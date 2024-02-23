Весна подкралась незаметно: чего казахстанцам ожидать в сезон паводков

Ранее премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов жестко раскритиковал принятые в стране противопаводковые меры. В связи с чем возникли вопросы, угрожает ли нам стихия, и почему новый премьер был столь резок в высказываниях. Их Zakon.kz переадресовал политологу и экологу.

На заседании правительства 20 февраля назначенный премьер-министром в начале того же месяца Олжас Бектенов сурово "прошелся" по работе профильных министерств и акиматов в сфере противостояния извечной проблеме – паводкам. Особенно главу правительства возмутил тот факт, что соответствующие поручения-то давались (как, собственно, и каждый год), а вот реализовали их, будто весна и таяние наступят с вероятностью 50/50.

"Меры госорганами и акиматами не были приняты в полном объеме. В итоге из 218 мероприятий 92 не исполнены до сих пор. Такой подход к работе неприемлем. Поручаю министру по чрезвычайным ситуациям внести предложения об ответственности должностных лиц центральных и местных госорганов, допустивших невыполнение запланированных мероприятий", – потребовал Бектенов.

"Подкачал" и вывоз снега: отчего-то в некоторых регионах республики средства выделяются в основном на крупные города и областные центры. Закаленные сельчане, видимо, должны "откапываться" сами:

"К примеру, в Павлодарской области из выделенных 4,5 млрд тенге для сельской местности предусмотрены лишь 900 млн тенге. В Карагандинской области из 5,4 млрд тенге на села предназначено 700 млн тенге. В Актюбинской области – всего 100 млн тенге. Акимам регионов необходимо принять меры по своевременному вывозу снега, особенно в сельской местности. Надо отметить, что уже имеются факты подтопления улиц населенных пунктов и перелива дорог в ряде регионов".

Повод для волнения у официальных и неофициальных лиц действительно есть. Так, еще в начале января бывший министр по ЧС Сырым Шарипханов, сославшись на предварительный прогноз синоптиков, анонсировал температуру выше климатической нормы в большинстве уголков республики и осадки – опять же, сверх нормальных.

"При этом покрытие территории снегом в пяти регионах до 70% и в 12 регионах – свыше 90%. Поэтому южным регионам с учетом прошлогоднего паводка в феврале месяце, северным регионам из-за вероятности глубокого промерзания грунта в связи с резким понижением температуры и отсутствием снежного покрова в декабре месяце уже сейчас необходимо перейти в режим повышенной готовности", – сообщал он.

И добавлял: одной из причин подтопления населенных пунктов в период паводков являются возможные прорывы гидротехнических сооружений. Ведь из имеющихся более 1500 порядка 300 представляют угрозу.

"Большинство из них не оснащены локальными системами оповещения населения. При этом необходимо отметить, что со стороны МЧС подлежат проверкам только 76 гидротехнических сооружений, которые являются категорированными. В связи с этим Министерству водных ресурсов и ирригации, акиматам – обеспечить гидротехнические сооружения локальными системами оповещения".

А в феврале уже действующий министр по ЧС Чингис Аринов высказался о тех же дамбах да плотинах:

"Непосредственную угрозу жизни для населения представляют 304 гидротехнических сооружения, из них 216, или 71%, не имеют локальных систем оповещения. Их отсутствие в случае прорыва приведет к человеческим жертвам, как это было в 2010 и 2014 годах в Алматинской и Карагандинской областях".

И все-таки озадачившие обоих глав профильного ведомства строения не взялись из ниоткуда – их опасность активно обсуждается годов эдак с десятых, когда и творились повязанные на них трагедии. Да и паводками как явлением в нашей стране уже никого не удивишь. Так почему же Олжас Бектенов требует нести ответственность за привычные, казалось, упущения?

Каждый раз – как первый

По мнению известного казахстанского политолога Данияра Ашимбаева, премьер в первую очередь заблаговременно напоминает о необходимости проведения реальных работ.

"Скоро начинается паводковый сезон, уже выявляются недоработки. В конце каждой зимы даются указания, еще раз напоминают провести работу, провести мониторинг. Тем более снега в этом году – с избытком, готовиться нужно заранее. У нас же часто бывает, что все начинают делать в самый разгар сезона, когда уже поздновато. Зимой проходят совещания, а весной опять начинаются крики: "Мы не знали, бюджет не утвердили, деньги не выделили", – уверен спикер.

Он подчеркнул, что сейчас имеет смысл не давать чиновникам расслабляться, даже если держать их "в тонусе" приходится кнутом, а не пряником.

