События

Горячий чай и теплые слова: в морозы алматинцы оказали поддержку коммунальщикам

Фото: Zakon.kz
Неравнодушные алматинцы решили поддержать коммунальщиков, которые работают днем и ночью. Молодежь и другие волонтеры принесли им горячий чай и еду, а также поддержали теплыми словами, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщили в пресс-службе акимата города.


"Мы не стоим в стороне, потому что не можем оставить без внимания тех, кто каждый день бережет чистоту и порядок нашего города. Даже самые сильные морозы не страшны, когда мы поддерживаем друг друга – когда мы вместе!" – отметили алматинцы.

Ранее сообщалось, как на водоемах Казахстана готовятся к празднику Крещения.

Елена Беляева
Елена Беляева
