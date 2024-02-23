Запуск новой ипотеки в Казахстане: стоит ли ожидать повышения цен на недвижимость в 2024 году

1 марта в Казахстане запустят новую ипотечную программу "Отау". Эксперты в один голос утверждают, что она однозначно оживит рынок, который с прошлого года находится в стагнации.

Стоит ли в целом ожидать изменения цен на недвижимость с запуском программы, корреспондент Zakon.kz узнал у экспертов.

Немного о самой ипотеке

Программа "Отау" рассчитана на семь лет. По прогнозам разработчиков, за это время обзавестись собственным жильем смогут 50 тыс. казахстанцев.

К слову, изначально льготную ипотеку презентовали как "9-20-25", под таким названием она и запомнилась многим казахстанцам. Однако 16 февраля банк, который ответственен за запуск ипотеки, заявил, что новая ипотечная программа будет называться "Отау". Смена названия, скорее всего, напрямую связана с изменением одного из условий программы:

ставка по кредиту – 9%;

первоначальный взнос – от 20%;

срок кредита – до 19 лет вместо обещанных 25-ти.

Материал по теме С 1 марта в Казахстане стартует новая ипотечная программа: названы условия

Воспользоваться льготной ипотекой смогут казахстанцы в возрасте от 18 до 63 лет, но в приоритете все же будет молодежь и молодые семьи.

Условия, при которых вы можете стать участником программы:

вы – действующий вкладчик "Отбасы банка" и у вас есть депозит;

на сберегательном счету не менее 1 млн тенге на момент подачи заявки;

у вас и членов семьи в течение последних пяти лет не было собственного жилья.

Максимальная сумма займа в Алматы и Астане – до 30 млн тенге. Приобрести можно будет только первичное жилье, в том числе по договору долевого участия с гарантией КЖК.

В остальных регионах максимальная сумма займа – до 18 млн тенге, купить можно будет любое жилье как на первичном, так и на вторичном рынке.

Что думают эксперты

Президент Казахстанской федерации недвижимости Ермек Мусрепов отметил, что новая ипотечная программа оживит рынок после затяжной стагнации, но лишь слегка, в части увеличения количества сделок.

По его словам, все потому, что сейчас на рынке недвижимости нет доступных предложений по кредитам. Действующая ипотечная программа "7-20-25" ограничена, деньги поступают, но практически сразу же распределяются, и большая часть желающих остается за бортом. В то же время кредиты в банках второго уровня просто недосягаемы для казахстанцев из-за высоких процентных ставок.

"Широкую волну спроса эта ипотека вряд ли получит, но из состояния стагнации рынок недвижимости выведет. Тем более что стартует она в начале строительного сезона", – сказал президент Казахстанской федерации недвижимости Ермек Мусрепов.

Условия программы он назвал "доступными", поскольку 9% на сегодняшний день – самая низкая ставка кредитования, а дешевых ипотек в Казахстане в принципе больше нет.

"Нужно не забывать, что данный ипотечный продукт рассчитан на жилье третьей и четвертой категории – комфорт- и эконом-класса. Это самая покупаемая недвижимость во всех городах. Бизнес- и элит-класс в разы дороже, поэтому новая льготная программа не подходит для этого вида недвижимости", – объяснил Ермек Мусрепов.

Фото: Zakon.kz

В целом, по мнению Ермека Мусрепова, запуск ипотеки не окажет никакого влияния на рынок. Цены на недвижимость и без того завышены, поэтому и спроса как такового на нее нет. В этом году есть основания предполагать, что стоимость квадратных метров начнет снижаться.



"Сейчас цены что на первичном, что на вторичном рынке недвижимости просто космические, недосягаемые, люди не могут себе позволить покупку жилья. В этом плане рынок будет реагировать на корректировку стоимости квадратного метра не в сторону повышения, а на корректировку в сторону понижения. Поэтому на протяжении этого года мы ожидаем снижение цен до 15%. Но это будет прогнозируемое снижение, которое не связано с запуском ипотеки "Отау", – подчеркнул Ермек Мусрепов.

Президент Саморегулируемой Ассоциации риелторов Казахстана Александр Пак также считает, что новая ипотечная программа не окажет влияния на рост цен недвижимости из-за ограниченности финансирования.

"На программу выделяют всего 150 млрд тенге в год. А это около 8-10 тыс. сделок, то есть 3-5% сделок купли-продажи от общего числа", – уточнил Александр Пак.

По его словам, чтобы какая-либо программа оказала влияние на рост цен, неважно, в каком сегменте – недвижимость, товары народного потребления, нужно, чтобы она охватила хотя бы 20-30% рынка.

Фото: Zakon.kz

"Но есть один психологический момент. Когда программа вступит в силу, по незнанию и невнимательности собственники квартир могут поднять цены, рассчитывая на то, что их недвижимость попадет под программу. Но это заблуждение быстро пройдет, и цены вернутся в прежнее русло", – заявил Пак.

Единственное, что на данный момент может повлиять на рынок, – это инфляция и рост цен на строительные материалы, 70% которых Казахстан закупает в других странах. Но и в данном случае не стоит ожидать резких и значительных скачков.

"Недвижимость – такой же товар, как и любой другой, и он тоже подвержен инфляции. То есть в рамках действующей инфляции жилье будет дорожать, но это не из-за каких-то программ и катаклизмов. В Астане и Алматы в этом году цены могут подняться максимум на 8-9% за счет повышения цен на новостройки, за ними пойдет вторичное жилье. Но новостройки дорожают не потому, что застройщик хочет прибыли, они вынуждены поднимать цены, потому что с ростом доллара растет и цена стройматериалов", – сказал президент Саморегулируемой Ассоциации риелторов Казахстана Александр Пак.

Эксперт привел в пример цены в двух самых больших городах Казахстана. По его словам, в Астане цены на двухкомнатные квартиры начинаются от 40 млн тенге, а в Алматы – от 48 млн тенге. Поэтому, несмотря на хорошую процентную ставку, приобрести жилье по этой программе в мегаполисах все же будет непросто, учитывая лимиты по суммам займа. И единственный вариант в данном случае – это доплата.