Доверие дало трещину

После ситуации с недавним землетрясением в Алматы, когда о необходимости бежать из дома в зимнюю ночь прям в пижамах и тапочках горожан предупредили смартфоны, а не МЧС, доверие народа пошатнулось, как та земля под ногами. И это, продолжает политолог, тоже могло сыграть свою роль в "затягивании гаек потуже".

"Помните ситуацию с системой раннего мониторинга землетрясений? На бумаге есть – по факту нет. Повторится ли эта ситуация с паводками? Я думаю, сейчас у премьера есть карт-бланш на определенную "резню". Скорее всего, если график работ не будет соблюдаться, тем более проверки в этом плане идут достаточно жесткие, могут "полететь головы".

У семи нянек...

Проблему эксперт также видит в несогласованности действий на разных уровнях.

"Многие вопросы находятся в компетенции акиматов. У нас очень часто бывает, что один орган выполняет свой план, другой – свой. Одно министерство реализует одни идеи, другое – другие. Одни дают предписания, другие их не выполняют. Вы знаете, был старый анекдот: в хозяйстве есть только четыре проблемы – весна, зима, лето и осень. Так же и у нас. Вроде очевидно, что зимой выпадает снег, весной он тает, летом возможна засуха, осенью – грязь… Но кто за что отвечает, подчас не разберешься, все друг на друга сваливают", – говорит Данияр Ашимбаев.

В итоге одна большая задача разбивается на множество маленьких, которые в сумме не всегда дают достойный результат. А после очередного провала традиционно начинается поиск виноватого, само же решение "отъезжает" на следующий год.

Политический аспект

По словам политолога, новый глава правительства заступил на пост с целью усиления дисциплины и контроля, отсюда и жесткие заявления.

"Это во многом испытание для Олжаса Бектенова. Это одно из его первых поручений. От того, как он добьется реализации, зависят дальнейшие политические перспективы".

Вместе с тем текущую ситуацию с паводками он назвал "планово-критичной". То есть серьезного ЧП пока не ожидается, но надо понимать, что, даже с учетом графика работ, имеют вес неучтенные факторы.

"Поэтому элемент локальных ЧС присутствует всегда. Даже если работа сделана полностью. Условно превышение разливов на 5-10% сверх запланированного – это уже работы, которые не всегда предусмотрены. Поэтому перспектива перелива есть всегда, но хотя бы отработать план необходимо", – подытожил спикер.

Климатические изменения

Кандидат географических наук, эколог-эксперт Общественной палаты Мажилиса Парламента РК Айжан Скакова согласна с политологом в плане постоянства вопроса с паводками и призывает МЧС "вспоминать о нем не только в феврале". Однако, рассуждая об угрозе буйства стихии в этом сезоне, она отметила: причины опасаться есть.

"У нас есть гидрологический прогноз, который дает информацию по объемам накопленных влагозапасов: все-таки есть основание быть готовыми к половодью. Эта зима была очень снежной. Несмотря на сокращение запаса вод, в этом году снежный покров был достаточно высок".

Она пожурила власти за недостаток статистической информации по ЧС, из-за чего сложно отследить картину в динамике. Учла и антропогенный фактор:

"У нас появилось Министерство водных ресурсов и ирригации, они должны наводить порядок. На той же реке Ойыл в Актюбинской области, по моим сведениям, построено более 50 различных плотин и не все из них имеют правоустанавливающие документы. Фактический износ водохозяйственных объектов превышает 60%, до сих пор нет отдельного закона о безопасности ГТС. Плюс размещение поселков и производств вблизи рек. Назревает необходимость пересмотра правил установления водоохранных зон и полос, которые в настоящее время выделяются только в связи с экологическими задачами, хотя, очевидно, должны быть учтены и задачи из области ЧС. Сейчас в пределах водоохранных зон выделяются полосы шириной не менее 35 метров. Полагаю, что эта ширина должна учитывать значение половодий, то есть отметку высоких вод. Здесь нужно прислушиваться к экспертам. Территория вблизи рек и озер в силу природных факторов подвержена подтоплениям. Логично законодательно запретить размещать там населенные пункты и производства".

Скакова призвала ответственных лиц максимально учитывать гидрологический прогноз, сообщать, какие меры приняты для улучшения мониторинга, более активно внедрять космические геоинформационные системы, которые должны быть в открытом доступе для населения.

Почему это важно?

Потому что, как заверила эколог, оползни, паводки, природные пожары, засуха и подтопления будут сваливаться на нас все чаще. И под "нас" подразумеваются не только казахстанцы, а человечество в принципе. Ведь речь идет о серьезных климатических изменениях, к которым пора бы уже наконец адаптироваться.