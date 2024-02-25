Из-за сильнейшей за семь лет вспышки на Солнце Землю накроет мощная магнитная буря
Фото: xras.ru
Мощная магнитная буря ожидается 25-26 февраля, ее сила составит четыре балла из пяти возможных, сообщает Zakon.kz.
Как сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, крупнейший по силе солнечный взрыв зарегистрирован космическими мониторами 23 февраля.
"Солнечная вспышка классифицирована как X6.3 и является, таким образом, наиболее крупной с 2017 года, когда произошли последние мощные события предыдущего цикла активности", – говорится в сообщении.
В связи с этим ученые прогнозируют мощную магнитную бурю, которая накроет землю 25-26 февраля.
В эти дни возможно ухудшение самочувствия: головная боль, слабость. Может снизиться внимание и работоспособность, появиться сонливость.
Ранее сообщалось, что астрономы ожидают магнитные бури в десятых числах первого весеннего месяца – марта. Согласно представленному на сайте лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований графику, с 10 по 12 марта включительно ожидаются магнитные бури G1.
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