и в посыпке противогололедными материалами.

В морозные дни группа подбора приемника-распределителя Семея работает в усиленном режиме. Полицейские проверяют колодцы, теплотрассы, подвалы и чердаки, а также заброшенные дома. Бродяг, обнаруженных в этих перевалочных пунктах, отправляют сразу в приемник-распределитель.