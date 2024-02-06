Политологи о новом премьер-министре Бектенове: Сможет по-новому выстроить работу правительства

6 февраля новым премьер-министром Казахстана стал Олжас Бектенов. Сначала президент, а потом и депутаты Мажилиса поддержали его кандидатуру на пост главы правительства страны. Корреспондент Zakon.kz поговорил с политологами и узнал, почему выбор пал именно на его кандидатуру.

Назначение Олжаса Бектенова на пост премьер-министра стало неожиданным для многих, поскольку после отставки правительства 5 февраля его фамилия вовсе не фигурировала в публичном поле. На должность главы Кабмина пророчили и акима Астаны, и акима Алматы, заместителей экс-премьера Алихана Смаилова и даже главу Мажилиса Ерлана Кошанова, но только не Олжаса Бектенова.

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К слову, до сегодняшнего назначения Олжас Бектенов работал в Администрации президента Касым-Жомарта Токаева. У него также есть опыт в регионах – Астане и Акмолинской области. Однако главная его "фишка", как отмечает политолог Газиз Абишев, – работа в Антикоррупционной службе, где он проводил серьезную работу по выявлению коррупционных схем и борьбе с ними.

"Бектенов, нужно сказать, пришел в большую политику уже в президентство Касым-Жомарта Токаева и вроде как не относится к "Старому Казахстану". Похоже, что президент долго к нему присматривался и имел возможность убедиться в его профессиональных и личных качествах", – говорит Газиз Абишев.

Политолог отметил, что сейчас правительству нужен решительный руководитель, который будет отличаться технократичностью, сможет активно перенастроить процессы, при этом не озираясь на каждый шорох.

"Олжас Бектенов, поработав в Антикоре, хорошо понимает, где есть зоны риска, а где нужно действовать смело. И в Администрации президента он хорошо разобрался с приоритетами главы государства. Поэтому у него есть своеобразный карт-бланш на смелые и прорывные действия", – подчеркнул Газиз Абишев.

По мнению эксперта, Бектенова назначили главой правительства с очевидной повесткой – это решительный возврат активов и беспощадная антикоррупционная зачистка. Плюс – набраться публичного политического опыта.

Политолог, директор Института прикладных этнополитических исследований Талгат Калиев также считает, что Олжас Бектенов в должности премьер-министра сможет принципиально по-новому выстроить работу правительства.

"Он человек новый и определенно свободный от прежних стереотипов. У него не будет соблазна попасть в ту колею, в которой работало правительство, поскольку все прежние премьеры так или иначе работали в режиме преемственности. С этой точки зрения Олжас Бектенов, имея опыт работы в системе Антикора, безусловно, сможет снизить риски коррупциогенности в деятельности правительства. С другой стороны, успев поработать в Администрации президента, он точно понимает, чего ждет от правительства Касым-Жомарт Токаев", – объяснил Талгат Калиев.

По его словам, опыт работы в Антикоре также поможет Олжасу Бектенову в борьбе с нерациональным использованием бюджетных средств, бюрократией и низкой эффективностью Кабмина.

"Бектенов достаточно молодой, полон энергии, в этом возрасте еще можно научиться всему новому. Поэтому я думаю, что однозначно он справится с возложенными обязанностями и правительство под его руководством будет работать гораздо энергичнее", – подметил директор Института прикладных этнополитических исследований Талгат Калиев.

Фото: akorda.kz

Политолог, директор Института евразийской интеграции Уразгали Сельтеев добавил, что Олжасу Бектенову по силам будет обеспечить и контроль над регионами, который в последнее время значительно ослаб.



"Акимам уже стоит напрячься, замыливать глаза центру не получится. Если правительство Смаилова после январских событий и политического перелома выполняло транзитные функции в процессе полного ухода из госаппарата ключевых фигур "старой" управленческой элиты, то реформаторскому правительству Бектенова теперь необходимо действовать динамично и настойчиво, чтобы наладить экономические процессы по новым правилам. Думаю, максимизировать эффективность деятельности нового правительства можно, если он будет работать вплотную в связке с Натальей Годуновой. У Высшей аудиторской палаты есть весь срез системных проблем и очевидно напрашивающихся решений", – написал Сельтеев в своем Telegram-канале.

Остается вопрос – кто же из министров сохранит свои должности под руководством нового премьера. По мнению Талгата Калиева, изменения среди членов Кабмина однозначно будут, и главными кандидатами на вылет в первую очередь могут оказаться представители экономического блока, поскольку неоднократно подвергались критике со стороны президента.

Напротив, свои должности могут сохранить недавно назначенные министры и, скорее всего, руководители новых министерств: культуры и информации – Аида Балаева, туризма и спорта – Ермек Маржикпаев, водных ресурсов и ирригации – Нуржан Нуржигитов.

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